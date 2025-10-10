Elárulta a titkot az Invia vezére: így lehet töredékáron álomutazást foglalni, bárkinél működik

A közép-európai turisztikai piac az elmúlt időszakban jelentős átalakuláson ment keresztül: a nemzetközi tapasztalatok és a helyi igények összehangolása új lendületet adhat a belföldi utazási szektor fejlődésének. A szervezett utazások biztonsági és szolgáltatási előnyei egyre több utazó számára válnak vonzóvá, miközben a szezonhosszabbítás, a dinamikus árazás és a rugalmas fizetési konstrukciók is hozzájárulnak a tudatosabb tervezéshez. Jozef Zakar, az Invia magyar és szlovák piacért felelős országmenedzsere szerint a következő egy-két évben komoly növekedési potenciál rejlik a hazai turizmusban – különösen azok számára, akik tudják: ha az időzítés, a minőség és az ár megfelelő, nem érdemes halogatni a foglalást, mert akár néhány perc késlekedés is jelentős áremelkedést hozhat.

Pénzcentrum: Hogyan látja a magyar utazási piac pénzügyi stabilitását és növekedési potenciálját a következő 1–2 évben?

Jozef Zakar: Meggyőződésünk, hogy az utazási piac továbbra is növekedni fog, különösen a szervezett utazások viszonylag alulértékelt szegmensében. A biztonságon túl ezek a csomagok gyakran kiváló ár-érték arányt kínálnak, különösen, ha előfoglalási akciók keretében időben megvásárolják őket. Elsődleges fókuszunk az ügyfelekre és az utazási élményükre irányul, különös tekintettel a biztonságra, az utazás során és azon túl is.

Milyen hatással van az infláció, a kamatlábak és a fogyasztói óvatosság az utazási döntésekre és foglalási szokásokra?

Az elmúlt évek azt mutatták, hogy az emberek hajlandóak pénzt költeni utazásra, még akkor is, ha más területeken spórolnak.

A pandémia megtanította számunkra az élmények értékét, és az utazás az egyik legértékesebb formája ezek megszerzésének. Ha az utazók kedvező árat szeretnének, nem érdemes az utolsó pillanatig várni, hanem érdemes időben foglalni, amikor még elérhetők az akciók. Ezek nemcsak versenyképes árakat garantálnak, hanem jobb ár-érték arányt is. Bár sokan azt állítják, hogy az ár a döntő tényező, valójában az ügyfelek gyakran azt nézik, mit kapnak a pénzükért. Ha az előnyök egyértelműek, szívesen fizetnek egy kicsivel többet, hogy teljes mértékben élvezhessék a megérdemelt pihenést.

Jozef Zakar

Milyen utazási trendek figyelhetőek meg a magyar piacon 2025 őszén: mely úti célok és utazástípusok válnak egyre népszerűbbé?

A nyári szezon meghosszabbodását és Törökország, valamint Egyiptom iránti növekvő érdeklődést tapasztaljuk. A magyar utazók már nem kizárólag az őszi iskolai szünethez kötött ajánlatokat keresik. Az egzotikus úti célok közül továbbra is népszerű Omán és Zanzibár, míg Pozsonyból közvetlen járattal elérhető Vietnám és a Dominikai Köztársaság is.

A magyar piacon egyértelműen nő az igény a távolabbi, hosszú távú desztinációk iránt. Fontos fejlemény, hogy új járatok nemcsak Budapestről, hanem Pozsonyból is elérhetők, és ezen a területen kizárólagos szolgáltatók vagyunk. Emellett megfigyelhető, hogy a következő nyári szezon ajánlatai évről évre korábban kerülnek piacra, válaszul a vásárlói igényekre, különösen Törökország és Egyiptom esetében.

Hogyan reagálnak Önök a rövidebb tartózkodásokra és a költségtudatosabb utazási döntésekre?

