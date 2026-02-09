Ennyibe kerül egy VIP-szülés 2026-ban Magyarországon: milliós különbség is lehet a magánklinikák árai között

Már csaknem minden magánklinikán legalább egymillió forintos kiadást jelenthet a szülés 2026-ban Magyarországon a Pénzcentrum friss gyűjtése szerint. Ez pedig még csak az alapcsomagok ára, minden további "extra" szolgáltatásért további súlyos összegeket kell fizetni. A körképünkből az is kiderül, hogy nagyrészt 5-15 százalékkal emelkedtek az árak egy év alatt, de a rejtett áremelkedés lehetőségét sem lehet kizárni.

A Pénzcentrum friss gyűjtésében azt vizsgáltuk, hogy mennyibe kerülnek a 2026-os év elején a szülési csomagok a magyarországi magánkórházakban, ahogy ezt az elmúlt években is tettük. A korábbi évek adatai alapján arról is képet kaphatunk, hogy milyen ütemben emeltek árat a magánklinikák. Bár már 2019-ben is akadt olyan magyarországi magánkórház, ahol elkértek akár 1 millió forintot is a szülési csomagért, két éve már alig akadt klinika, ahol ne kellett volna legalább ennyit fizetni. 2026-ban pedig eljutottunk odáig, hogy már nincs olyan magánszülészet, ahol meg lehetne úszni egymillió forint alatt a magánszülést. Egyes exkluzív csomagok ára már a 3 millió forintot is meghaladhatja.

A körképünk szerint 2026-ban drágulás minden szolgáltatónál volt, ahol még nyújtanak szülési szolgáltatást: az árak nagyrészt 5-15 százalékkal emelkedtek. Jelentős áremelés korábban 2023-ban volt, főként az alacsonyabb árfekvésű csomagok ára emelkedett nagyobb mértékben - akár közel 40 százalékkal. 2024-ben és 2025-ben visszafogottabb volt a drágulás, több helyen az árak is stagnáltak. Ehhez képest 2026-ban újra több helyen történt emelés, a legnagyobb mértékű drágulás 47 százalékos volt. Az árdrágulás kapcsán viszont mindig érdemes figyelembe venni, hogy a szülési csomagoknak nem csak az árai, hanem az ahhoz tartozó szolgáltatások köre is változhatott. Ennek a hatását azonban nehéz lekövetni.

Ezt mutatják a magánszülészetek árlistái

Még mielőtt rátérnénk a konkrét árakra, fontos előre kiemelni, hogy a szülési csomagok díjait úgy lehetne teljesen korrekten összehasonlítani, ha 1-1 csomag tartalmát le tudnánk bontani a tartalmazott szolgáltatásokra. Nem akad ugyanis két teljesen egyforma szolgáltatást nyújtó szülési csomag. Így ha valaki ki szeretné választani a számára legjobb ár-érték arányú csomagot, érdemes nemcsak a feltüntetett ár alapján dönteni, hanem átnézni részletesen, mit is takar pontosan 1-1 szülési csomag, és a kínált szolgáltatások ár-érték aránya alapján kiválasztani a számunkra legmegfelelőbbet. Az alábbi gyűjtésünk mindössze útmutató lehet abban, hogy hol milyen csomagárakkal lehet találkozni.

A Tritonlife Róbert Magánkórházban 2023 óta ismét három csomag közül lehet választani a korábbi négy csomag helyett. Az egyes csomagokhoz válaszható szolgáltatások plusz költségei függenek a választott csomagtól, illetve több esetben (pl. választott orvos/szülésznő esetén) egyedi ár kerül megállapításra. Az Arany csomag, mely magában foglalja a magánklinikai szülést az ügyeletes orvossal és szülésznővel, a szülészeti, gyermekágyi és neonatológiai ellátást, pszichológiai konzultációt, szülésfelkészítő tanfolyamot és sok egyéb szolgáltatást, 2026-ban 999 ezer forint, nagyjából 5%-kal emelkedtek az árak. (2025-ben még 949 ezer forint, 2024-ben pedig 890 ezer forint volt az Arany csomag.)

A Platina csomag egységesen 1,399 millió forintba kerül - a tavalyi ár 1,349, a 2024-es 1,210 millió forint volt. Ezek a csomag tartalmazza az Arany csomag szolgáltatásait, és az elhelyezés ugyanúgy kétágyas szobában történik, a plusz különdíjas szolgáltatások viszont kedvezőbb áron kérhetők. Arról, hogy miben térnek el pontosan a különböző csomagok, a honlapon érdemes tájékozódni.

