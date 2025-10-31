Orbán Viktor bejelentette, hogy a kormány döntött a 14. havi nyugdíj bevezetéséről, jelenleg a részletek kidolgozása zajlik.
Sokk a magyar boltokban: nem képzelődnek a nyugdíjasok, tényleg ezért drágább nekik jóval az élet
Bár 2025-re már látványosan lecsillapodott az előző évek brutális inflációs hulláma, a pénzromlás még most is tartja magát. A statisztika szerint tehát mérséklődés van, a valóságban azonban sok magyar háztartás még mindig úgy érzi, mintha minden drágább lenne, mint valaha - és ennek bizony a számok nyelvén is van alapja. Az elmúlt tíz év adatai azt mutatják, hogy az élelmiszerek ára jóval gyorsabban nőtt, mint az általános infláció, különösen a 2022–2023-as válságévekben, amikor a bolti árak gyakorlatilag elszabadultak. Ez pedig azt is jelenit, hogy nem az emberek készülékében van a hiba, amikor azt érzik, számukra a mindennapok nyelvén jobban drágul az élet, mint amit az átlagos adatok mutatnak. Ráadásul mindez kifejezetten igaz a nyugdíjasoknál, akik jövedelmük nagy részét élelmiszerre költik.
Bár 2025-re már jócskán csillapodott az elmúlt évek inflációs válsága, a pénzromlás még mindig velünk él: szeptemberben éves alapon több mint 4 százalékkal emelkedtek az árak. Ez ugyan eltörpül a 2022–2023-as időszak brutális drágulása mellett, de a magyar háztartások emlékezetében mély nyomot hagyott az a korszak, amikor és talán azóta is minden egyes bevásárlás igencsak fájó.
Fontos ugyanakkor látni, hogy az általános inflációs mutató rengeteg tételt tartalmaz: a tévétől és autótól kezdve a bútorokon át a szolgáltatásokig. Ezért nem tükrözi pontosan a mindennapi megélhetés költségét vagy legalábbis azt, amit az egyszeri állampolgár abból tapasztal. Teljesen természetes tehát, hogy a szubjektív inflációérzet, különösen a kisnyugdíjasok vagy alacsony jövedelmű háztartások esetében, sokkal magasabb, mint amit a nemzetgazdasági átlag mutat. Nem az emberek készülékében van tehát a hiba:
aki szinte naponta vásárol élelmiszert, és a teljsen fogyasztói kosarának az élelmiszer a legmeghatározóbb része, mert másra kevéssé futja, az egészen más drágulást élhet át, mint egy átlagos fogyasztó vagy amit az átlagos, nemzetgazdasági adat mutat.
Éppen ezért a Pénzcentrumon most annak jártunk utána, hogyan alakult az élelmiszerárak növekedése az elmúlt tíz évben az átlagos inflációhoz képest, és hogy mekkora különbséget érzékelhettek ebből a háztartások, kiváltképp a nyugdíjasok.
Volt idő kivárni a brutális inflációt
Hogy ne csak az elmúlt éveket vizsgáljuk, 10 évet utaztunk vissza az időben, így az adatokat 2014-2024 között elemeztük. Ezek után igazából 4 jól elhatárolt korszakot tudtunk felvázolni. Az első, a stabil, alacsony infláció korszaka volt 2014 és 2018 között.
Ebben az öt évben a pénzromlás gyakorlatilag 2 százalék körül ingadozott. Az élelmiszerek ugyan ennél egy hajszállal gyorsabban drágultak, de a különbség 1 százalékponton belül maradt. Nyugdíjasok és az összes háztartás átlaga között sem volt igazán érezhető különbség ezekben az években. Azt mondhatjuk, a a fogyasztási szerkezet ekkor még nem okozott eltérő inflációérzetet.
Ezután azonban 2019-től már egyértelmű, hogy az élelmiszerek kezdik felfelé húzni az inflációt. 2019-ben az élelmiszerárak 2 százalékponttal drágultak jobban az általános árindexnél. 2020-ban ez a különbség tovább nő, 4 százalékpontra (107,2% vs. 103,3%). Érdemes megjegyezni, hogy már erre a különbségre is lehet mondani, a lakosság bizonyosan érezte, az élelmiszerek drágulása erőteljesebb a az átlagos nemzetgazdasági drágulásnál.
Ehhez képest 2021-ben kis visszarendeződés látható (itt az élelmiszerek enyhén alatta maradtak a teljes inflációnak), de mára már tudjuk, hogy ez csak átmeneti nyugalom volt az óriási inflációs vihar kitörése előtt.
A sokk évei
Gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy a 2022-2023-as magyarországi inflációja hazánk modernkori történetének egyik legdurvább árdrágulási hulláma volt. 2022-ben az átlagos infláció +14,5%, miközben az élelmiszerek 26%-kal drágultak, ez 11,5 százalékpontos különbség, ami brutális. 2023-ban ráadásul ugyanez a mintázat ismétlődik: az átlagos infláció mértéke éves alapon (micsoda bázisról!) 17,6%, az élelmiszereknél viszont 25,9% (!).
