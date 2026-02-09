2026. február 9. hétfő Abigél, Alex
4 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Vitorlás a Balatonon hajó orrának nézete és más vitorlások a háttérben .
Gazdaság

Elképesztő módon gazdagodik tovább a magyar elit: durván megugrott a hazai multimilliomosok száma

Pénzcentrum
2026. február 9. 08:30

Ellenállónak bizonyult a magyar privátbanki szektor a tavalyi piaci kihívásokkal szemben: a Portfolio legfrissebb felmérése szerint a hazai vagyonos ügyfelek számláin kezelt vagyon 2024 végére megközelítette a 13 000 milliárd forintot. A vámháborús bizonytalanság és a forint erősödése ellenére a szektor kétszámjegyű növekedést ért el, miközben a kisebb szolgáltatók erősödő jelenléte miatt mérséklődött a piaci koncentráció.

A tavalyi évben a globális piacokat egyszerre formálták a geopolitikai feszültségek, a mesterséges intelligencia iránti befektetői lelkesedés és a jegybanki kamatcsökkentések hatásai. A kedvező nemzetközi környezet számos eszközosztály – köztük a nemesfémek és a technológiai részvények – számára történelmi csúcsokat hozott, és a magyar BUX-index is rekordmagasságba emelkedett.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A magyar privátbanki szolgáltatók által kezelt vagyon összértéke éves összevetésben 13,5 százalékkal nőtt, és ezzel megközelítette a 13 000 milliárd forintos szintet. Az ügyfélszámlák száma 63 ezer fölé emelkedett, ami 2,4 százalékos éves bővülésnek felel meg. Ez a mutató a 2006–2007-es évekhez képest gyakorlatilag megduplázódott, miközben az egy számlára jutó átlagos vagyon már meghaladta a 200 millió forintot.

Számos szolgáltató emelte a belépési küszöböt az elmúlt évben. A Concorde Értékpapír 120 millióról 150 millió forintra növelte a limitet, az OTP Private Banking 40 millióról 100 millióra emelte a minimális vagyonértéket, míg a CIB Private Banking 60 millióról szintén 100 millió forintra emelt.

A legmagasabb belépési követelményt továbbra is a Bank Gutmann írja elő 385 millió forinttal, amelyet az OTP kiemelt privátbanki szegmense és az Apelso követ 300 millió forintos küszöbbel. A legalacsonyabb limit változatlanul az OTP Digitális Privát Banknál található, 20 millió forintos szinten.

30 év alatt egyszer történt ilyen Magyarországon: sokaknak fájhat, hogy az elitgazdagok helye lettünk
EZ IS ÉRDEKELHET
30 év alatt egyszer történt ilyen Magyarországon: sokaknak fájhat, hogy az elitgazdagok helye lettünk
Magyarország Európa legvagyonosabb szűk elitjével rendelkező országa lett – legalábbis, ha azt nézzük, mennyi vagyon összpontosul a leggazdagabb 10 százalék kezében.

Az egy ügyfélre jutó átlagvagyon alapján a rangsort a Bank Gutmann vezeti, ügyfelenként 1,15 milliárd forintos átlaggal. A második helyen az Apelso Wealth Management áll 807 millió forintos átlagvagyonnal, míg a harmadik helyet a Hold Alapkezelő foglalja el, közel 600 millió forintos értékkel.

A vagyonnövekedés ütemében a Hold Alapkezelő emelkedett ki a mezőnyből, több mint 53 százalékos bővüléssel. Az Equilor szintén erős évet zárt, több mint 40 százalékkal növelte a kezelt vagyonát, míg az Apelso Wealth Management 20 százalékos gyarapodást ért el. Az ügyfélszám alakulása is dinamikus fejlődést jelez: az Apelso közel 32 százalékkal, a Hold több mint 29 százalékkal, az Equilor pedig közel 24 százalékkal bővítette ügyfélkörét.

A piacon továbbra is az OTP Private Banking számít piacvezetőnek, 3676 milliárd forintos kezelt vagyonnal, ami a teljes szektor mintegy 28 százalékának felel meg. A második helyet várhatóan az MBH Private Banking foglalja el, míg a K&H Private Banking 1493 milliárd forintos vagyonnal a harmadik pozícióban áll. Figyelemre méltó, hogy az öt legnagyobb szereplő együttes piaci részesedése 74 százalékra csökkent, ami a kisebb szolgáltatók térnyerését jelzi.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A szektor humánerőforrás-helyzetét tekintve átlagosan 130 ügyfélszámla jut egy tanácsadóra. A legnagyobb terheléssel a K&H privátbankárai dolgoznak, fejenként átlagosan 229 számlával. Ezzel szemben az Apelso tanácsadói a legkedvezőbb munkaterhelés mellett végzik tevékenységüket, átlagosan 15 ügyfélszámlával. Összességében 489 privátbankár felügyeli a közel 13 000 milliárd forintos vagyont.

