Szőlőültetvények a domboldalon Tarcal közelében, Magyarország
Világ

Megkongatták a vészharangot a borászok: drámai a helyzet - mi lesz így sokak kedvenc ünnepi italával?

Pénzcentrum
2025. november 12. 15:43

A globális bortermelés 2025-ben enyhén emelkedett, de harmadik éve marad az átlag alatt a szélsőséges időjárás miatt - közölte a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet (OIV) - írta a Reuters.

Az OIV első becslései szerint a világszintű bortermelés idén 232 millió hektolitert ért el, ami 3%-os növekedést jelent 2024-hez képest, de még mindig 7%-kal elmarad az ötéves átlagtól.

"Ha megnézzük az elmúlt három év alacsonyabb termelésének okait, a fő rész valójában a mindkét féltekén tapasztalt éghajlati változások" - nyilatkozta John Barker, az OIV főigazgatója a Reutersnek. "Egyes régiókban hőség és aszály volt, majd heves esőzések vagy váratlan fagyok következtek. És az a tény, hogy ez már a harmadik egymást követő év, amikor ilyen hatásokat látunk, meglehetősen feltűnő."

Európában Franciaország 1957 óta a legkisebb termést jegyezte fel, Spanyolország termelése pedig 30 éves mélypontra süllyedt. Ezzel szemben Olaszország 8%-os termelésnövekedéssel visszaszerezte vezető pozícióját a világ bortermelői között, amit a kedvező időjárási feltételek segítettek. Az Egyesült Államok, a világ negyedik legnagyobb bortermelője várhatóan 21,7 millió hektoliter bort állít elő, ami 3%-kal több, mint 2024-ben, bár jóval elmarad a történelmi csúcsoktól és 9%-kal az ötéves átlag alatt van.

A déli félteke termelése 7%-kal nőtt három egymást követő évi csökkenés után. A növekedést Dél-Afrika, Ausztrália, Új-Zéland és Brazília vezette, ami ellensúlyozta a chilei visszaesést, de a termelés így is 5%-kal az átlag alatt maradt - közölte az OIV.

Barker szerint a globális bortermelés korlátozott növekedése várhatóan segít stabilizálni a készleteket a fejlett piacok lanyha kereslete, a kínai fogyasztás csökkenése és a globális kereskedelemben tapasztalható folyamatos bizonytalanság közepette. "Az alacsony termelés nagyon nehéz lehet az egyes termelők és régiók számára... de makrogazdasági szempontból ez pozitív, mert biztosítja, hogy a termelés és a fogyasztás többé-kevésbé összhangban legyen" - mondta Barker.

Az OIV várhatóan még az idén frissíti becsléseit. Egy hektoliter 133 standard borosüvegnek felel meg.
Címlapkép: Getty Images
#bor #borászat #olaszország #szőlő #klímaváltozás #franciaország #világ #éghajlat #bortermelés #aszály #szélsőséges időjárás

