Súlyos árat fizetnek a magyar szurkolók Szoboszlai Dominik sikere miatt: ilyen még soha nem történt Magyarországon

Szoboszlai Dominik Liverpoolba igazolása és ottani működése új lendületet adott a magyar futballszurkolóknak: egyre többen utaznak külföldre, hogy élőben láthassák kedvencüket a világ legnagyobb stadionjaiban. A lelkesedésnek azonban komoly ára van: a jegyek sokszor több százezer forintba kerülnek, és a klubok hivatalos oldalán szinte lehetetlen hozzájutni. Megnéztük, kik és hogyan kínálnak belépőket a magyar piacon, és mit mondanak a jegyértékesítők a trendekről.

Szoboszlai Dominik Liverpoolba igazolása új korszakot nyitott a magyar futballszurkolók életében. Az angol sztárcsapat mérkőzései iránt hatalmas a kereslet, és egyre többen vállalják, hogy külföldre utaznak, csak hogy élőben láthassák kedvenc játékosukat. A jelenség nem új: már korábban is sok magyar rajongó kelt útra, hogy a legnagyobb európai stadionokban szurkolhasson, de Szoboszlai érkezése látványosan felerősítette ezt a trendet.

Csakhogy a lelkesedésnek komoly ára van. A jegyek sokszor több százezer forintba kerülnek, és ehhez jön még a repülőjegy, a szállás, valamint az egyéb költségek. Ráadásul a klubok hivatalos oldalán szinte lehetetlen jegyet vásárolni: a helyek többsége bérleteseknél van, a külföldieknek pedig sokszor csak drágább hospitality jegyek maradnak. Így váltak kulcsfontosságúvá azok a magyar közvetítők, akik jegyeket és utazási csomagokat kínálnak a szurkolóknak.

Körbenéztünk a piacon: három szereplőt kérdeztünk meg arról, hogyan működik a biznisz, milyen trendeket látnak, és miért választják őket a szurkolók.

Egry Zoltán, a FociTour country managere a Pénzcentrum elmondta, a cég tíz éve működik, és mára komoly csapattá nőtte ki magát: értékesítők, logisztikai kollégák, marketingesek és idegenvezetők dolgoznak velük.

A biztonságérzet és a személyes kapcsolat a legnagyobb plusz. Nem egy anonim platformon kattintgatnak az ügyfelek, hanem hús-vér, magyarul beszélő emberekkel kommunikálnak. Ezért hálásak: nemcsak jegyet kapnak, hanem támogatást és élményt is

– mondta Egry.

Árverseny és 0–24-es asszisztencia

Kubatov Gábor, a Focijegyek.com alapítója szerint az árak miatt választják őt sokan, de a gyors és átfogó tájékoztatás, valamint a mérkőzésnapon biztosított 0–24-es asszisztencia is fontos szempont. De nincs könnyű helyzetben.

Nagyságrendileg 500 jegyet adunk el egy szezonban. Egyszemélyes vállalkozásként a legnagyobb kihívás az online marketing, a hirdetések költségei nagyon magasak.

– mondta Kubatov. A haszonkulcs náluk 5–20% között mozog, mérkőzéstől és kategóriától függően.

Jegyhez jutni nem egyszerű

Arra a kérdésre, miért nem lehet egyszerűen a klubok oldalán jegyet venni, a World Tickets vezetője így válaszolt:

A legtöbb stadionban a helyek 80–90%-a bérleteseknél van. Külföldieknek sokszor csak hospitality jegyek érhetők el, étel-ital csomaggal. Emellett nehéz egymás mellé több jegyet venni, és az időpontok is változnak a közvetítések miatt.

Egry Zoltán is megerősítette, hogy a klubok oldalán sokszor nem elérhetők a sztenderd jegyek, így a közvetítők szerepe megkerülhetetlen. Ők például a tengeren túlra is utaztatnak.

Bár a foci a legnépszerűbb, évről évre nőtt az igény más sportokra is. New Yorkba rendszeresen szervezünk utazásokat NBA- és NHL-meccsekre, valamint NFL mérkőzésekre. Az amerikai sportélmény teljesen más, mint az európai: a körítés, a show része megismételhetetlen. És természetesen az amerikai foci meccsek is egyre népszerűbbek.

- mondta el. Ők komplett utazásokat is szerveznek, a repülőjegyeket, szállásokat, vízumokat, csoportkísérőket és kiegészítő programokat is. Náluk a jutalék desztináció- és kapacitásfüggő, nem lehet egy fix százalékot mondani.

A lényeg, hogy olyan jutalékkal dolgozunk, amiből fenntartható az iroda és a kollégák fizetése. Extraprofitról szó sincs.

Ami a népszerűségi listát illeti, egyértelműen látszik, hogy a Real Madrid továbbra is kiemelkedően népszerű a magyarok körében, főleg az új stadion miatt. Barcelona is sokakat vonz, és az új Camp Nou 100 ezres kapacitása várhatóan még nagyobb érdeklődést hoz. Liverpool, Olaszország és Németország is kedvelt célpont, és egyre többen utaznak Amerikába is.

Szurkolói szokások: csoportok helyett egyéni utazások

A WorldTicket vezetője szerint tíz éve még minden hétvégén 30–40 embert utaztatott, ma ez 6–7 főre csökkent. „Van, hogy egy hétvégén nincs is foglalásom. A nagy sztárjátékosok, mint Szoboszlai Liverpoolban, felhajtják az árakat: egy jegy akár 200–300 ezer forint is lehet, plusz utazás és szállás.”

A csoportos utazások iránti igény gyakorlatilag eltűnt:

Ma már nagyon nehéz összeszedni 15–20 embert, akik ugyanazokkal a feltételekkel utaznának. Nem ez a trend. Sok szurkolónak fix szállodái vannak, ahova minden évben visszajárnak, és maguk intézik a foglalást.

– mondta a Pénzcentrumnak.

Gazdasági helyzet és jegyárak

Mindhárom szereplő egyetért abban, hogy a gazdasági helyzet erősen befolyásolja a keresletet. Egry Zoltán szerint az infláció idején visszaesett az érdeklődés, de a sorsolások után mindig megugrik. Kubatov Gábor hozzátette, hogy a szurkolók árérzékenyek, és sokszor az olcsóbb ajánlat dönt. Az is kiderült, a jegyek ára sokszor elérhetetlen a magyar szurkolók számára, így kevesebben utaznak, mint tíz éve.