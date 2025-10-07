A megállapodás értelmében az OpenAI a következő öt évben 6 gigawatt teljesítményű, csúcskategóriás AMD AI processzort vásárol.
Lassan jobb befektetés lesz, mint egy lakás? Aranyáron mérik ezeket az ingatlanokat Budapesten
A lakóingatlanok mellett a garázsok ára is folyamatosan emelkedik – derül ki a zenga.hu friss adataiból. Azokon a területeken, ahol kevés a fedett parkolóhely, például Budapest belvárosában vagy Budán, a garázsokat az átlagos ár többszöröséért hirdetik.
Az őszi-téli időszakban különösen megnő az érdeklődés a garázsok iránt, és a kínálat is bővült: egy év alatt 8 százalékkal több hirdetés jelent meg. „A garázsokat jellemzően a lakásokkal együtt keresik, de sokan inkább bérlik, így a garázs befektetésként is vonzó lehet” – mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.
A garázsok négyzetméterára általában a lakásokénak a fele. A harmadik negyedévben átlagosan 8,2 millió forintot kértek egy fedett beállóért, ami 530 ezer forintos négyzetméterárnak felel meg. Az elmúlt egy évben 8 százalékos drágulást mértek.
A fővárosban különösen nagy a szórás: a külső kerületekben 5–6 millió forinttól indulnak a garázsok, míg a belsőbb részeken, például a VIII. és IX. kerületben 8 millió forint felett, a VII. kerületben és Budán pedig 10–11 millió forint körül mozognak az árak. A legdrágább városrészekben – az I. és az V. kerületben – ritka a meghirdetett garázs, de ha felbukkan egy, akkor 20 millió forintnál is drágábban kínálják.
Befektetésként is megéri
Egy 8 millió forintos garázst jellemzően havi 30 ezer forintért lehet kiadni, ami 4–4,5 százalékos bruttó éves hozamot jelent. A belvárosban a bérleti díjak ennél jóval magasabbak, akár 50–60 ezer forintig is felmehetnek, de a hozamszint itt is hasonló, mivel a vételár is sokkal drágább.
Érdekesség, hogy a fővárosban a legkisebbek a garázsok: egy átlagos budapesti beálló mindössze 13 négyzetméter, míg vidéken – például Jász-Nagykun-Szolnokban vagy Tolnában – az átlagméret eléri a 19 négyzetmétert.
Az EU tavaly októberben 45%-os vámot is kivetett a kínai elektromos járművekre.
A Renault frissítette középkategóriás SUV-ját, az Australt, amelynek modernizált, ráncfelvarrott változata már Magyarországon is elérhető.
A Tesla kedden nagy bejelentést tehet, amely vélhetően egy megfizethető elektromos autó bemutatásáról szólhat.
Fajsúlyos bejelentés jött az üzemanyagárakról: holnaptól élesedik, erről minden magyar autósnak tudnia kell
A Brent olaj hordónkénti árának csökkenésének köszönhetően a hazai kutakon is csökkennek az üzemanyagárak.
Az idén több mint félmillió kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást kötöttek az autósok, ami 14 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest.
11 460 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami 17 százalékkal haladja meg a tavalyi hasonló időszak 9 798-as értékét. A
A Dacia bemutatta új, Hipster nevű koncepcióautóját, amely 800 kilogramm alatti, négyüléses, és a városi mobilitást tenné megfizethetővé.
A Tesla új fejlesztésekkel bővítette Model 3 és Model Y kínálatát: új kamera, irányjelző kar, és akár 750 km-es hatótáv is elérhető.
Megjött a bejelentés az üzemanyagárakról, változik a benzin és a gázolaj ára: erre kevés autós számított
Szombaton a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal, a gázolaj ára bruttó 4 forinttal csökken.
Az önvezető járművek a közlekedés, az ipar és a mindennapi élet egyik legígéretesebb technológiai fejlődési irányát jelentik.
Az autóipari középpontban továbbra is a fenntarthatóság, a környezetvédelem és az energiahatékonyság áll.
Október 17-én nyílik meg Magyarország 11. Tesla Supercharger állomása Pécsen, mutatjuk, hol vannak még az országban.
A tüzet percek alatt eloltották, sérülés nem történt. A gyárat csak a napokban adták át hivatalosan.
Szeptemberben 10 381 új személyautót helyeztek forgalomba Magyarországon, ami 14,4 százalékkal több, mint egy évvel korábban.
Elképesztő jól járhat, aki ilyen autót adna most el Magyarországon: kapkodnak értük a vevők, ez már nem tréfa
A magyar használtautó-piacon továbbra is a Suzuki a sláger – derül ki a Használtautó.hu 2025 január–augusztusi adataiból.
A kivitelezés ideje alatt az érintett BKK-járatok módosított útvonalon közlekednek.
Nagy Norbert: Komoly probléma, hogy a döntéshozók nem nyilatkoznak arról, lesz-e egyáltalán valamilyen elektromos autós állami támogatás, mert így elbizonytalanodnak a vásárlók.
Óriási fordulat közeleg a hazai lízingpiacon: erre figyelhetnek oda azok, akik így vásárolnának autót
A lízingpiac jelentős átalakuláson megy keresztül, ahol egyre nagyobb igény mutatkozik a rugalmas konstrukciók és komplex szolgáltatások iránt.
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
