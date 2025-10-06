Kiégtek a multinál, és jurtába költöztek a Balaton-felvidéken – videón mutatják meg új életüket

Tőgyi Balázs és családja nyolc éve hagyta maga mögött a városi nyüzsgést, hogy a Balaton-felvidék egyik elhagyatott szőlőhegyén, egy közművek nélküli jurtában alakítsa ki új, fenntartható életét. A 444.hu videóriportja betekintést ad mindennapjaikba, ahol a modern technológiát mértékkel használják, és minden saját fejlesztésű megoldásuk környezettudatos.

Balázs és családja 2017 őszén költözött a Pécselyi-medence Hideghegy nevű dűlőjére. A városi multinál töltött évek után kiégés közeli állapotba jutottak, ezért döntöttek a radikális váltás mellett. „Budapesten multi cégnél dolgoztunk, kiégve rohantunk el a nagyvárosi létből. Kevés dologra van igazán szükségünk, és ezeknek a megvalósítására fókuszáltunk az elmúlt években” – meséli Balázs.

Első lépésként felállítottak egy jurtát, ami mára a család állandó otthona. „Rendkívül gyorsan, hatékonyan felállítható egy olyan lakótér, ami élhető, és közvetlen kapcsolatban vagyunk a természettel” – mondja Balázs.

Fenntartható megoldások a jurtában

A jurta alapja helyi kőből készült, a padlózat fából van, a téli meleget pedig egy hagyományos téglatömegű kályha biztosítja. Ez a rendszer minimális fűtőanyag-felhasználással, kb. másfél köbméter fával és 40–50 ezer forintból biztosítja a téli meleget, miközben a környékbeli kőházak sokkal több fát égetnek el kevesebb hatékonysággal.

A család emellett komposzt WC-t használ, amely a trágyát komposztálva a kert tápanyag-utánpótlására fordítja. Balázs korábban az Everlance Fesztiválon épített ilyen alomszékeket, azóta vállalkozássá fejlesztette a tevékenységet, elsősorban magánszemélyeknek, vendéglátóhelyeknek és önkormányzatoknak készít mobil toaletteket.

Szigetüzemű energia és víz

A család napelemes rendszerrel biztosítja az áramot. Két különálló napelem-mező működik, az egyik délkeleti, a másik délnyugati tájolású, így a töltési időszakot szélesíteni tudják. A rendszer lítiumcellás akkumulátorokkal tárolja az energiát, a háztartási eszközök működését pedig inverter biztosítja.

A vízellátás is esővízre épül: az ereszcsatornából gyűjtött vizet beton ciszternákban tárolják, onnan hidrofor szivattyúval juttatják a ház tetején elhelyezett 4 köbméteres tartályba. A víz fizikai szűrőn és aktív szénszűrőn keresztül jut el a csapokhoz, így ivóvízként is használható - meséli a 444.hu-nak Balázs.

Permakultúrás kertészkedés

A család a Balaton-felvidék erősen kötött, agyagos talajában permakultúrás kertet alakított ki. A talajt ásóvillával lazítják, hogy ne sérüljön a talajélet, majd csöpögtető rendszerrel biztosítják a növények vízellátását. A rendszer 20 cm-enként adagolja a vizet a gyökérzónába, így takarékos és hatékony.

A család napfőzőt is használ: parabola formájú tükörrel fókuszálják a napfényt, így forralják a mosogatóvizet és főzik az ételt. Ez a megoldás a tavasz végétől ősz elejéig elegendő napsütés esetén teljesen önellátóvá teszi a főzést.

Balázsék nem csak saját életüket alakították át: fiatalokat is fogadnak a jurtában, hogy megtapasztalhassák a nomád, természetközeli életet, kertészkedést, építkezést és fenntartható megoldásokat. A programok során a résztvevők 2–3 hétig élnek a jurtában, megtanulják a mindennapi megélhetést, a kertészkedést, a fenntartható háztartás működtetését és a környezettudatos életmódot.

Balázs és családja nem utasítja el a modern technológiát, de mértékkel használja: a napelemek, hidroforok, mosógép és sütő mind ott vannak, ahol szükség van rájuk, de a fogyasztás a napsütés és a természet ritmusához igazodik. „A komfortzónán kívüli élet segített megismerni a valódi igényeinket. Kevés dologra van igazán szükségünk, és ezek megvalósítására fókuszálunk” – összegzi Balázs.





Címlapkép illusztráció: Lisztes Attila - Korábbi cikkünk hozzá: ITT