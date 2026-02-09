A Pénzcentrum 2026. február 9.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Elképesztő módon gazdagodik tovább a magyar elit: durván megugrott a hazai multimilliomosok száma
Ellenállónak bizonyult a magyar privátbanki szektor a tavalyi piaci kihívásokkal szemben: a Portfolio legfrissebb felmérése szerint a hazai vagyonos ügyfelek számláin kezelt vagyon 2024 végére megközelítette a 13 000 milliárd forintot. A vámháborús bizonytalanság és a forint erősödése ellenére a szektor kétszámjegyű növekedést ért el, miközben a kisebb szolgáltatók erősödő jelenléte miatt mérséklődött a piaci koncentráció.
A tavalyi évben a globális piacokat egyszerre formálták a geopolitikai feszültségek, a mesterséges intelligencia iránti befektetői lelkesedés és a jegybanki kamatcsökkentések hatásai. A kedvező nemzetközi környezet számos eszközosztály – köztük a nemesfémek és a technológiai részvények – számára történelmi csúcsokat hozott, és a magyar BUX-index is rekordmagasságba emelkedett.
A magyar privátbanki szolgáltatók által kezelt vagyon összértéke éves összevetésben 13,5 százalékkal nőtt, és ezzel megközelítette a 13 000 milliárd forintos szintet. Az ügyfélszámlák száma 63 ezer fölé emelkedett, ami 2,4 százalékos éves bővülésnek felel meg. Ez a mutató a 2006–2007-es évekhez képest gyakorlatilag megduplázódott, miközben az egy számlára jutó átlagos vagyon már meghaladta a 200 millió forintot.
Számos szolgáltató emelte a belépési küszöböt az elmúlt évben. A Concorde Értékpapír 120 millióról 150 millió forintra növelte a limitet, az OTP Private Banking 40 millióról 100 millióra emelte a minimális vagyonértéket, míg a CIB Private Banking 60 millióról szintén 100 millió forintra emelt.
A legmagasabb belépési követelményt továbbra is a Bank Gutmann írja elő 385 millió forinttal, amelyet az OTP kiemelt privátbanki szegmense és az Apelso követ 300 millió forintos küszöbbel. A legalacsonyabb limit változatlanul az OTP Digitális Privát Banknál található, 20 millió forintos szinten.
Az egy ügyfélre jutó átlagvagyon alapján a rangsort a Bank Gutmann vezeti, ügyfelenként 1,15 milliárd forintos átlaggal. A második helyen az Apelso Wealth Management áll 807 millió forintos átlagvagyonnal, míg a harmadik helyet a Hold Alapkezelő foglalja el, közel 600 millió forintos értékkel.
A vagyonnövekedés ütemében a Hold Alapkezelő emelkedett ki a mezőnyből, több mint 53 százalékos bővüléssel. Az Equilor szintén erős évet zárt, több mint 40 százalékkal növelte a kezelt vagyonát, míg az Apelso Wealth Management 20 százalékos gyarapodást ért el. Az ügyfélszám alakulása is dinamikus fejlődést jelez: az Apelso közel 32 százalékkal, a Hold több mint 29 százalékkal, az Equilor pedig közel 24 százalékkal bővítette ügyfélkörét.
A piacon továbbra is az OTP Private Banking számít piacvezetőnek, 3676 milliárd forintos kezelt vagyonnal, ami a teljes szektor mintegy 28 százalékának felel meg. A második helyet várhatóan az MBH Private Banking foglalja el, míg a K&H Private Banking 1493 milliárd forintos vagyonnal a harmadik pozícióban áll. Figyelemre méltó, hogy az öt legnagyobb szereplő együttes piaci részesedése 74 százalékra csökkent, ami a kisebb szolgáltatók térnyerését jelzi.
A szektor humánerőforrás-helyzetét tekintve átlagosan 130 ügyfélszámla jut egy tanácsadóra. A legnagyobb terheléssel a K&H privátbankárai dolgoznak, fejenként átlagosan 229 számlával. Ezzel szemben az Apelso tanácsadói a legkedvezőbb munkaterhelés mellett végzik tevékenységüket, átlagosan 15 ügyfélszámlával. Összességében 489 privátbankár felügyeli a közel 13 000 milliárd forintos vagyont.