Portfóliónk egyedisége abban rejlik, hogy egyszerre kínálunk rövid, dinamikusan csomagolt utakat, azaz menetrendszerinti és fapados légitársaságokkal összeállított egyéni ajánlatokat, amelyek szállástól függően lehetnek olcsók vagy prémium kategóriásak, különböző ellátási formákkal (önellátás, reggeli, félpanzió, all inclusive), valamint klasszikus charteralapú nyaralásokat, amelyek jellemzően üdülőhelyekhez, medencés vagy tengerparti pihenéshez kapcsolódnak.

A magyar utazók inkább biztonsági tartalékként kezelik a turizmusra szánt pénzt, vagy hajlandóak impulzívan költeni, ha megfelelő ajánlatot kapnak?

Ez egy nagyon pontos megfigyelés, az előfoglalás valóban egyfajta jövedelmező befektetés. Lengyel kollégáink tapasztalatai szerint az előfoglalás nemcsak pénzügyileg okos döntés, hanem egyfajta fegyelmezett megtakarítási forma is. Az ügyfelek általában csak előleget fizetnek foglaláskor, a fennmaradó összeget pedig indulás előtt, akár hónapokkal később kell kiegyenlíteni. Ez nemcsak kedvező árat rögzít, hanem belső motivációt is teremt a rendszeres megtakarításra.

Milyen szerepet játszik a dinamikus árazás és a szezonális akciók a fogyasztói döntések befolyásolásában?

A dinamikus árazás különösen fontos a dinamikusan csomagolt utak esetében, ahol az árak gyorsan változhatnak, ahogy a repülőjáratok helyei fogynak. Ha az időzítés, a minőség és az ár megfelelő, érdemes nem halogatni a foglalást, mivel akár néhány perc késlekedés is jelentős áremelkedést eredményezhet. Fontos kiemelni, hogy az Invia weboldala közvetlenül kapcsolódik partnereink foglalási rendszeréhez, így ügyfeleink valós időben tudnak fizetni és foglalni: ez segít elkerülni az árváltozásokból adódó kellemetlenségeket.

Milyen szerepet játszanak a részletfizetési lehetőségek vagy utazásfinanszírozási konstrukciók a foglalási döntésekben?

A szervezett utak, különösen az előre lefoglalt charteres nyaralások esetében a modell szinte kamatmentes hitelként vagy részletfizetésként is értelmezhető. Foglaláskor csak előleget kell fizetni, az utazók pedig több hét vagy akár hónap alatt gyűjthetik össze a fennmaradó összeget. Ha havonta félretesznek egy fix összeget, gyakorlatilag plusz költségek nélkül finanszírozhatják az egész utazást, kereskedelmi hitel vagy részletfizetési konstrukció igénybevétele nélkül.

Az Invia Group felvásárlásával a WP Holding új szervezeti struktúrát hozott létre, amely magában foglalja az újonnan megszerzett cégeket, a Wakacje.pl-t és a magyar Szallas Groupot. Milyen konkrét előnyöket lát az integrációban a magyar piac szempontjából?

Az Invia Csoport WP Holding általi felvásárlását követően új lehetőségek nyíltak meg számunkra. Egyrészt egy nagy nemzetközi média- és utazási csoport részévé váltunk, ami megerősíti pozíciónkat megbízható partnerként , mind a végfelhasználók, azaz az utazók, mind az üzleti partnereink felé, legyen szó utazásszervezőkről, egyéni szolgáltatókról vagy széles együttműködői hálózatról. Ma már nemcsak a magyar és szlovák piacon szerzett saját tapasztalatainkra támaszkodhatunk, országmenedzserként mindkét piacért felelek, hanem a lengyel, cseh és német kollégák által bevezetett bevált gyakorlatokra is.

Jelenleg azt elemezzük, hogy a lengyel piacon alkalmazott technológiai, termékfejlesztési vagy marketingmegoldások közül melyek lennének sikeresen bevezethetők Magyarországon a vásárlói élmény javítása érdekében.

Hogyan változik az országmenedzser szerepe az új, egységesebb szervezeti struktúrában?

