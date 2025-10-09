A Gateshead-i Highfield lakói szerint a helyi Tesco Express magasabb árai miatt "büntetésben" érzik magukat, mivel ez az egyetlen elérhető szupermarket a környéken.
Rengeteg autós csinálja a Lidl, Aldi, Tesco parkolóban: ha ilyet látsz, azonnal jelentsd a boltvezetőnek
Felszólították az autósokat, hogy jelentsék a parkolóhelyek szabálytalan használóit a nagy brit szupermarketeknél, miközben egy kevéssé ismert kiskapu segíthet elkerülni a parkolási bírságokat.
A brit vásárlókat arra ösztönzik, hogy figyeljék, használják-e szabálytalanul mások a szülő-gyermek parkolóhelyeket a Tesco és más nagy brit áruházláncok parkolóiban. Ezek a szélesebb parkolóhelyek kifejezetten azért készültek, hogy a szülőknek elegendő helyük legyen a kisgyermekek be- és kiszállításához, különösen a babakocsival közlekedők számára - írja a Yahoo News.
A kijelölt parkolóhelyek általában közelebb vannak az üzletek bejáratához, így a gyermekeknek nem kell forgalmas parkolókon áthaladniuk. Kényelmük miatt azonban gyakran olyanok is használják ezeket, akik gyermek nélkül érkeznek.
A RAC (Royal Automobile Club) azt javasolja, hogy a szabálytalan parkolást az áruház vezetőségének jelentsék, mivel a szupermarketek parkolói magánterületnek számítanak. A szervezet szerint nem érdemes közvetlenül megszólítani a szabálytalankodókat, mert ez ellenséges helyzethez vezethet.
Eközben egy kevéssé ismert kiskapu segíthet az autósoknak elkerülni a parkolási bírságokat Angliában. A szabályozás szerint tíz perces türelmi idő létezik, amely lehetővé teszi, hogy a járművezetők elkerüljék a büntetést, ha legfeljebb tíz perccel lépik túl a parkolójegy érvényességi idejét.
Ezt a könnyítést a brit kormány 2015 áprilisában vezette be, és lehetővé teszi a bírságok elkerülését a szabályozott utcai parkolóhelyeken vagy önkormányzati parkolókban. A kormány álláspontja szerint "a szabályozásnak érzékenynek, tisztességesnek és arányosnak kell lennie".
Fontos megjegyezni, hogy ez a szabály csak Angliában érvényes, és csak a szabályozott utcai parkolóhelyekre vagy az önkormányzat által üzemeltetett parkolókra vonatkozik. A magánparkolókban parkoló autósokra nem vonatkozik a türelmi idő.