A portfóliók összetételében továbbra is a befektetési alapok dominálnak, 43 százalékos aránnyal. Ezt követik a kötvények 22 százalékos súllyal, míg a részvények aránya 19 százalékra emelkedett, és egyértelműen emelkedő trendet mutat. Devizanemek szerint a kezelt vagyon 46 százaléka forintban, 35 százaléka euróban, 16 százaléka pedig amerikai dollárban denominált.
Az idei évre vonatkozó várakozások megosztottak. Egyéves időtávon a szolgáltatók többsége 8–12 százalék közötti saját vagyonnövekedéssel számol, míg a teljes piac esetében 4–8 százalékos bővülés körvonalazódik konszenzusként. Hároméves horizonton azonban jóval nagyobb a bizonytalanság, nehezebb megítélni a kilátásokat.
A kockázati tényezők között kiemelt szerepet kap a szabályozói és piaci környezet esetleges változása, valamint a hazai gazdaságpolitika iránya és a magyar gazdaság általános állapota. További jelentős kockázatot jelent a pénz- és tőkepiaci környezet alakulása, a lakosság és a vállalatok jövedelmi helyzete, illetve a forint árfolyamának volatilitása.
Az Európai Bizottság frissen közzétett Megfizethető Energia Cselekvési Terve az energiaárak mérséklését tűzi ki célul,
A nyugati korlátozások dacára dinamikusan bővül az A7 orosz pénzügyi társaság.
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a magyar gazdaság gyenge teljesítményét elsősorban külső tényezőkkel, mindenekelőtt a német gazdaság problémáival magyarázza.
Rekordmagasságba, 56,8 milliárd euróra emelkedett Magyarország devizatartaléka január végére a Magyar Nemzeti Bank pénteken közzétett adatai szerint.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben péntek kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
A Mol jelentős előrehaladást ért el a százhalombattai Dunai Finomító tűzkárt szenvedett AV3 üzemének helyreállításában.
Tizenöt hónapos mélypontra, 66 000 dollárra esett a Bitcoin árfolyama, noha Donald Trump amerikai elnök korábban látványosan a kriptovaluták mellé állt.
Az Amazon 200 milliárd dollárt tervez mesterséges intelligenciára és kapcsolódó infrastruktúrára költeni, jóval túlszárnyalva a tavalyi 125 milliárdos MI-kiadását.
A SAFE programot létrehozó rendelet lehetőséget ad arra, hogy a tagállamok jogállamisági feltételekhez kössék a terv elfogadását.
Az előző év azonos időszakához mérten 1,8, az előző hónaphoz képest 0,9%-kal bővült az ipari termelés
Pénteken érkeznek az első értesítők a postaládákba az április 12-ei országgyűlési választásról.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 3492,59 pontos, 2,62 százalékos csökkenéssel 129 819,11 ponton zárt csütörtökön.
A forint és a cseh korona is erősödött az euróval és az amerikai dollárral szemben, ami egyes vállalatoknál költségcsökkenést, másoknál jövedelmezőségi nyomást okozott.
Fontos dátum a mai a 2026-os országgyűlési választás szempontjából: ezeknek a választóknak április 2-ig dönteniük kell, különben nem szavazhatnak
Február 5-e kulcsdátum a 2026-os országgyűlési választás előtt: ettől a naptól lehet kérni az átjelentkezést, a mozgóurnát vagy a külképviseleti szavazást.
Az FBI segítségével buktak le a magyar csalók: irdatlan mennyiségű hamis arannyal bizniszeltek + Videó
Miközben a magyar nyomozók a hazai szálakat derítették fel, az FBI New Jersey állambeli, newarki kirendeltsége a sértettek azonosítását végezte.
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő ma 10 órakor kezdte el a sajtótájékoztatót tart a Karmelita Kolostor Színháztermében.
A szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok alapján a forgalom 0,2 százalékkal nőtt az előző hónaphoz képest.
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
A Gránit Bank ügyfelek közel 45 százaléka költségmentesen bankolt 2025-ben (x)
Jelentős részük pénzt is keresett bankszámlájával
A 2=3 akcióval a legkisebb turisztikai szereplők hitelfelvételi kedvét élénkíti a kormány (x)
2,5% kamat, állami támogatás, valódi segítség – új szintre lépett a turisztikai finanszírozás