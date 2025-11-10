Ennyiért tisztíttatja otthonát a magyar elit: súlyosak az óradíjak – tényleg degeszre keresik magukat a luxus takarítók?

Az elmúlt években egyre több háztartás és vállalkozás dönt úgy, hogy professzionális szolgáltatót bíz meg a rendszeres vagy alkalmi takarítással. A takarítószolgáltatások díjszabása Magyarországon széles skálán mozog, és különbségek jellemzően attól függően, milyen típusú takarításról van szó, mekkora a terület, és milyen gyakran történik a munka. A piacon az alaptakarítástól az extrém szennyeződések eltávolításáig széles a szolgáltatási skála, és ezzel együtt az árak is. Cikkünkben bemutatjuk, hogyan alakulnak jelenleg a takarítási árak Magyarországon, és mire érdemes figyelni, ha profi segítséget keresünk a tisztaság megőrzéséhez.

A takarítócégek iránti kereslet az elmúlt években igencsak megnövekedett, és ahogy a szolgáltatást igénybevevőknek egyre magasabb igényeik vannak a lakások, házak és irodák tisztaságával kapcsolatban, úgy nőtt az ilyen szolgáltatások díja is. A megrendelőknek így különösen fontos, hogy tisztában legyenek azzal, milyen árszabásokkal találkozhatnak, és mit befolyásol a végső díj. A következőkben áttekintjük, hogyan alakulnak az árak ma a piacon, milyen tényezők hatnak rájuk, illetve miként érdemes választani.

Fontos megemlíteni, hogy a takarítási szolgáltatások között jelentős különbségek lehetne abban a tekintetben, hogy milyen mélységű munkát jelentenek, és milyen helyzetekben vesszük őket igénybe.

Alaptakarítás

Az alaptakarítás jellmezően a mindennapi tisztaság megőrzését szolgálja, és különösen azoknak ajánlott, akiknek nincs idejük vagy energiájuk a folyamatos rendfenntartásra. Ez a takarítás legtöbb esetben csak néhány órát vesz igénybe.

Nagytakarítás

A nagytakarítás már jóval alaposabb, mint az alapváltozat: itt a cél a teljes higiéniai megújulás. A takarítók jellemzően a lakás minden szegletét megtisztítják a szennyeződésektől, és általában az ablakok és az ajtók tisztítása is a szolgáltatás részét képezi. Ezt jellemzően évente néhány alkalommal, például évszakváltáskor vagy költözés előtt lehet érdemes elvégeztetni.

Építkezés, festés, felújítás utáni takarítás

Építkezés, festés, felújítás utáni takarítás a legnagyobb kihívást jelentő típusok közé tartozik. Ilyenkor sok esetben el kell takarítani a törmeléket és az építkezési hulladékok, és a por, festék- vagy gipszmaradványok, fóliadarabok eltávolítása is speciális eszközöket és tisztítószereket igényel.

Extrém takarítás

Extrém takarításról akkor beszélünk, ha az ingatlan hosszú ideig elhanyagolt, erősen szennyezett vagy lakhatatlan állapotban van – például lomtalanításra, szagsemlegesítésre, penész- vagy rágcsálónyomok eltávolítására is szükség van. Ezek a feladatok speciális védőfelszerelést, fertőtlenítőszereket és gyakran többfős csapatmunkát igényelnek, így az árak is jóval magasabbak.

Irodatakarítás

Az irodák takarítása általában rendszeres megbízás keretében történik, napi, heti vagy havi ütemezéssel. A szolgáltatás kiterjed az íróasztalok, közös terek, mosdók és konyhák tisztítására, a szemetesek ürítésére, valamint a higiéniai anyagok pótlására is. Nagyobb alapterület vagy hosszú távú szerződés esetén a cégek kedvezőbb egységárakat kínálnak.

Kiegészítő szolgáltatások

Sok cég számos kiegészítő szolgáltatást kínál azoknak, akik a részletekben is tökéletes tisztaságot szeretnének. Ezeket az extra szolgáltatásokat legtöbbször egy takarítási csomag mellé lehet igénybe venni. Ilyenek többek közt a sütőtisztítás, a hűtőtisztítás, az ablaktisztítás, a mosás és teregetés, a vasalás, a mosogatás, a függönytisztítás, kárpittisztítás, vagy a padlószőnyeg tisztítás is.

