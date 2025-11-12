A magyar autósok jelentős része nincs tisztában azzal, hogy nedves útviszonyok között hosszabb féktávolságra van szükség.
Óriási a baj: eltűntek Magyarországról a kékgalléros munkavállalók!
A fizikai munkavállalók megbízhatósága ma a magyar munkaerőpiac egyik legégetőbb kérdése – derül ki egy friss kutatásából, amely több mint száz HR-szakember és vezető részvételével készült. A válaszadók 88%-a a megbízhatóságot nevezte meg a legfontosabb kiválasztási szempontként, megelőzve a fizikai állóképességet (60%) és a szakmai tapasztalatot (54%).
A felmérés szerint a vállalatok közel fele (48%) napi szinten küzd a jelöltek megbízhatatlanságával – sokan már az interjún sem jelennek meg, vagy rövid időn belül elhagyják a munkahelyet. Ez a jelenség nemcsak HR-probléma, hanem üzleti kockázat is, hiszen a toborzás és a fluktuáció is időt, energiát és komoly költségeket emészt fel.
A bizalom nemcsak emberi, hanem gazdasági érték is: a megbízható munkavállalók ritkábban váltanak, hatékonyabban dolgoznak, és erősebb közösséget építenek. A fluktuáció csökkenésével pedig nemcsak a költségek mérséklődnek, hanem nő a teljesítmény és a munkamorál is.
„A megbízhatóság nem tanítható, de építhető, amelyben hatalmas szerep jut a vállalati kultúrának. Ahol valódi emberi kapcsolatokra, odafigyelésre és stabil vezetői jelenlétre épül a munkahelyi közeg, ott alacsonyabb a fluktuáció és erősebb az elköteleződés. A Jobtain-nél hiszünk abban, hogy a jó munkavállalói kapcsolat nem a szerződés aláírásával kezdődik, hanem azzal, hogy partnerként kezeljük az embereket” – mondta Mihályi Magdolna, a kutatást készítő Jobtain HR Szolgáltató ügyvezetője.
Az emberi kapcsolat, mint üzleti stratégia
A kutatás rámutat, hogy a cégek egyre tudatosabban keresik a hosszú távra tervező, stabil munkavállalókat. Ugyanakkor 36%-uknál mégsincs rendszer a toborzás minőségének mérésére, és sok helyen hiányzik a dolgozók fejlődési potenciáljának feltérképezése is. A megbízható munkaerő megtalálása mellett a kapcsolatok minősége is döntő fontosságú. A belső ajánlási rendszerek a leghatékonyabb toborzási csatornák (87%), ami azt mutatja, hogy a személyes kapcsolatok, a munkatársi bizalom és az ajánlások szerepe kulcsszerepet játszik a sikeres kiválasztásban.
A jó munkahely nemcsak stabil fizetést, hanem stabil kapcsolatokat is kínál. Ha a dolgozó érzi, hogy számít, ha van kihez fordulnia, az biztonságot ad – és ez az igazi lojalitás alapja. A megbízhatóság tehát nemcsak elvárás, hanem kölcsönös viszony: a munkavállaló akkor lesz megbízható, ha a munkáltató is az
– tette hozzá Mihályi Magdolna.
A vállalat tapasztalatai szerint a megbízható, hosszú távon elkötelezett munkaerő a legnagyobb versenyelőny a mai gazdasági környezetben. „A bizalomépítés nem egyszeri feladat, folyamatos jelenlétet, odafigyelést és következetességet igényel. A toborzás során ma már nemcsak munkaerőt kell keresni és közvetíteni, hanem kapcsolatokat kell építeni. Meg kell ismerni a munkavállalók élethelyzetét, igényeit és motivációit, és ezt figyelembe kell venni a kiválasztás és a beillesztés során is. A bizalom tettekben mérhető – abban, hogy a munkavállaló számíthat ránk, mi pedig számíthatunk rá. Ez az a partnerség, ami valóban megtartja az embereket, és ami hosszú távon az üzleti siker alapja” – összegez Mihályi Magdolna.