Szervezetileg az Invia Magyarország a WP Holding közép-kelet-európai régiójához tartozik, az Invia Szlovákiával, az Invia Csehországgal, valamint Lengyelországban a Travelplanet.pl-lel és a Wakacje.pl-lel együtt. Utóbbi a lengyel piacon vezető szerepet tölt be a szervezett kiutazó turizmus ügynöki szegmensében, és hosszú évek óta sikeresen vezeti Dariusz Górzny, aki most a régió turisztikai szegmensének vezetője is. Az én szerepem nem változik, továbbra is a magyar és szlovák piacért vagyok felelős. Az új struktúra keretében azonban tevékenységünk mérete és ereje növekszik, ambiciózusabb célokat tűzünk ki. Például szeretnénk a magyar utazók számára egyértelművé tenni a szervezett utazások előnyeit.

Milyen szinergiák aknázhatók ki a magyar és szlovák piac között a fogyasztói viselkedés és a technológiai fejlesztések terén?

A fogyasztói viselkedés és a piaci struktúrák jelentősen eltérnek. Magyarországon az alacsony költségű légitársaságok erős jelenléte miatt a dinamikus csomagajánlatok fontosabbak, míg Szlovákiában a piacot továbbra is nagyrészt charterjáratok mozgatják. Ez az összetétel ideális lehetőséget teremt arra, hogy a két piacon azonosított termékhiányokat áthidaljuk. Mivel mindkét típusú terméket kínáljuk, zökkenőmentesen tudjuk eljuttatni őket az ügyfelekhez mindkét országban keresztértékesítés révén. Konkrét példa lehet a Pozsonyból induló hosszú távú chartercsomagok vagy a Budapestről induló dinamikus csomagok, amelyeket kifejezetten szlovák utazók számára állítunk össze. További fontos tényező, hogy Szlovákiában körülbelül 500 ezer magyar anyanyelvű lakos él. Számukra a magyar charterajánlatok és körutazások különösen vonzóak lehetnek.

Milyen kézzelfogható előnyöket hozhat a nemzetközi jelenlét és a helyi szakértelem kombinációja a magyar utazási szektor számára?

A felvásárlás kezdetétől fogva az Invia új tulajdonosai hangsúlyozták, hogy minden vállalatnak meg kell őriznie helyi identitását, ez alatt a termék- és marketingtevékenységek helyi igényekhez való igazítását értjük. Mi is elkötelezettek vagyunk e filozófia mellett, ezért nem tervezünk forradalmi változásokat, inkább fokozatos fejlődést. A különböző piacokon dolgozó kollégák szakértelméhez való hozzáférés elsősorban a termékportfólió bővítésében segít. Az egyik fő célunk, hogy a magyar ügyfelek számára kiemeljük a szervezett utazások előnyeit. Az utazásszervezők által kínált túrák mindenekelőtt biztonságot nyújtanak, az EU-s szabályozásoknak megfelelően, amelyek Magyarországon is érvényesek, a szervezőknek pénzügyi biztosítással kell rendelkezniük fizetésképtelenség esetére.

Ez azt jelenti, hogy csőd esetén az ügyfelek visszakapják a pénzüket, vagy az utazásuk mégis megvalósul, mindkét esetben pénzügyi védelemben részesülnek. Ezen túlmenően a szervezett utak garantálják, hogy a csomagban szereplő összes szolgáltatás repülőjegy, szállás, transzfer, helyszíni segítség biztosított lesz. Ha az ügyfelek külön-külön vásárolják meg a szolgáltatásokat, a helyzet más. Például ha egy légitársaság törli a járatot, még ha vissza is térítik a repülőjegy árát, a szállásfoglalásból származó veszteséget már nem térítik meg, mivel a szálláshely nem fogadja el a törölt járatot érvényes indokként. Egy csomagajánlat esetén viszont az utazásszervező vagy alternatív járatot biztosít, vagy visszatéríti az egész utazást. Ez a szervezett utazások kulcsfontosságú előnye az egyénileg összeállított utakkal szemben.

Képek: Gosztola Judit