Milyen árakkal kell számolnunk?

Az egyik fővárosi szolgáltatónál az alap óradíj 5600 forint, az építkezés és felújítás utáni takarítás óradíja 6600 forint, extrém szennyezett ingatlanok takarításának óradíja pedig 7000–12 000 forint. Náluk ez az összeg magába foglalja a képzett takarító személyzetet (a felsorolt árak egy főre vonatkoznak), a takarító- és tisztító eszközök használatát, valamint a minőségellenőrzést és a garanciát is.

Egy másik, szintén fővárosi szolgáltatónál négyzetméter alapú díjszabás működik. Egy 45–89 m²-es lakás esetében nákuk 13 360 forint az alap takarítás díja egy alkalomra, azonban némileg kedvezőbb az ár, ha rendszeresen igénybe vesszük a szolgáltatást: a heti szintű takarítás 11 781 forintba kerül alkalmanként.

Egy harmadik szolgáltató weboldalán meglehetősen részletes árlistával találkoztunk. Itt egy 40–60 m²-es lakás vagy családi ház általános takarítása 15 600 forinttól kezdődik, nagytakarítás esetében pedig minimum 27 600 forintot kérnek el egy ugyanekkora lakás kitakarításáért. Festés és felújítás utáni takarítást is vállalnak, ezek ára 140m²-ig 1200 forinttól indul négyzetméterenként, az extrém takarításért pedig minimum 2500 forintot kell fizetnünk négyzetméterenként.

Az alap-takarítások tehát lakások és házak esetében viszonylag alacsony belépő díjon elérhetőek, de gyorsan megugorhatnak, ha sok a feladat, nagy a terület vagy különleges szolgáltatást is igénybe vennénk.

Az irodák, vállalati létesítmények takarítása – tehát a B2B szektor – esetén is hasonlóan alakul az árképzés. Az egyik takarítócég napi takarítást 1000 m²-es iroda esetében 14 000–16 000 forint közötti összegért vállal, a nagytakarítás ugyanakkor már jóval költségesebb náluk, 1000 m² esetén 190 000 és 350 000 forint közötti összeget kérnek el.

Az árakat befolyásoló tényezők közül a leglényegesebbek:

a takarítandó terület nagysága,

a szennyeződés méretéke

a takarítás típusa (alap- vagy nagytakarítás, felújítás utáni takarítás, speciális szolgáltatások),

a szolgáltatás gyakorisága (eseti vagy rendszeres),

valamint az elhelyezkedés, a kiszállás költsége és a takarítás időpontja (hétvégén sokszor drágább)

Irodák takarítása esetében nem csak a rendszeresség, hanem sokszor a nagyobb volumen is csökkentheti az egységárakat.

Ugyanakkor fontos, hogy ne csak az árra figyeljünk egy ilyen szolgáltatás megrendelése esetén, hanem arra is, mit kapunk érte, és hogy mi tartozik bele a takarításba, milyen minőséget kínál a szolgáltató, illetve van-e garancia az elvégzett munkára. Az, hogy olcsóbb egy cég, természetesen nem feltétlenül jelent rossz szolgáltatást, de a referencia, a számla és a szolgáltatás részleteinek tisztázása mindenképp ajánlott.

Mennyit keres egy takarító?

Bár a takarítócégek szolgáltatási díjai az utóbbi években folyamatosan emelkedtek, ez a növekedés nem minden esetben tükröződik a takarítói munkakörben dolgozók fizetésében. A takarítói munka továbbra is az alacsonyabb bérkategóriába tartozik. A legfrissebb Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatok szerint a teljes munkaidőben alkalmazásban álló takarítók és kisegítők bruttó keresete 2024-ben 318 543 forint volt, a vezető takarítóké pedig 481 621 forint. Mindez azt jelenti, hogy a legtöbb takarító még mindig jóval az országos átlagbér alatt keres, noha munkájuk nélkülözhetetlen mind a magán-, mind a vállalati szférában.