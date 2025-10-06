2025. október 6. hétfő Brúnó, Renáta
11 °C Budapest
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Címlapkép illusztráció: Lisztes Attila, Pais-H Szilvia
HelloVidék

Kiégtek a multinál, és jurtába költöztek a Balaton-felvidéken – videón mutatják meg új életüket

HelloVidék
2025. október 6. 17:05

Tőgyi Balázs és családja nyolc éve hagyta maga mögött a városi nyüzsgést, hogy a Balaton-felvidék egyik elhagyatott szőlőhegyén, egy közművek nélküli jurtában alakítsa ki új, fenntartható életét. A 444.hu videóriportja betekintést ad mindennapjaikba, ahol a modern technológiát mértékkel használják, és minden saját fejlesztésű megoldásuk környezettudatos.

Kiégtek a multinál, és mindenüket hátrahagyva a Balaton-felvidék egyik elhagyatott szőlőhegyére költöztek. Tőgyi Balázs és családja egy közművek nélküli jurtában él, saját permakultúrás kertet és önellátó rendszert építve, ahol a modern technológiát csak mértékkel használják – derült ki a 444.hu riportjából.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Balázs és családja 2017 őszén költözött a Pécselyi-medence Hideghegy nevű dűlőjére. A városi multinál töltött évek után kiégés közeli állapotba jutottak, ezért döntöttek a radikális váltás mellett.  „Budapesten multi cégnél dolgoztunk, kiégve rohantunk el a nagyvárosi létből. Kevés dologra van igazán szükségünk, és ezeknek a megvalósítására fókuszáltunk az elmúlt években” – meséli Balázs.

Első lépésként felállítottak egy jurtát, ami mára a család állandó otthona. „Rendkívül gyorsan, hatékonyan felállítható egy olyan lakótér, ami élhető, és közvetlen kapcsolatban vagyunk a természettel” – mondja Balázs.

Nem kértek az eladósodásból: nagyvárosi albérletből jurtába költözött a fiatal pár, így élnek most
EZ IS ÉRDEKELHET
Nem kértek az eladósodásból: nagyvárosi albérletből jurtába költözött a fiatal pár, így élnek most
Osztottak-szoroztak, végül nem kértek a sokmilliós hitelből, kisgyermekes családként inkább telket vettek egy vasi falucska zsákutcájában, és felhúztak rá egy jurtát. De hogyan lehet itt élni, a téli mínuszokat egyetlen vaskályhával bírni?

Fenntartható megoldások a jurtában

A jurta alapja helyi kőből készült, a padlózat fából van, a téli meleget pedig egy hagyományos téglatömegű kályha biztosítja. Ez a rendszer minimális fűtőanyag-felhasználással, kb. másfél köbméter fával és 40–50 ezer forintból biztosítja a téli meleget, miközben a környékbeli kőházak sokkal több fát égetnek el kevesebb hatékonysággal.

A család emellett komposzt WC-t használ, amely a trágyát komposztálva a kert tápanyag-utánpótlására fordítja. Balázs korábban az Everlance Fesztiválon épített ilyen alomszékeket, azóta vállalkozássá fejlesztette a tevékenységet, elsősorban magánszemélyeknek, vendéglátóhelyeknek és önkormányzatoknak készít mobil toaletteket.

Szigetüzemű energia és víz

A család napelemes rendszerrel biztosítja az áramot. Két különálló napelem-mező működik, az egyik délkeleti, a másik délnyugati tájolású, így a töltési időszakot szélesíteni tudják. A rendszer lítiumcellás akkumulátorokkal tárolja az energiát, a háztartási eszközök működését pedig inverter biztosítja.

A vízellátás is esővízre épül: az ereszcsatornából gyűjtött vizet beton ciszternákban tárolják, onnan hidrofor szivattyúval juttatják a ház tetején elhelyezett 4 köbméteres tartályba. A víz fizikai szűrőn és aktív szénszűrőn keresztül jut el a csapokhoz, így ivóvízként is használható - meséli a 444.hu-nak Balázs.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Permakultúrás kertészkedés

A család a Balaton-felvidék erősen kötött, agyagos talajában permakultúrás kertet alakított ki. A talajt ásóvillával lazítják, hogy ne sérüljön a talajélet, majd csöpögtető rendszerrel biztosítják a növények vízellátását. A rendszer 20 cm-enként adagolja a vizet a gyökérzónába, így takarékos és hatékony.