A portfóliók összetételében továbbra is a befektetési alapok dominálnak, 43 százalékos aránnyal. Ezt követik a kötvények 22 százalékos súllyal, míg a részvények aránya 19 százalékra emelkedett, és egyértelműen emelkedő trendet mutat. Devizanemek szerint a kezelt vagyon 46 százaléka forintban, 35 százaléka euróban, 16 százaléka pedig amerikai dollárban denominált.

Az idei évre vonatkozó várakozások megosztottak. Egyéves időtávon a szolgáltatók többsége 8–12 százalék közötti saját vagyonnövekedéssel számol, míg a teljes piac esetében 4–8 százalékos bővülés körvonalazódik konszenzusként. Hároméves horizonton azonban jóval nagyobb a bizonytalanság, nehezebb megítélni a kilátásokat.

A kockázati tényezők között kiemelt szerepet kap a szabályozói és piaci környezet esetleges változása, valamint a hazai gazdaságpolitika iránya és a magyar gazdaság általános állapota. További jelentős kockázatot jelent a pénz- és tőkepiaci környezet alakulása, a lakosság és a vállalatok jövedelmi helyzete, illetve a forint árfolyamának volatilitása.
Címlapkép: Getty Images
#befektetés #pénzügyek #gazdaság #tőzsde #bankok #részvények #befektetések #forint árfolyam #bux index #nemesfém

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:18
09:03
08:44
08:30
08:18
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. február 6. 16:54
Lemészárolták a kriptókat és az ezüstöt, mi jöhet most?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Kasza Elliott-tal  |  2026. február 8. 15:24
Comcast Corporation - elemzés
Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő...
iO Charts  |  2026. február 8. 10:01
Microsoft (MSFT) - Esik a papír, ki tudja hol áll meg?
Miről szól a Piaci Impulzus rovat? Nem tudom, tisztában vagytok-e vele, de egy alapos fundamentális...
Holdblog  |  2026. február 8. 09:18
15 milliárd dollár rohan a füvön
Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hog...
Bankmonitor  |  2026. február 6. 14:44
4,8% napi kamat lekötés nélkül? Így dolgozik a pénzed a Gránit Prémium számlán
Mi lenne, ha a bankszámládon parkoló pénz nem csak várakozna, hanem minden egyes nap kamatot termeln...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 9.
Ennyibe kerül egy VIP-szülés 2026-ban Magyarországon: milliós különbség is lehet a magánklinikák árai között
2026. február 8.
Erről a pesti helyről alig tud valaki: ingyen megjavítanak bármit, amit a szerviz már kidobásra ítélt
2026. február 9.
Csőd szélén álló üzletbe tette a pénzét az egyik Cápa, sokan nem értették a döntést
2026. február 8.
Küszöbön az újabb hitelvészhelyzet? Rekordszinten a háztartások adóssága: már Magyarországon vannak jelek
2026. február 8.
Így fosztja ki a magyarokat a lappangó rezsi: kevesen tudják, mennyit fizetnek valójában
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 9. hétfő
Abigél, Alex
7. hét
Február 9.
Pizza világnap
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Kivédhetetlen lehet az összeomlás, a történelem eddigi legnagyobb válsága közeleg
2
1 hete
Durva bírság jöhet a kutyatartóknak: ez a szokás 150 ezer forintba fájhat
3
1 hete
Elképesztő dolog derült ki a szerbiai Mol-üzletről: az Emírségek is bejött a képbe, ezek lehetnek a részletek
4
1 hete
Bevezethetik végre az eurót Magyarországon? Ezt jelzik a számok és a szakértői elemzés
5
2 hete
Olyan államadósság-krízis jöhet, amilyenre rég volt példa Magyarországon: minden egy irányba mutat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Jutalék
a biztosító a biztosításközvetítő (alkusz, ügynök) eredményes munkáját, a szerződés létrejötte vagy fennmaradása érdekében kifejtett tevékenységét jutalékkal honorálja. A jutalék megállapítható szerződésenként (darabjutalék) is, de általában a biztosítási összeghez igazodik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 9. 05:41
Ennyibe kerül egy VIP-szülés 2026-ban Magyarországon: milliós különbség is lehet a magánklinikák árai között
Pénzcentrum  |  2026. február 9. 04:06
Csőd szélén álló üzletbe tette a pénzét az egyik Cápa, sokan nem értették a döntést
Agrárszektor  |  2026. február 9. 08:18
Rakétaként lőnek ki az árak: csúnyán megdrágult sokak kedvenc itala