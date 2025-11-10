2025 első negyedévében tovább nőtt a bérszakadék Magyarországon: a nettó átlagkereset 476 ezer forint volt, amit mindössze Budapest és Győr-Moson-Sopron vármegye haladott meg.
Call centeres állások home office-ban: nem álom a 600 ezeres havi fizetés - ki se kell mozdulni otthonról?
Kisgyermek, suli vagy akár nyugdíj mellett is nyerő lehet egy call center állás home office-ban, hiszen ezek nagy előnye, hogy bárhonnan dolgozhatsz, így akár otthonról is, többnyire rugalmasan. A stressztűrés és a kiváló kommunikációs készség elengedhetetlen az ügyfélszolgálatos állásokhoz, ha pedig belföldi hívásokról van szó, még idegennyelv-ismeret sem szükséges. Íme tehát néhány call centeres állásajánlat a jelenlegi felhozatalból, amik home office-ból is végezhetők.
Bár számtalan call centeres állással találkozhatunk állás- és karrierportálokon, nem könnyű ezek közül kiszúrni a teljesen home office-ból végezhető ajánlatokat. Ahol viszont valóban adott a teljes távmunka lehetősége, az egyben gyakran rugalmas, akár részmunkaidőben végezhető munkát jelent, így ezek nagyszerűen alakíthatók bármilyen élethelyzethez - akkor is, ha otthonról szeretnénk pénzt keresni.
Call center állás home office-ban
Részmunkaidőbe keres telefonos adminisztrátort egy kisebb cég havi bruttó 349000 - 519800 forintos bérért. A teljesítményarányos jutalékrendszer mellett garantált bérminimumot is ajánlanak, valamint a távmunka támogatása mellett a munkaeszközöket is biztosítják. Mindehhez precíz és önálló munkát várnak, ami a bejövő és kimenő hívások kezelését, a professzionális ügyféltámogatást, problémamegoldást, valamint az adatrögzítést és adminisztrációt jelent.
Hasonló munkakörbe keres call center operátort egy bank havi 300000-600000 forintos fizetésért. Bár a hirdetés nem tünteti fel, hogy ezek az összegek adózás előtt vagy után értendők-e, az eszközök biztosításán túl bónuszokat is ígér a munkáltató. Az ügyfélközpontú hozzáállás és a magabiztos számítógépes ismeretek (Word, Excel, e-mail stb.) elengedhetetlen az állás megkezdéséhez, ugyanakkor a telefonálásban szerzett tapasztalatok csupán előnyt jelentenek. Érdemes lehet itt még azt is megjegyezni, hogy a vállalat egyaránt biztosít irodai vagy home office lehetőséget.
Szintén call center operátort keres egy piackutató cég nettó 1600 forintos órabérért, napi bejelentéssel, heti kifizetéssel. A jelentkezőknek minimum heti 4 napon 6 órát kell vállalniuk, valamint rendelkezniük kell saját eszközökkel, így például laptoppal és headsettel. A feladat pedig nem más, mint az ügyfelek támogatása és tájékoztatása, kérdőíves felmérések végzése, valamint pontos adatrögzítés és visszajelzés készítése.
Egy ingatlanos cég keresi telefonos időpont egyeztető kollégáját. Otthonról végezhető, rugalmas munkát kínál, akár mellékállásban is, így a teljesítmény alapú bér havonta 50000-450000 forint. A feladat ingatlantulajdonosok felhívása, időpontegyeztetés és adatok rögzítése. Fontos azonban még azt is megjegyezni, hogy bár a Budapestiek esetében csupán minimális tapasztalat elvárt, mivel biztosított a betanítás lehetősége, a vidéki jelentkezők esetében két év tapasztalat szükséges éppen ennek hiánya miatt.
Egy nemzetközi vállalat kiváló magyar nyelvtudással rendelkező call center értékesítőt keres nappali és esti műszakokra, akár 6 órás munkavégzéssel. A kezdő fizetés 800 dollár (a Pénzcentrum árfolyamkalkulátorával átszámolva nagyjából 309000 forint), ami idővel akár 1300 dollárra (azaz nagyjából 503000 forintra) is felmehet. Ezért a fizetésért előre elkészített szkriptek alapján értékesítéssel és kifogáskezeléssel kell foglalkozni, ahogy az adatok CRM rendszerben való rögzítése is a munkaköri leírás része. Ami pedig még fontos tudnivaló, hogy itt is saját eszközökkel szükséges dolgozni a home office jelleg miatt.
Így alakul át a call centeres állás
Korábban a Pénzcentrum is megírta, hogy a call centeres állás alapos átalakulás előtt áll a mesterséges intelligencia miatt. A Tata Consultancy Services vezérigazgatója, K Krithivasan szerint a az AI hamarosan "minimálisra csökkentheti" az ázsiai call centerek szükségességét. A Gartner kutatócég előrejelzése szerint 2029-re az általános ügyfélszolgálati problémák 80%-át önállóan fogják megoldani az AI-rendszerek.
Azonban nagy út áll még a AI chatbotok előtt: a Gartner szerint ugyan az ügyfélszolgálati vezetők 85%-a vizsgálja vagy már bevezette az AI chatbotokat, csupán a projektek 20%-a felel meg teljes mértékben az elvárásoknak. Fiona Coleman, a QStory – amely mesterséges intelligenciát használ a call center dolgozók műszakbeosztásának rugalmasabbá tételére – vezetője úgy véli, hogy a technológia nem helyettesítheti teljesen az embereket.
Sőt, az Egyesült Államokban olyan törvényjavaslat van folyamatban, amely előírná a cégeknek, hogy tájékoztassák az ügyfeleket az AI használatáról, és kérésre emberi ügyintézőhöz irányítsák őket. A Gartner előrejelzése szerint 2028-ra az EU fogyasztóvédelmi szabályai között megjelenhet az "emberhez való beszélgetés joga".
Összességében tehát látható, hogy bár jelentős változások jöhetnek az ügyfélszolgálat területén, az emberi call centeresekre továbbra is szükség van, illetve nagy valószínűséggel nem fog teljesen eltűnni ez a szakma.
