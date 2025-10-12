Egyre több autós csinálja a Lidl, Aldi, Tesco parkolóban: ha ilyet látsz, azonnal jelentsd a bolt vezetőjének

A 2025. 41. heti összefoglalónkban a legfontosabb magyar gazdasági és társadalmi témákat gyűjtöttük össze. Ezen a héten a Pénzcentrum cikkei ismét széles tematikát öleltek fel: szó volt arról, hogy egyre több magyar nyugdíjas költözik külföldre jobb életkörülményeket keresve, miközben itthon a lakásfelújítási támogatás visszavonása sokakat ért váratlanul. Megnéztük, hogyan alakulnak az inflációs adatok, miért sokkolja a vásárlókat a kasszánál megjelenő végösszeg, és miért mérik aranyáron a budapesti garázsokat. Foglalkoztunk azzal is, hogy a brit áruházláncokban egyre nagyobb figyelmet kap a szülő-gyermek parkolóhelyek szabályos használata, valamint azzal, hogy mely mobiltelefonok bocsátják ki a legmagasabb sugárzást. A hét során megszólalt Zacher Gábor is, aki nyugdíjazása után sem hagyja abba a munkát, és újabb gazdasági viták is napvilágot láttak: Bod Péter Ákos és Surányi György bírálta Nagy Márton kamatcsökkentési nyilatkozatát. És ha mindez nem lenne elég, egy magasrangú kormánytisztviselő lopási ügye is borzolta a kedélyeket. Mutatjuk a hét legérdekesebb cikkeit.

A brit vásárlókat arra ösztönzik, hogy figyeljék, használják-e szabálytalanul mások a szülő-gyermek parkolóhelyeket a Tesco és más nagy brit áruházláncok parkolóiban. Ezek a szélesebb parkolóhelyek kifejezetten azért készültek, hogy a szülőknek elegendő helyük legyen a kisgyermekek be- és kiszállításához, különösen a babakocsival közlekedők számára

A német sugárzásvédelmi hivatal legfrissebb mérései szerint továbbra is az Allview 7Pro mobilkészüléke bocsátja ki a legmagasabb rádiófrekvenciás sugárzást, de a Motorola és a Telekom egyik saját készüléke is dobogós maradt. A legsugárzóbb mobilok között találhatunk még Asus, OnePlus és idén már TLC, valamint Apple készüléket is. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a listán szereplő mobilok sugárzása mind az EU által meghatározott határéréken belül van, bár vannak olyan készülékek, amik az Egyesült Államokban már nem mennének át a rostán. Az itthon leginkább kedvelt márkák közül a Xiaominak van a legtöbb kevésbé sugárzó készüléke.

EZ IS ÉRDEKELHET Egyre több magyar nyugdíjas hagyja el az országot: ide menekülnek, hogy jobban éljenek A növekvő élettartam és a külföldi költözés javuló lehetőségei miatt egyre népszerűbb az úgynevezett "nyugdíjas migráció".

A héten már igazán ráfordultunk az őszre, beköszöntött az október. A Pénzcentrumon most vezetéssel, klímaválsággal, bulizással foglalkozunk, de nem mentünk el az Otthon Start hitel, illetve a vásárlás mellett sem. Mutatjuk a legolvasottabb, legjobb cikkeinket, ha lemaradtál volna valamelyikről.

EZ IS ÉRDEKELHET Lassan jobb befektetés lesz, mint egy lakás? Aranyáron mérik ezeket az ingatlanokat Budapesten Azokon a területeken, ahol kevés a fedett parkolóhely, például Budapest belvárosában vagy Budán, a garázsokat az átlagos ár többszöröséért hirdetik.

Nyugdíjazása után is dolgozni fog Zacher Gábor. Az ország legismertebb mentőorvosa kifejtette, nem tudná elképzelni, hogy heti két nap otthon üljön.

Surányi György és Bod Péter Ákos is bírálta a Portfolio Budapest Economic Forumon Nagy Márton nyilatkozatát, amely szerintük gyengíti az MNB hitelességét és a forint árfolyamát.

EZ IS ÉRDEKELHET Kiégtek a multinál, és jurtába költöztek a Balaton-felvidéken – videón mutatják meg új életüket Tőgyi Balázs és családja nyolc éve hagyta maga mögött a városi nyüzsgést, hogy a Balaton-felvidék egyik elhagyatott szőlőhegyén, egy közművek nélküli jurtában alakítsa ki új, fenntartható életét.

EZ IS ÉRDEKELHET Visszalépett a kormány: mégsem indul lakásfelújítási támogatás 2025-ben Magyarországon Mégsem indítja el a kormány idén ősszel a lakásfelújítási támogatást - ismerte el a mai Kormányinfón Gulyás Gergely.

A részletes inflációs adatokból továbbra is jól látszik, hogy a mindennapi vásárlások szintjén még bőven érezni az áremelkedést. Éves és havi bontásban is akadnak termékek, amelyek messze túlteljesítik az átlagos drágulást, legyen szó a cigarettadohányról, a gyümölcsökről, a húsokról vagy épp a szezonváltás miatt megugró ruházati cikkek áráról.

Egy vezető beosztású nógrádi kormánytisztviselőt értek lopáson a balassagyarmati Lidl önkiszolgáló kasszáinál, miután csak egy mikrohullámú sütőt fizetett ki, több tízezer forintnyi árut fizetés nélkül vitt el. A férfi beismerte tettét, de az ügyészség elutasította, hogy közvetítői eljárással, bírósági ítélet nélkül zárják le az ügyet.

EZ IS ÉRDEKELHET Menekülnek a magyarok ezekből a városokból: tudnak valamit, amit más nem? A fővárosiak után a legtöbben Pest, Győr-Moson-Sopron, Veszprém és Somogy vármegyéből keresnek eladó ingatlant Budapesten

Veszélyben lehet az EU-ban használt melegvíz-tárolók több mint 90 százaléka, ha az uniós szabályozásból nem veszik fel az engedélyezett anyagok közé a hafniumot és a cirkóniumot – erre figyelmeztet a háztartási készülékgyártókat képviselő Applia lobbicsoport a Financial Times beszámolója szerint.