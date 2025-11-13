Havonta több streaming előfizetésed is van? Ezzel a módszerrel brutálisan csökkentheted a költségeket

A zenei tartalmak elérése mára minden eddiginél egyszerűbbé vált, hála a streaming szolgáltatásoknak, amelyek szinte korlátlan választékot kínálnak. A piacon folyamatosan bukkannak fel újabb platformok, és hogy melyik szolgáltatás mellett teszik le a voksukat a felhasználók, azt a hangminőség, a személyre szabott ajánlások és a különböző előfizetési csomagok dönthetik el elsősorban. A magyar internetezők körében a YouTube Music vezeti a listát, de a Spotify és a SoundCloud is jelentős népszerűségnek örvendenek, különösen a fiatalabb korosztály körében. A platformok közötti verseny az innovációt is felgyorsította: egyre több szolgáltató kínál különböző extrákat a felhasználói élmény javítására. A következőkben részletesen bemutatjuk a legnépszerűbb zenei streaming-platformokat, azok előnyeit, hátrányait és havi díjait, hogy mindenki megtalálhassa a saját igényeinek legmegfelelőbb lehetőséget.

Az elmúlt években gyökeresen átalakultak a zenehallgatási szokásaink: a letöltések kora gyakorlatilag teljesen leáldozott, helyette a zenei streaming lett az iparág új motorja. A szolgáltatások közötti verseny az utóbbi időben élesedett, hiszen a nagy platformok mind a hangminőségben, mind a funkciókban, mind pedig az árazásban próbálnak versenyképesek maradni. Ugyan több szolgáltató is áremelésre kényszerült, a legtöbb platformon továbbra is elérhetőek diák és családi csomagok is, amelyekkel a havi költség jelentősen csökkenthető, valamint a legtöbben ingyenes próbaidőszakot is kínálnak, hogy a felhasználók kipróbálhassák a prémium funkciókat előfizetés előtt.

De mely platformokat használják leggyakrabban a magyar internetezők? A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) 2025-ös Médiapiaci Jelentése szerint 2024-ben a YouTube Music volt a legelterjedtebb zenei streamingszolgáltatás Magyarországon. A 16 évnél idősebb hazai internetezők 41 százaléka használta a platform ingyenes, 11 százaléka pedig a fizetős verzióját. A második legnépszerűbb platform a Spotify volt, ennek ingyenes verzióját az emberek 31 százaléka, fizetős verzióját pedig 12 százaléka. Harmadik helyre futott be a SoundCloud, negyedik lett az Apple Music, ötödik pedig a Deezer. A korcsoporton belül bontás persze jelentős eltéréseket mutat, a 16 és 20 év közöttiek közel fele inkább a Spotify-t részesítik előnyben, és csak ötödük használja a YouTube Music-ot.

Forrás: NMHH internethasználati kutatás

Tehát bár a YouTube Music vezeti a listát, a hazai felhasználók széles spektrumon választanak a különböző szolgáltatások közül. Minden szolgáltatónak megvannak a maga előnyei, legyen szó árakról, csomaglehetőségekről, hangminőségről vagy az ökoszisztémába való integrációról. A következőkben részletesen bemutatjuk a legnépszerűbb zenei streaming szolgáltatásokat, és azok havi díjait, hogy mindenki lássa, melyik előfizetés lehet számára a legjobb választás.

YouTube Music

A YouTube zenei adatbázist is felhasználva készült le a YouTube Music, mint az eredeti felület audió változata. Hatalmas zenei katalógus érhető el rajta, ahol az adott dal hivatalos videóklipjére is könnyen átválthatunk. Nagy előnye, hogy még minidg sok olyan zenei tartalom van, amely csak a YouTube-on érhető el, továbbá, hogy a YouTube Premiumot és a YouTube Musicot is megkapjuk, ha előfizetünk, emellé viszont a hangminőség átlagos, kevésbé fejlett az ajánlási rendszer, és a lejátszási listák sem a legjobbak.

A YouTube Music a YouTube Premium csomag részeként érhető tehát el. Egy hónapos ingyenes próbaidőszak után 2390 forintba kerül havonta, de diákkedvezmény esetén az ár 1490 forint, és van családi csomag is 4790 forintért, mely öt másik személlyel osztható meg.

Spotify

A Spotify-t sokan dícsérik az ajánlórendszere miatt, melyet a fejlett algoritmusok biztosítanak, valamint a lejátszási listákat is sokan kedvelik. Bár hatalmas a zenei katalógus, nem akkora, mint a YouTube esetében, és a platform ingyenes változata gyakorlatilag használhatatlan mobileszközökön, mert mindig reklámok szakítják meg a lejátszást.

