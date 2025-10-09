2025. október 9. csütörtök Dénes
17 °C Budapest
Visszalépett a kormány: mégsem indul lakásfelújítási támogatás 2025-ben Magyarországon ×
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Szupermarket kívül reklámtáblák makettjeivel. Szupermarket kültéri üvegvitrinnel és parkolóval.
Világ

Rengeteg autós csinálja a Lidl, Aldi, Tesco parkolóban: ha ilyet látsz, azonnal jelentsd a boltvezetőnek

Pénzcentrum
2025. október 9. 12:46

Felszólították az autósokat, hogy jelentsék a parkolóhelyek szabálytalan használóit a nagy brit szupermarketeknél, miközben egy kevéssé ismert kiskapu segíthet elkerülni a parkolási bírságokat.

A brit vásárlókat arra ösztönzik, hogy figyeljék, használják-e szabálytalanul mások a szülő-gyermek parkolóhelyeket a Tesco és más nagy brit áruházláncok parkolóiban. Ezek a szélesebb parkolóhelyek kifejezetten azért készültek, hogy a szülőknek elegendő helyük legyen a kisgyermekek be- és kiszállításához, különösen a babakocsival közlekedők számára - írja a Yahoo News.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kijelölt parkolóhelyek általában közelebb vannak az üzletek bejáratához, így a gyermekeknek nem kell forgalmas parkolókon áthaladniuk. Kényelmük miatt azonban gyakran olyanok is használják ezeket, akik gyermek nélkül érkeznek.

A RAC (Royal Automobile Club) azt javasolja, hogy a szabálytalan parkolást az áruház vezetőségének jelentsék, mivel a szupermarketek parkolói magánterületnek számítanak. A szervezet szerint nem érdemes közvetlenül megszólítani a szabálytalankodókat, mert ez ellenséges helyzethez vezethet.

Kapcsolódó cikkeink:

Eközben egy kevéssé ismert kiskapu segíthet az autósoknak elkerülni a parkolási bírságokat Angliában. A szabályozás szerint tíz perces türelmi idő létezik, amely lehetővé teszi, hogy a járművezetők elkerüljék a büntetést, ha legfeljebb tíz perccel lépik túl a parkolójegy érvényességi idejét.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Ezt a könnyítést a brit kormány 2015 áprilisában vezette be, és lehetővé teszi a bírságok elkerülését a szabályozott utcai parkolóhelyeken vagy önkormányzati parkolókban. A kormány álláspontja szerint "a szabályozásnak érzékenynek, tisztességesnek és arányosnak kell lennie".

Fontos megjegyezni, hogy ez a szabály csak Angliában érvényes, és csak a szabályozott utcai parkolóhelyekre vagy az önkormányzat által üzemeltetett parkolókra vonatkozik. A magánparkolókban parkoló autósokra nem vonatkozik a türelmi idő.
Címlapkép: Getty Images
#autó #Tesco #önkormányzat #parkolás #bírság #szupermarket #szabályozás #anglia #szabály #áruházlánc #világ #szabálytalanság #autós #parkoló #brit #autósok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
Lemondott a francia kormányfő

Lemondott a francia kormányfő

Távozik hivatalából Sébastien Lecornu francia kormányfő, az államfői hivatal hétfői közlése szerint Emmanuel Macron elnök elfogadta a lemondását.

FRISS HÍREK
Több friss hír
12:46
12:33
12:12
12:04
11:46
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 9.
Ez lehet 2025 legbiztonságosabb befektetése, nem késő beszállni: tényleg kaszálhat, aki jól taktikázik?
2025. október 8.
Több mint 600 ezer autósnak repült a gigacsekk idén: nincs menekvés, félmillió forint a felső határ
2025. október 9.
Felfedte csodafegyverét a Media Markt: ezzel tarolnának itthon, készülhetnek a magyar vásárlók
2025. október 9.
Visszalépett a kormány: mégsem indul lakásfelújítási támogatás 2025-ben Magyarországon
2025. október 9.
Itt a lista: ilyen új építésű lakásokra lehet felvenni a 3%-os Otthon Start hitelt Dél-Magyarországon
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 9. csütörtök
Dénes
41. hét
Október 9.
A tojás világnapja
Október 9.
Postai világnap
Október 9.
A látás világnapja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Most érkezett! Megtámadták a Barátság kőolajvezetéket: veszélyben a fűtési szezon?
2
1 hete
Lerántotta a leplet a pornószínészek fizetéséről a legendás producer, Kovi: ennyi 2025-ben a gázsi
3
2 hete
Gáz és olaj nélkül: így segítené Zelenszkij Magyarországot és Szlovákiát
4
6 napja
A hideg futkos mindenki hátán: kemény üzenetet küldött Putyin, küszöbön a totális háború?
5
4 napja
Mi történt? Riadóztatták a vadászgépeket, súlyos a helyzet: tényleg küszöbön a totális háború?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Integrál önrészesedés
a bagatell-károk kiszűrésének módszere. a minimális térítendő kárösszeg meghatározásával. Ha a kár az integrál önrész alatt marad, a biztosító nem térít, ha viszont fölötte van, akkor - levonás nélkül - megfizeti az egész kárt.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 9. 12:12
Felfedte csodafegyverét a Media Markt: ezzel tarolnának itthon, készülhetnek a magyar vásárlók
Pénzcentrum  |  2025. október 9. 11:00
Visszalépett a kormány: mégsem indul lakásfelújítási támogatás 2025-ben Magyarországon
Agrárszektor  |  2025. október 9. 12:27
Nagyon nagy a baj: egy magyar vidék már szinte teljesen fertőzött