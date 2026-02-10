Újabb hírek jöttek a vendéglátósok mentőövéről: fontos infót közölt Nagy Márton

Nem csak az éttermek, hanem a cukrászdák is kaphatnának a támogatási keretből - ezt jelentette be a miniszter.

Már kimondottan sok infót lehet tudni arról a százmilliárd forintos keretről, amellyel a kormány a vendéglátási szektort igyekszik menteni: ezt nemrégiben jelentették be, és az a lényege, hogy a vendéglátóhelyek egy támogatási csomag keretében kaphatnak majd a keretből.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter mai posztjában azonban már ennél is tovább ment, és bejelentette: a kormány azon dolgozik, hogy az éttermek mellett a cukrászdák is részesülhessenek a támogatásból. Nagy Márton mindössze annyit írt a képhez, hogy "Dolce Vita!". A poszt szerint 3 ezer magyarországi cukrászda lehet érintett, vagyis jelentősen kibővülne a támogatottak köre.

