Az átkozott dióburoklégy miatt idén is sok háznál megfeketedett a diótermés java. Van azonban jó hírünk: nem kell rögtön kidobnod az egész termést! Most megmutatjuk,...
Kiégtek a multinál, és jurtába költöztek a Balaton-felvidéken – videón mutatják meg új életüket
Tőgyi Balázs és családja nyolc éve hagyta maga mögött a városi nyüzsgést, hogy a Balaton-felvidék egyik elhagyatott szőlőhegyén, egy közművek nélküli jurtában alakítsa ki új, fenntartható életét. A 444.hu videóriportja betekintést ad mindennapjaikba, ahol a modern technológiát mértékkel használják, és minden saját fejlesztésű megoldásuk környezettudatos.
Kiégtek a multinál, és mindenüket hátrahagyva a Balaton-felvidék egyik elhagyatott szőlőhegyére költöztek. Tőgyi Balázs és családja egy közművek nélküli jurtában él, saját permakultúrás kertet és önellátó rendszert építve, ahol a modern technológiát csak mértékkel használják – derült ki a 444.hu riportjából.
Balázs és családja 2017 őszén költözött a Pécselyi-medence Hideghegy nevű dűlőjére. A városi multinál töltött évek után kiégés közeli állapotba jutottak, ezért döntöttek a radikális váltás mellett. „Budapesten multi cégnél dolgoztunk, kiégve rohantunk el a nagyvárosi létből. Kevés dologra van igazán szükségünk, és ezeknek a megvalósítására fókuszáltunk az elmúlt években” – meséli Balázs.
Első lépésként felállítottak egy jurtát, ami mára a család állandó otthona. „Rendkívül gyorsan, hatékonyan felállítható egy olyan lakótér, ami élhető, és közvetlen kapcsolatban vagyunk a természettel” – mondja Balázs.
Fenntartható megoldások a jurtában
A jurta alapja helyi kőből készült, a padlózat fából van, a téli meleget pedig egy hagyományos téglatömegű kályha biztosítja. Ez a rendszer minimális fűtőanyag-felhasználással, kb. másfél köbméter fával és 40–50 ezer forintból biztosítja a téli meleget, miközben a környékbeli kőházak sokkal több fát égetnek el kevesebb hatékonysággal.
A család emellett komposzt WC-t használ, amely a trágyát komposztálva a kert tápanyag-utánpótlására fordítja. Balázs korábban az Everlance Fesztiválon épített ilyen alomszékeket, azóta vállalkozássá fejlesztette a tevékenységet, elsősorban magánszemélyeknek, vendéglátóhelyeknek és önkormányzatoknak készít mobil toaletteket.
Szigetüzemű energia és víz
A család napelemes rendszerrel biztosítja az áramot. Két különálló napelem-mező működik, az egyik délkeleti, a másik délnyugati tájolású, így a töltési időszakot szélesíteni tudják. A rendszer lítiumcellás akkumulátorokkal tárolja az energiát, a háztartási eszközök működését pedig inverter biztosítja.
A vízellátás is esővízre épül: az ereszcsatornából gyűjtött vizet beton ciszternákban tárolják, onnan hidrofor szivattyúval juttatják a ház tetején elhelyezett 4 köbméteres tartályba. A víz fizikai szűrőn és aktív szénszűrőn keresztül jut el a csapokhoz, így ivóvízként is használható - meséli a 444.hu-nak Balázs.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Permakultúrás kertészkedés
A család a Balaton-felvidék erősen kötött, agyagos talajában permakultúrás kertet alakított ki. A talajt ásóvillával lazítják, hogy ne sérüljön a talajélet, majd csöpögtető rendszerrel biztosítják a növények vízellátását. A rendszer 20 cm-enként adagolja a vizet a gyökérzónába, így takarékos és hatékony.
A család napfőzőt is használ: parabola formájú tükörrel fókuszálják a napfényt, így forralják a mosogatóvizet és főzik az ételt. Ez a megoldás a tavasz végétől ősz elejéig elegendő napsütés esetén teljesen önellátóvá teszi a főzést.
Balázsék nem csak saját életüket alakították át: fiatalokat is fogadnak a jurtában, hogy megtapasztalhassák a nomád, természetközeli életet, kertészkedést, építkezést és fenntartható megoldásokat. A programok során a résztvevők 2–3 hétig élnek a jurtában, megtanulják a mindennapi megélhetést, a kertészkedést, a fenntartható háztartás működtetését és a környezettudatos életmódot.