A Gyémánt csomag egyágyas szobát biztosít, illetve elhelyezést családi szobában, prémium étkezést, emelt szintű újszülött ellátási csomagot, ajándék fülbelövést és számos egyéb szolgáltatást. 2026-ban ez a csomag 1,649 millió forint, tavaly még 1,599 millió forintba került, míg 2023-ban és 2024-ben még 1,610 millió forintba került. A korábbi években is azt figyeltük meg, hogy az Arany és Platina csomag árak nőttek, a Gyémánt csomag ára viszont csökkent: 2022-ben például még 1,695 millió forint volt a Gyémánt csomag, bár azóta a nyújtott szolgáltatások összetétele is változhatott.

Drágulás, illetve változatlan árak esetén is elfordulhat, hogy a csomagok nyújtotta szolgáltatások változnak, így nehézkes az összehasonlítás a klinikák korábbi évi áraival.

A pécsi Da Vinci Magánklinika árai emelkedtek 2026-ban: a szülészeti alapcsomag spontán szülés (2 éjszaka) 1,7 millió forintba kerül, míg 2025-ben és 2024-ben még 1,5 millió forint volt az ár. Ez nagyjából 13 százalékos áremelést jelent. A császármetszés csomag 1,95 millió forint, míg korábban 1,75 millió forint volt, ez 10 százalékos emelést jelent nagyjából. (Bár korábban több szolgáltató is különbséget tett a spontán hüvelyi szülés és a császármetszés díjszabásában, ez a gyakorlat mára megritkult, de a pécsi klinikán még mindig különbséget tesznek.)

A Liv Duna Medical Centernél - a Duna Medical Centert két éve vette át a Liv Hospital - jelenleg a prémium és az exkluzív csomagok közül lehet választani. Korábban létezett ezek mellett alap csomag is, mely 2024-ben 845 ezer forint, 2025 januárjában 1,13 millió forint volt. A Prémium csomag jelenleg 1,39 millió forintba kerül, amiért tavaly még 1,55 millió forintot kértek, tehát feltételezhető, hogy a szolgáltatások is változtak, ezért csökkent az ár. Az például biztos, hogy amíg tavaly még az összeg tartalmazta az orvos és a szülésznő díját, jelenleg az orvos választás plusz 300 ezer, a szülésznő választás plusz 200 ezer forintba kerül.

Az exkluzív csomag 1,3 millió forint volt 2024-ben, 2025-ben már 1,69 millió forint, jelenleg pedig 2,49 millió forintba kerül. Ez több mint 47 százalékos áremelés. Ez esetben is feltételezhető, hogy a nyújtott szolgáltatások köre is változott: arról, hogy pontosan mit tartalmaznak jelenleg az egyes csomagok, a honlapon érdemes tájékozódni, vagy a szolgáltatónál érdeklődni.

A Maternity klinikán a honlap tanúsága szerint 2026 márciusától változnak majd az árak. Azt írják, "2026. március 1-jétől a szülésznői díjunk és szülési csomagjaink árai változnak. Az árváltozás a szerződéskötés időpontjától függetlenül a 2026. február 28. utáni szülésekre vonatkozik. A Maternity szülési csomag (korábban Maternity Alap csomag) új ára 1.700.000 Forint, a Maternity Exkluzív csomag ára 3.300.000 Forint (8.250 Euro) lesz, míg a Maternity Gemini szülési csomag ára 1.890.000 Forintra módosul". Az alap szülési csomag ára tavaly 1,49 millió forint volt (jelenleg a Maternity csomag 1,55 millió forint, ez fog emelkedni márciusban), míg az exkluzív szülési csomag ára 7700 euró volt (jelenleg 3,2 millió forint van feltüntetve). Azóta viszont a forint árfolyama erősödött: tavaly 3 millió 161 ezer forintnak felelt meg a 7700 euró, míg jelenleg 2 millió 914 ezer forintnak felel meg. A márciustól érvénybe lépő 8250 eurós ár pedig jelenleg 3 millió 122 forintnak felel meg, de forintban 3,3 milliós díjszabást közöltek.

A honlapon azt írják továbbá, hogy a klinikán jelenleg a Maternity csomag és a Maternity exkluzív szülészeti csomagok közül választhatnak a kismamák. Mindkét csomag esetében a szülés egyszemélyes szülőszobában zajlik az apa vagy a kísérő jelenlétében, aki a császármetszésnél is végig jelen lehet. A szülészeti csomagok minden esetben magukba foglalják a szülészorvos választást a Maternity munkatársai közül és az epidurális fájdalomcsillapítást, császármetszés esetén pedig a műtéti érzéstelenítést. A szülés utáni elhelyezés és étkezés komfortos családi szobában történik, az édesanya és az újszülött megfigyelését és ellátását pedig magas szakmai színvonalon biztosítják.

