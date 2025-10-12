2025. október 12. vasárnap Miksa
sorban parkoló autók
Gazdaság

Egyre több autós csinálja a Lidl, Aldi, Tesco parkolóban: ha ilyet látsz, azonnal jelentsd a bolt vezetőjének

Pénzcentrum
2025. október 12. 19:05

A 2025. 41. heti összefoglalónkban a legfontosabb magyar gazdasági és társadalmi témákat gyűjtöttük össze. Ezen a héten a Pénzcentrum cikkei ismét széles tematikát öleltek fel: szó volt arról, hogy egyre több magyar nyugdíjas költözik külföldre jobb életkörülményeket keresve, miközben itthon a lakásfelújítási támogatás visszavonása sokakat ért váratlanul. Megnéztük, hogyan alakulnak az inflációs adatok, miért sokkolja a vásárlókat a kasszánál megjelenő végösszeg, és miért mérik aranyáron a budapesti garázsokat. Foglalkoztunk azzal is, hogy a brit áruházláncokban egyre nagyobb figyelmet kap a szülő-gyermek parkolóhelyek szabályos használata, valamint azzal, hogy mely mobiltelefonok bocsátják ki a legmagasabb sugárzást. A hét során megszólalt Zacher Gábor is, aki nyugdíjazása után sem hagyja abba a munkát, és újabb gazdasági viták is napvilágot láttak: Bod Péter Ákos és Surányi György bírálta Nagy Márton kamatcsökkentési nyilatkozatát. És ha mindez nem lenne elég, egy magasrangú kormánytisztviselő lopási ügye is borzolta a kedélyeket. Mutatjuk a hét legérdekesebb cikkeit.

A brit vásárlókat arra ösztönzik, hogy figyeljék, használják-e szabálytalanul mások a szülő-gyermek parkolóhelyeket a Tesco és más nagy brit áruházláncok parkolóiban. Ezek a szélesebb parkolóhelyek kifejezetten azért készültek, hogy a szülőknek elegendő helyük legyen a kisgyermekek be- és kiszállításához, különösen a babakocsival közlekedők számára 

Magas sugárzást adnak ki ezek a mobiltelefonok: itt a 2025-ös friss lista - a tiéd köztük van?

A német sugárzásvédelmi hivatal legfrissebb mérései szerint továbbra is az Allview 7Pro mobilkészüléke bocsátja ki a legmagasabb rádiófrekvenciás sugárzást, de a Motorola és a Telekom egyik saját készüléke is dobogós maradt. A legsugárzóbb mobilok között találhatunk még Asus, OnePlus és idén már TLC, valamint Apple készüléket is. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a listán szereplő mobilok sugárzása mind az EU által meghatározott határéréken belül van, bár vannak olyan készülékek, amik az Egyesült Államokban már nem mennének át a rostán. Az itthon leginkább kedvelt márkák közül a Xiaominak van a legtöbb kevésbé sugárzó készüléke.

Egyre több magyar nyugdíjas hagyja el az országot: ide menekülnek, hogy jobban éljenek
Egyre több magyar nyugdíjas hagyja el az országot: ide menekülnek, hogy jobban éljenek
A növekvő élettartam és a külföldi költözés javuló lehetőségei miatt egyre népszerűbb az úgynevezett "nyugdíjas migráció".

Bukja a jogsiját sok idős magyar? Ez alól a szabály alól nem lesz kibúvó, mindenkit érint

A héten már igazán ráfordultunk az őszre, beköszöntött az október. A Pénzcentrumon most vezetéssel, klímaválsággal, bulizással foglalkozunk, de nem mentünk el az Otthon Start hitel, illetve a vásárlás mellett sem. Mutatjuk a legolvasottabb, legjobb cikkeinket, ha lemaradtál volna valamelyikről.

Lassan jobb befektetés lesz, mint egy lakás? Aranyáron mérik ezeket az ingatlanokat Budapesten
Lassan jobb befektetés lesz, mint egy lakás? Aranyáron mérik ezeket az ingatlanokat Budapesten
Azokon a területeken, ahol kevés a fedett parkolóhely, például Budapest belvárosában vagy Budán, a garázsokat az átlagos ár többszöröséért hirdetik.

 

Elárulta Zacher Gábor, mihez kezd a nyugdíjazása után: El nem tudnám képzelni, hogy...

