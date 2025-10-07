2025. október 7. kedd Amália
Budapest, Magyarország - 2011. március 14: Fényképezés a kerékpársávról a parkoló autók mellett. A távolban egy kerékpáros közeledik. Budapest belvárosában készült.
Lassan jobb befektetés lesz, mint egy lakás? Aranyáron mérik ezeket az ingatlanokat Budapesten

Pénzcentrum
2025. október 7. 18:28

A lakóingatlanok mellett a garázsok ára is folyamatosan emelkedik – derül ki a zenga.hu friss adataiból. Azokon a területeken, ahol kevés a fedett parkolóhely, például Budapest belvárosában vagy Budán, a garázsokat az átlagos ár többszöröséért hirdetik.

Az őszi-téli időszakban különösen megnő az érdeklődés a garázsok iránt, és a kínálat is bővült: egy év alatt 8 százalékkal több hirdetés jelent meg. „A garázsokat jellemzően a lakásokkal együtt keresik, de sokan inkább bérlik, így a garázs befektetésként is vonzó lehet” – mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.

A garázsok négyzetméterára általában a lakásokénak a fele. A harmadik negyedévben átlagosan 8,2 millió forintot kértek egy fedett beállóért, ami 530 ezer forintos négyzetméterárnak felel meg. Az elmúlt egy évben 8 százalékos drágulást mértek.

A fővárosban különösen nagy a szórás: a külső kerületekben 5–6 millió forinttól indulnak a garázsok, míg a belsőbb részeken, például a VIII. és IX. kerületben 8 millió forint felett, a VII. kerületben és Budán pedig 10–11 millió forint körül mozognak az árak. A legdrágább városrészekben – az I. és az V. kerületben – ritka a meghirdetett garázs, de ha felbukkan egy, akkor 20 millió forintnál is drágábban kínálják.

Befektetésként is megéri

Egy 8 millió forintos garázst jellemzően havi 30 ezer forintért lehet kiadni, ami 4–4,5 százalékos bruttó éves hozamot jelent. A belvárosban a bérleti díjak ennél jóval magasabbak, akár 50–60 ezer forintig is felmehetnek, de a hozamszint itt is hasonló, mivel a vételár is sokkal drágább.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Érdekesség, hogy a fővárosban a legkisebbek a garázsok: egy átlagos budapesti beálló mindössze 13 négyzetméter, míg vidéken – például Jász-Nagykun-Szolnokban vagy Tolnában – az átlagméret eléri a 19 négyzetmétert.