A Spotify Premium csomagja az egy hónapos ingyenes próbaidőszak után 2190 forintba kerül havonta. Több csomagajánlatot kínálnak, mint a YouTube Music: itt van Duo, mely 3090 forintba kerül, és két személy használhatja, valamint kétféle családi csomag is választható, az egyiket 4 fő használhatja 3690 forintért, a másikat pedig 6 fő 4090 forintért.

SoundCloud

A SoundCloud nem feltétlenül az elsődleges választás azok számára, akik a mainstream előadók nagy katalógusát keresik, itt ugyanis a koncepció kissé eltér: inkább remixeket, független zenéket, feltörekvő előadókat hallgathatunk. Van teljesen ingyenes verziója is, de ha Go vagy Go+ csomagra fizetünk elő, reklámmentesen hallgathatjuk a zenéket, ráadásul kiváló minőségben, és a teljes katalógushoz hozzáférünk. A Go csomag ára havonta 5,99 euró (kb. 2300 forint), a Go+ csomagé pedig 10,99 euró (kb. 4230 forint).

Apple Music

Az Apple Music különösen ajánlott azoknak, akik már Apple-eszközöket használnak, és fontos számukra a kiemelkedő hangminőség, valamint az Apple-ökoszisztémába való zökkenőmentes integráció. A platformon széles a zenei kínálat, és a vélemények szerint sokkal egyszerűbb az új előadók megkeresése az algoritmusok segítségével.

Az ár az ingyenes próbaidőszak után 1990 forint havonta, a felsőoktatási hallgatók számára elérhető csomag 1090 forint, a családi csomag pedig 3290 forint egy hónapra, mely akár öt másik emberrel is megosztható. Érdemes megemlíteni, hogy az Apple 3 hónapos ingyenes hozzáférést biztosít az Apple Musichoz (az Apple TV+ és az Apple Arcade mellett) új Apple készülék vásárlása esetén. A havidíjért veszteségmentes hangminőség, offline zenehallgatás és természetesen reklámmentesség jár.

Deezer

A francia Deezer gyorsan az egyik kiemelkedő szereplővé vált a zenei streaming-piacon. A fizetős verzió itt is extra előnyöket kínál, többe közt magas hangminőséget, személyre szabott ajánlórendszert, hirdetések nélkül, korlátlanul, akár offline zenehallgatást. A Deezer kiemelkedő hangminőséget nyújt, többek között az AAC (Advanced Audio Coding) és a FLAC (Free Lossless Audio Codec) formátumok támogatásával, így a zenehallgatás minden részlete tökéletesen hallható.

A Deezert szintén van lehetőség ingyenesen kipróbálni egy hónapig, ezután pedig 1790 forintba kerül havonta, ha előfizetnénk rá. Családi csomag itt is elérhető, az ára 2999 forint, és hat ember használhatja egyszerre.

Amazon Music Unlimited

Az Amazon Music ingyenes hozzáférést biztosít, ám ebben a verzióban reklámokkal kell számolni, és a teljes katalógus sem érhető el. Az Amazon Music Unlimited viszont prémium előfizetésként korlátlan hozzáférést kínál a teljes zenei kínálathoz reklámmentes formában. A platformon megtalálhatók a legújabb slágerek, régebbi kedvencek, valamint az Amazon Music Exclusive tartalmak is, amelyek exkluzív, limitált kiadású dalokat és albumokat tartalmaznak a vállalattal szerződött előadóktól. Az Amazon Music Unlimited havidíja 11.99 dollár (kb. 4000 forint), Prime tagoknak pedig havi 10.99 dollár (kb. 4600 forint).

Tidal

A Tidal kicsit más dimenziót képvisel a zenei streaming-piacon, hiszen míg a legtöbb streaming-szolgáltató tömörített hangformátumot használ, hogy gyengébb internetkapcsolat mellett se szakadozzon a lejátszás, a Tidal a prémium hangminőségre fókuszál, támogatva a veszteségmentes FLAC formátumot. Így ha valaki elsősorban stúdióminőségű hangzást keres, a Tidal lehet a megfelelő választás, ám érdemes mérlegelni, hogy valóban ki tudja-e használni a prémium minőséget – például jó fejhallgatóval, erősítővel vagy megfelelő audio rendszerrel.

A Tidal 30 napos ingyenes próbaidőszakot kínál, ezt követően az előfizetés havonta 1790 forint, diákoknak kedvezményesen 895 forint, a családi csomag pedig 2790 forint, amelyet egyszerre hat személy használhat.