Balázs és családja nem utasítja el a modern technológiát, de mértékkel használja: a napelemek, hidroforok, mosógép és sütő mind ott vannak, ahol szükség van rájuk, de a fogyasztás a napsütés és a természet ritmusához igazodik. „A komfortzónán kívüli élet segített megismerni a valódi igényeinket. Kevés dologra van igazán szükségünk, és ezek megvalósítására fókuszálunk” – összegzi Balázs.
Címlapkép illusztráció: Lisztes Attila - Korábbi cikkünk hozzá: ITT
A Balaton idén ősszel is ijesztően alacsony vízállással küzd: Balatonfenyvesnél már a száraz mederben sétálnak az emberek.
Vége a legendának, lehetetlen kigazdálkodni a szerényebb étlapot: lehúzza a rolót az ikonikus étterem
44 év után lehúzta a rolót Eger egyik legismertebb vendéglátóhelye, a Cherry Étterem. A Széchenyi utcai ikonikus hely ajtaján a „technikai okok miatt zárva” felirat...
A 13 hektáros keszthelyi botanikus kert egyrészt egy élő múzeum, ahol nem vitrinekben láthatóak a növények, a természet értékei, másrészt egy élő tanterem is.
Nincs olyan magyar, aki ne evett volna már palóclevest, azonban kevesen tudják, hogy is készül az eredeti recept szerint. Te tudtad, hogy régen hagyományosan ürühússal...
A Bodrogközi Múzeumporta nyerte el idén az „Év Tájháza” díjat, amelyet a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetsége ítél oda minden évben. Az elismerést október 3-án,...
Ha október első hétvégéjén a Balatonnál jársz, ne hagyd ki Ábrahámhegyet: mától vasárnapig (október 3–5.) tartják a Murcifesztivált!
Varratokkal az arcán, ma este már színpadra áll a brutálisan megvert színész: kitüntette a rendőrség is
Ma este már a közönség is láthatja a brutálisan bántalmazott színészt az évad első nagyszínpadi bemutatójában Szombathelyen, bár sérüléseinek nyomai még jól látszanak az arcán.
Zamárdi közgyűlése döntött arról, hogy a következő négy évben biztosan a város és annak szabadstrandja ad otthont a STRAND Fesztiválnak. Ráadásként a jövő évi fesztivál...
Ősöreg kővágóörsi parasztházat varázsoltak újjá a Balaton-felvidéken: a 250 éves épület megőrizte történeti értékeit, miközben a Fiúk Építész Stúdió tervei révén modern, fényárban úszó és...
Tömeges halpusztulás borzolja a kedélyeket a Sárszentmihályi-tározón: több száz kiló süllő, csuka, balin és keszeg, és később 300 amur teteme sodródott a partra az elmúlt...
Kesztyűt húztak az Őrségi Nemzeti Park munkatársai, hogy megfékezzék a bíbor nebáncsvirág terjedését. A látványos, de veszélyes jövevény növény százezres nagyságrendben lepte el a Dobogó-erdő...
Kiadták a riasztást: tömegével nő a halálos gomba a hazai erdőkben – interaktív térképen az ellenőrök
Beindult végre a gombaszezon, a szombathelyi vásárcsarnok külön videót készített arról, hogyan lehet felismerni a hazai gombászok legádászabb ellenségét, a gyilkos galócát.
Heves megyében óriási felháborodást keltett a Tarna folyó medrének közelmúltbeli „rendbetétele”: a munkagépek teljesen eltüntették a patak menti növényzetet és az állatvilágot.
Az ország egyik legnépszerűbb szurdokvölgye eztán biztonságosabb, élménydúsabb és fenntarthatóbb formában várja a természetjárókat a Pilisben.
Minden idők legnagyobb bontása kezdődött Salgótarjában: hamarosan végleg eltűnik az öblösüveggyár! Egykor több ezer család megélhetését biztosította, mára azonban az enyészeté lett.
A helyi panziótulajdonosok szerint a nyári idegenforgalmi időszakban egyéb programlehetőség híján vendégek nélkül maradhat az üdülőtelep.
Franciaország utolsó cirkuszi porondon szerepeltetett elefántja, Szamba végleges otthonra lelt a Richter Safari Parkban.
-
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
Láthatatlan frontvonalak a légi közlekedésben (x)
A HungaroControl hősei, akik a háttérből óvják a repülés biztonságát