A család napfőzőt is használ: parabola formájú tükörrel fókuszálják a napfényt, így forralják a mosogatóvizet és főzik az ételt. Ez a megoldás a tavasz végétől ősz elejéig elegendő napsütés esetén teljesen önellátóvá teszi a főzést.

Balázsék nem csak saját életüket alakították át: fiatalokat is fogadnak a jurtában, hogy megtapasztalhassák a nomád, természetközeli életet, kertészkedést, építkezést és fenntartható megoldásokat. A programok során a résztvevők 2–3 hétig élnek a jurtában, megtanulják a mindennapi megélhetést, a kertészkedést, a fenntartható háztartás működtetését és a környezettudatos életmódot.

Balázs és családja nem utasítja el a modern technológiát, de mértékkel használja: a napelemek, hidroforok, mosógép és sütő mind ott vannak, ahol szükség van rájuk, de a fogyasztás a napsütés és a természet ritmusához igazodik. „A komfortzónán kívüli élet segített megismerni a valódi igényeinket. Kevés dologra van igazán szükségünk, és ezek megvalósítására fókuszálunk” – összegzi Balázs.

Címlapkép illusztráció: Lisztes Attila - Korábbi cikkünk hozzá: ITT
Címlapkép: Getty Images
#vállalkozás #család #turizmus #napelem #környezetvédelem #fenntarthatóság #munkavállalók #életmód #kiégés #kertészkedés #hellovidék #környezettudatosság #permakultúra #balaton-felvidék

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:40
17:33
17:05
16:44
16:31
Pénzcentrum
Sokkoló dátum közeleg Magyarország számára: ezen a napon nagyon sok minden eldőlhet
A Balatonon kívül is van élet: ez a vidék tele van attrakcióval, egyre több magyar jár ide
Teljes ledöbbenés: ennyi diák jut egy tanárra Magyarországon – azért ez durva
Magas sugárzást adnak ki ezek a mobiltelefonok: itt a 2025-ös friss lista - a tiéd köztük van?
Ez ma a legnagyobb csapda a munkaerőpiacon: rengeteg magyar sétál bele, súlyos árat fizetnek
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 6. hétfő
Brúnó, Renáta
41. hét
Október 6.
Építészet és habitat világnap
Október 6.
Építészeti világnap
Október 6.
Az építészek világnapja
Október 6.
Az aradi vértanúk emléknapja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
7 napja
Elvonultan él, itt lelt menedékre a Halhatatlanok Társulatának új tagja: “A lelkem mélyén vidéki ember vagyok”
2
1 hete
Most érkezett! Brutálisan megverték a Nemzeti Színház egykori színészét: sérülései megrázóak
3
2 napja
Megszereztük a palócleves eredeti receptjét: kevesen tudják, hogy valójában így készül
4
3 hete
Az ingázás pokla: őket listázná a kormány, több tízezer magyar megélhetése a tét
5
2 hete
Zsákfaluba költöztek a budapesti művészvilágból: két család így épített új életet a Bakonyban
PÉNZÜGYI KISOKOS
Minimális díj elve
a biztosítási törvény által rögzített szabály, amely szerint a biztosítónak legalább olyan mértékű díjat kell kalkulálnia, amely előreláthatóan fedezetet nyújt valamennyi vállalt kötelezettség teljesítésére, és a biztosító költségeire. (Nyereséget, hasznot tehát nem kötelező kalkulálni!)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 6. 16:06
Teljes ledöbbenés: ennyi diák jut egy tanárra Magyarországon – azért ez durva
Pénzcentrum  |  2025. október 6. 15:42
Nagy bejelentenivalója van a Teslának holnap: mire készül megint Elon Musk?
Agrárszektor  |  2025. október 6. 17:27
Sorra vágják ki a termelők a magyar szőlőt: készülhetünk a legrosszabbra?