Izland már a legrosszabb forgatókönyvre készül, nemzeti biztonsági kockázatnak minősítette az Atlanti-óceán fő áramlati rendszerének potenciális összeomlását.
Megkongatták a vészharangot a borászok: drámai a helyzet - mi lesz így sokak kedvenc ünnepi italával?
A globális bortermelés 2025-ben enyhén emelkedett, de harmadik éve marad az átlag alatt a szélsőséges időjárás miatt - közölte a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet (OIV) - írta a Reuters.
Az OIV első becslései szerint a világszintű bortermelés idén 232 millió hektolitert ért el, ami 3%-os növekedést jelent 2024-hez képest, de még mindig 7%-kal elmarad az ötéves átlagtól.
"Ha megnézzük az elmúlt három év alacsonyabb termelésének okait, a fő rész valójában a mindkét féltekén tapasztalt éghajlati változások" - nyilatkozta John Barker, az OIV főigazgatója a Reutersnek. "Egyes régiókban hőség és aszály volt, majd heves esőzések vagy váratlan fagyok következtek. És az a tény, hogy ez már a harmadik egymást követő év, amikor ilyen hatásokat látunk, meglehetősen feltűnő."
Európában Franciaország 1957 óta a legkisebb termést jegyezte fel, Spanyolország termelése pedig 30 éves mélypontra süllyedt. Ezzel szemben Olaszország 8%-os termelésnövekedéssel visszaszerezte vezető pozícióját a világ bortermelői között, amit a kedvező időjárási feltételek segítettek. Az Egyesült Államok, a világ negyedik legnagyobb bortermelője várhatóan 21,7 millió hektoliter bort állít elő, ami 3%-kal több, mint 2024-ben, bár jóval elmarad a történelmi csúcsoktól és 9%-kal az ötéves átlag alatt van.
A déli félteke termelése 7%-kal nőtt három egymást követő évi csökkenés után. A növekedést Dél-Afrika, Ausztrália, Új-Zéland és Brazília vezette, ami ellensúlyozta a chilei visszaesést, de a termelés így is 5%-kal az átlag alatt maradt - közölte az OIV.
Barker szerint a globális bortermelés korlátozott növekedése várhatóan segít stabilizálni a készleteket a fejlett piacok lanyha kereslete, a kínai fogyasztás csökkenése és a globális kereskedelemben tapasztalható folyamatos bizonytalanság közepette. "Az alacsony termelés nagyon nehéz lehet az egyes termelők és régiók számára... de makrogazdasági szempontból ez pozitív, mert biztosítja, hogy a termelés és a fogyasztás többé-kevésbé összhangban legyen" - mondta Barker.
Az OIV várhatóan még az idén frissíti becsléseit. Egy hektoliter 133 standard borosüvegnek felel meg.
A Sonder hétfőn csődöt jelentett, egy nappal azután, hogy a Marriott International közölte: véget ért a két vállalat közötti együttműködési megállapodás.
Tényleg időhatár nélkül kapott felmentést Magyarország a szankciók alól? Erről jobb tudni az orosz olaj kapcsán
Orbán Viktor és Donald Trump találkozójával kapcsolatban továbbra is ellentmondásos információk keringenek az amerikai olajszankciók alóli magyar mentesség kérdéséről.
Olyan fegyvereket kért be Zelenszkij az amerikaiaktól, ami teljesen átírhatja a háborút: ez történne, ha megkapná
Az orosz támadások az energetikai infrastruktúra ellen egyre hatékonyabbak.
Keményen üzent Putyin szóvivője: nem tudnak magyar javaslatokról, nincs egyeztetés az ukrajnai háború lezárásáról
Dmitrij Peszkov szóvivő szerint Putyin még nem értesült a magyar kezdeményezésekről.
Az ukrán elnök azt is elárulta, hogy III. Károly brit uralkodó fontos háttérszerepet játszott abban, hogy Trump elnököt Ukrajna támogatására ösztönözze.
A közgazdászok figyelmeztetnek, hogy a több tízmilliárd fontos adóemelések csak tovább rontanák a helyzetet.
Bevásárolunk Trump rettegett csodafegyveréből: ezt érdemes tudni a HIMARS-rendszerről - mire használná a magyar hadsereg?
Orbán Viktor bejelentette, hogy Magyarország HIMARS rakétarendszereket vásárol az Egyesült Államoktól; az amerikai külügy szerint a megállapodás értéke 700 millió dollár.
Az orosz elnök távozása azonban nem jelenti automatikusan egy kevésbé veszélyes Oroszország létrejöttét.
A párizsi klímaegyezmény aláírása óta eltelt évtizedben a klímaváltozás gyorsabban súlyosbodott, mint ahogy a világ képes volt csökkenteni a fosszilis tüzelőanyagok használatát.
Rejtélyes drónokat találtak a NATO területén egy atomerőmű felett: azonnal riadót fújt az ország vezetése
Belgium a szomszédos országok mindegyikétől kért segítséget a drónok elleni védekezéshez.
Ezt nem láttuk jönni! Kihirdette a német államfő: Fenyegetést jelent az orosz agresszor, cselekednünk kell!
A német államfő a demokrácia védelmére szólított fel. "Cselekednünk kell. Képesek vagyunk rá. Demokráciánknak nem kell megadnia magát. A demokrácia meg tudja védeni magát."
A Kreml arra figyelmeztetett, hogy Oroszország kénytelen lesz hasonlóképpen cselekedni, ha az Egyesült Államok vagy bármely más ország ilyen kísérleteket hajtana végre.
Az azonnali hatállyal életbe lépő intézkedés egyelőre 2026. november 27-éig marad érvényben.
Magyarország HIMARS rakétarendszereket vásárol az Egyesült Államoktól, amely a világ legjobb ilyen típusú fegyverrendszere.
Törökország népirtás és emberiség elleni bűncselekmények vádjával elfogatóparancsot adott ki Benjamin Netanjahu és kormányának 36 magas rangú tisztviselője ellen.
Orbán Viktor sajtótájékoztatón számolt be az amerikai elnökkel folytatott tárgyalásairól, ahol energetikai, nukleáris, hadiipari és gazdasági együttműködésről állapodtak meg.
Orbán úgy látja, az Egyesült Államok az egyetlen ország, amely valóban a béke mellett áll, miközben Ukrajna katonai győzelmében szerinte már kevesen hisznek.
Gazában a lakosok megkezdték a helyreállítási munkálatokat, miközben különböző újjáépítési tervek versenyeznek egymással a háború sújtotta terület jövőjének alakításáért.
4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánkórháztól
A Dr. Rose Magánkórház a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel, 2 műtővel és 22 betegszobával növelte.
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.