Nemcsoda, hogy a két év igencsak megtépázta a hazai reálkereseteket, és akkor a nyugdíjasokról még nem is beszéltünk. A nyugdíjas infláció ugyanis mindkét évben az átlagnál is 0,7 százalékponttal magasabb volt.Ez egyben azt is jelenti, hogy az inflációs válság nyomán a hazai szépkorúak még inkább szenvedtek a pénzbeosztással.
Vége lett? Nem!
Igaz, 2024-re valamelyest konszolidálódott az infláció helyzete Magyarországon. Ebben az évben az infláció újra 3-4 százalékra csillapodik. Viszont nem szabad elfelejteni a bázishatást, hiszen az előző évek brutális áremelkedései beépültek az árakba, örökre jó magasan hagyva azokat.
És ahogy a bevezetőnkben írtuk, most 2025 őszén is jóval nagyobb mértékben nőnek az árak, mint ahogy az a háztartásoknak kényelmes lenne. Nem szabad persze elfelejteni a magyar kormányzat igencsak jelentős transzferét az árak elszabadulása ellen: ezek egyike a hajdani árstop volt, míg a jelenleg is érvényben lévő árrésstop továbbra is velünk van.
Az utóbbi években a Pénzcentrumon mindkét témáról megannyi szakértői cikket közültünk, amik szinte egységesen arról szóltak, hogy ezek a "kedvezmények" a vásárlók felé rövid időtávon akár tudnak segíteni, főleg a szegényebb rétegeknek, ám hosszabb távon nagyon súlyos, piactorzító hatásuk van, amit aztán végül mind megfizetünk. Nézzük ezt mindannak a fényében, hogy a válságos 2022-2023-as években nem egyszer a hazai infláció mértéke EU-rekorder volt, és most is ott vagyunk a legjobban dráguló országok között.
Mit mondhatunk 10 év távlatából?
2014-2024 között az árak átlagosan valamivel több mint 65%-kal emelkedtek kumuláltan. Az élelmiszerek drágulása ezzel szemben meghaladja a 90%-ot, vagyis tíz év alatt majdnem megduplázódtak az árak.
A viszgált 10 év alatt a nyugdíjasok inflációja ráadásul sok évben magasabb volt, mint az összes háztartásé átlagosan. Kiváltképp a legnehezbb két évben, így az ő reáljövedelmük immáron tartósan nagyobb nyomás alatt van.
Sokat tanulhatunk ezekből a számokból
A mostani adatsor tökéletesen megmutatja, miért félrevezető pusztán a hivatalos inflációs számokat nézni, és miért érezhette a magyar társadalom az elmúlt években, hogy „sokkal rosszabb a helyzet”, mint amit a statisztika mutat. A fogyasztói árindex ugyanis mindig egy átlagos háztartás fogyasztási szerkezetére épül - csak éppen ilyen átlagos háztartás nem létezik.
Egy nyugdíjas kiadásainak gyakorlatilag a harmadát az élelmiszerek teszik ki, míg egy városi, aktív korú dolgozónál ez inkább 20-25 százalék. Ha tehát az élelmiszerek ára száll el, annak hatása a különböző társadalmi csoportoknál nagyban eltérő lehet.
Az élelmiszerárak drágulása ráadásul minden más termékkörnél erősebben jelenik meg a mindennapokban. Az energiaárak, a logisztikai költségek és a bérfeszültségek szinte azonnal beépülnek a bolti árakba, vagyis az inflációs hatás itt a leggyorsabb és a leglátványosabb. Emiatt az élelmiszerek az infláció legláthatóbb arcát adják: amikor a kenyér, a tej vagy a felvágott ára emelkedik, az emberek hajlamosak az egész gazdaságot drágulónak érzékelni, még akkor is, ha közben a tartós fogyasztási cikkek ára szinte stagnál.
Magyarországon az infláció ezért is bír sokkal szélesebb társadalmi hatással, mint Nyugat-Európában, ahol az árnövekedés zöme a szolgáltatásokban és az ingatlanpiacon csapódik le (bár az utóbbi években az élelmiszerek ára is igencsak megugrott nyugaton is, mondhatni a hazai árak zárkóztak fel nagy léptékben azokhoz).
A 2022–2023-as évek extrém áremelkedése pedig nem múlt el nyomtalanul. A munkavállalók erre hivatkozva kértek/kérnek magasabb fizetéseket, miközben a vállalatokat alulról, a minimálbér felől is erősen fűtik a bérköltség-emelkedések, miközben a gazdaság még jó esetben is csak stagnál.
Ehhez képest a nyugdíjasoknál még nehezebb a helyzet. Hazánkban jelenleg több mint fél millió nyugdíjas kap 140 000 - 219 999 forint közötti nyugdíjat, miközben jelenleg a medián bérek Magyarországon nettó 400 ezer forint között mozognak.