A Medicover szolgáltató Medicare szülészetén 2023-ban az Excellence csomag 800 ezer forint volt, 2024-ben és 2025-ben év elején 880 ezer forint, 2026-ban 960 ezer forint (+9%). A Grand excellence 950 ezer forint volt három éve, az utóbbi két évben 1 millió 50 ezer forint, jelenleg 1 millió 190 ezer forint (+13%). A Deluxe csomag 1,2 millió forint volt 2023-ban, tavaly és tavalyelőtt pedig 1 millió 320 ezer forint volt, 2026-ban 1 millió 450 ezer forint (+10%). A csomagok tartalmának különbségeiről érdemes ez esetben is a szolgáltató honlapján tájékozódni.

A korábbi években a Dr. Rose magánkórházban is működött szülészet, azonban a honlapon közzétett szolgáltatáslistában már nem szerepel. Hivatalos közlés nem történt a szülészet bezárásáról, az ügyfélszolgálaton kapott információk viszont megerősítették: jelenleg nem működik a szülészet, arról azonban nem tudtak tájékoztatást adni, mikor fog újraindulni, ha újraindul ez a szolgáltatás. Tavaly és tavalyelőtt a szülészeti csomag 1,9 millió forinttól volt kérhető, ikerterhesség esetén 2,5 millió forintról indult a csomagár a Dr. Rose klinikán.

Összességében az elmúlt évek távlatában azt láthattuk, hogy a 2023-as nagyobb árdrágulás után 2024-ben és 2025-ben kisebb áremelések történtek, több helyen változatlan árakat láttunk. 2026-ban viszont újra árat emelt a legtöbb magánklinika, helyenként jelentős drágulás történt, illetve a különböző csomagok nyújtotta szolgáltatások is változ(hat)tak.

Így faraghatsz le a költségekből

Az olyan tervezhető, és nagyobb egészségügyi kiadások, mint a várandósság - a terhesgondozás alatt szükséges vizsgálatok - és maga a szülés magánúton jó lehetőséget jelentenek az egészségpénztári megtakarítások útján visszaigényelhető adó maximalizálására. Egészségpénztárban félretett összegek után 20%-os adóvisszatérítés kapható, de legfeljebb évi 150 ezer forint. A Pénzcentrum decemberi egészségpénztári körképéből az derült ki, hogy egyre több pénztártag használja ki a maximális adóvisszatérítés lehetőségét a pénztárak tapasztalatai szerint, vagyis fizetnek be legalább évi 750 ezer forintot.

Az egészségpénztári megtakarítás ráadásul felhasználható családtagjaink egészségügyi céljaira is. Aki magánegészségügyi intézményben szeretne szülési szolgáltatást igénybe venni, és előre félretesz erre, akkor mindenképp érdemes meggondolni az egészségpénztáron keresztül történő fizetést, akár más családtagok számlájáról. A visszatérítés továbbá nem a felhasznált, hanem a befizetett összegek után jár, így előre spórolva még jobban, már évekkel korábban kihasználható ez a lehetőség.

Arra érdemes figyelni, ha egészségpénztári megtakarításból fizetné valaki a választott szülési csomagot, melyik pénztárral van szerződése az adott magánklinikának.

Az egészségpénztári megtakarítás később is ugyanúgy hasznos lehet, amikor már megszületett a kisbaba, hiszen rengeteg gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi kiadást fedezhet. Sőt, mivel a legtöbb egészségpénztár egyben önsegélyező pénztár is, számos nem egészségügyi, de gyermekvállalással összefüggő kiadást is fizethetünk ilyen megtakarításból: a pelenkától elkezdve a beiskolázási költségekig. Egy kisgyermek érkezése esetén biztosan meglesz a helyük ezeknek az összegeknek.

A magánszülés, és más tervezhető nagyobb egészségügyi kiadások esetén mindenképp érdemes számba venni a különféle pénzügyi lehetőségeket. Nem csak az egészségpénztári megtakarítás létezik, vannak különféle részletfizetési konstrukciók, a magánszolgáltatók által ajánlott hitelek, illetve piaci hitelek is. Mielőtt bevállalunk egy nagy kiadást, tájékozódjunk, melyik lehet számunkra a legkedvezőbb lehetőség! Mint a fenti gyűjtésből is kiderül, sok százezer forint, de akár milliós különbség is lehet a döntésünktől függően a kiadásokban.