Nyugdíjazása után is dolgozni fog Zacher Gábor. Az ország legismertebb mentőorvosa kifejtette, nem tudná elképzelni, hogy heti két nap otthon üljön.

Visszaszólt Nagy Mártonnak Bod Péter Ákos: Ha valaki befolyásos, és kamatcsökkentést szeretne, jobb, ha hallgat!

Surányi György és Bod Péter Ákos is bírálta a Portfolio Budapest Economic Forumon Nagy Márton nyilatkozatát, amely szerintük gyengíti az MNB hitelességét és a forint árfolyamát.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Kiégtek a multinál, és jurtába költöztek a Balaton-felvidéken – videón mutatják meg új életüket
Kiégtek a multinál, és jurtába költöztek a Balaton-felvidéken – videón mutatják meg új életüket
Tőgyi Balázs és családja nyolc éve hagyta maga mögött a városi nyüzsgést, hogy a Balaton-felvidék egyik elhagyatott szőlőhegyén, egy közművek nélküli jurtában alakítsa ki új, fenntartható életét.
Visszalépett a kormány: mégsem indul lakásfelújítási támogatás 2025-ben Magyarországon
Visszalépett a kormány: mégsem indul lakásfelújítási támogatás 2025-ben Magyarországon
Mégsem indítja el a kormány idén ősszel a lakásfelújítási támogatást - ismerte el a mai Kormányinfón Gulyás Gergely.


Sokkot kapnak a magyar vásárlók a boltok kasszáinál: ha ezt meglátják, nem akarnak fizetni

A részletes inflációs adatokból továbbra is jól látszik, hogy a mindennapi vásárlások szintjén még bőven érezni az áremelkedést. Éves és havi bontásban is akadnak termékek, amelyek messze túlteljesítik az átlagos drágulást, legyen szó a cigarettadohányról, a gyümölcsökről, a húsokról vagy épp a szezonváltás miatt megugró ruházati cikkek áráról.

Érik a botrány, magasrangú kormánytisztviselő lopott a Lidl-ből: bicskanyitogató módszert talált ki

Egy vezető beosztású nógrádi kormánytisztviselőt értek lopáson a balassagyarmati Lidl önkiszolgáló kasszáinál, miután csak egy mikrohullámú sütőt fizetett ki, több tízezer forintnyi árut fizetés nélkül vitt el. A férfi beismerte tettét, de az ügyészség elutasította, hogy közvetítői eljárással, bírósági ítélet nélkül zárják le az ügyet.

Elárulta a titkot az Invia vezére: így lehet töredékáron álomutazást foglalni, bárkinél működik
Elárulta a titkot az Invia vezére: így lehet töredékáron álomutazást foglalni, bárkinél működik
A közép-európai turisztikai piac az elmúlt időszakban jelentős átalakuláson ment keresztül.
Menekülnek a magyarok ezekből a városokból: tudnak valamit, amit más nem?
Menekülnek a magyarok ezekből a városokból: tudnak valamit, amit más nem?
A fővárosiak után a legtöbben Pest, Győr-Moson-Sopron, Veszprém és Somogy vármegyéből keresnek eladó ingatlant Budapesten

 

Ennyi volt, ezeknek a bojlereknek, kazánoknak vége Magyarországon is: súlyos döntés született az EU-ban

Veszélyben lehet az EU-ban használt melegvíz-tárolók több mint 90 százaléka, ha az uniós szabályozásból nem veszik fel az engedélyezett anyagok közé a hafniumot és a cirkóniumot – erre figyelmeztet a háztartási készülékgyártókat képviselő Applia lobbicsoport a Financial Times beszámolója szerint.

Igazi retró sztártermékek érkeznek a Lidl polcaira: ezek a konyhai gépek még tényleg működtek
Igazi retró sztártermékek érkeznek a Lidl polcaira: ezek a konyhai gépek még tényleg működtek
Retró megjelenésű konyhai és háztartási kisgépeket akcióz le a Lidl a jövő héttől. A konyhai robotgéptől a turmixon át a kávéfőzőkig mindenből lesz 1973-as dizájnú termék.
Eldőlni látszik a nagy kérdés az Otthon Start kapcsán: az járhat nagyon jól, aki így taktikázik
Eldőlni látszik a nagy kérdés az Otthon Start kapcsán: az járhat nagyon jól, aki így taktikázik
A szeptemberben indult Otthon Start program jelentős keresletélénkülést hozott a lakáspiacon.
