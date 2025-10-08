A brit kormányt arra sürgetik, hogy vezessen be fogási kvótákat a halállomány megőrzése érdekében.
Sokkot kapnak a magyar vásárlók a boltok kasszáinál: ha ezt meglátják, nem akarnak fizetni
A részletes inflációs adatokból továbbra is jól látszik, hogy a mindennapi vásárlások szintjén még bőven érezni az áremelkedést. Éves és havi bontásban is akadnak termékek, amelyek messze túlteljesítik az átlagos drágulást, legyen szó a cigarettadohányról, a gyümölcsökről, a húsokról vagy épp a szezonváltás miatt megugró ruházati cikkek áráról.
2024. szeptemberhez viszonyítva az élelmiszerek ára 4,7%-kal nőtt idén szeptemberre - közölte ma a KSH. Emellett azt is elmondták, hogy mérésük szerint egy hónap alatt, azaz idén augusztus-szeptember között lényegében nem változtak az árak.
Ahogy azonban az már lenni szokott, a helyzet koránt sem ilyen egyszerű. Rendre találni ugyanis olyan termékeket, szolgáltatásokat, amiknek a drágulása jóval meghaladja az átlagos értéket. Ezeket gyűjtöttük most össze éves, havi szinten is. Tettük mindezt azért, hogy az egyszeri magyar vásárló nehogy azt higgye, az ő készülékében van, és nem az infláció vágtat továbbra is pokolian bizonyos termékek esetében.
Cigi, alma, marhahús, egy vagyon!
Az éves drágulási toplistát szeptemberben egyértelműen a dohánytermékek és az élelmiszerek vezetik, miközben a rezsiköltségek és a tartós fogyasztási cikkek is visszaköszönnek a legnagyobb áremelkedők között.
A lista élén a Pall Mall cigarettadohány áll, amelynek ára egy év alatt 37,4 százalékkal emelkedett: a tavaly szeptemberi 3100 forintról 4260-ra. Ez közel 1200 forintos drágulást jelent dobozonként, ami újabb bizonyítéka annak, hogy a jövedéki termékek tartósan a legdrágulóbb termékek közé tartoznak. Rögtön utána jön az alma, ami 36,8 százalékkal drágult egyetlen év alatt: a kilónkénti ár 598 forintról 818-ra nőtt. Ezzel a hazai gyümölcs újra a bolti infláció szimbólumává vált.
A bronzérmet a marhahús vitte el: 32,6 százalékos áremelkedéssel, 4700 forintról 6230-ra kúszott fel az átlagár. A rezsiszektorban a vezetékes gáz lett a negyedik legnagyobb dráguló: az egy köbméterre vetített ár 25 százalékkal emelkedett, 140 forintról 175-re.
Az élelmiszerek közül látványosan drágult még a dobozos 100%-os narancslé és a mogyorós tejcsokoládé is, egyaránt 24,7 százalékkal. Mindkettő tipikus „háztartási kedvenc”, és jól mutatja, hogy a feldolgozott élelmiszerek inflációja még mindig bőven az átlag felett jár. Az őrölt kávé 23,1 százalékkal lett drágább (1470 helyett 1810 forint), miközben a csirkemellfilé is 22,7 százalékkal ment fel.
A gyümölcsfronton az alma mellett a körte is a top 10-be került, 19,6 százalékos drágulással, míg a lista legvégén egy meglepő szereplő: a női szandál zárja a sort, 19,4 százalékos áremelkedéssel. Ez jelzi, hogy a divatcikkeknél sem múlt el nyomtalanul a költségnövekedés.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Azért egy hónap alatt is van drágulás
Bár a nagy átlagban lehe, hogy nem, de azért egyes termékek esetében a havi adatok azt mutatják, az áremelkedés még mindig ott lüktet a mindennapokban, igaz, inkább a szezonális termékeket érinti.
A hónap legnagyobb áremelkedését az uborka produkálta: kilónkénti ára mindössze egy hónap alatt 15,2 százalékkal ugrott meg, 824 forintról 949 forintra. A dobogó második és harmadik helyére meglepő módon ruházati cikkek kerültek. A női átmeneti kabát ára 10,1 százalékkal, a férfiaké 9,4 százalékkal nőtt egyetlen hónap alatt. Ez klasszikus példája az őszi szezonváltásnak: amint a boltokban megjelennek az új kollekciók, a friss kínálat a magasabb árszinteket is magával hozza.
A ruházati drágulás hulláma a polcokon is érződik: a női pulóverek ára 5,3, a farmernadrágoké 3 százalék körül nőtt, ami egyértelműen mutatja, hogy a textilpiac is visszakapaszkodóban van a korábbi akciós időszakok után. A napi fogyasztási cikkek között a marhahús ismét bekerült a top 10-be – 3,5 százalékos havi drágulással –, míg az öblítőszerek és a fehér kenyér is apránként, de határozottan tovább kúsznak felfelé az árlistán (3,4 illetve 2,8 százalékos emelkedéssel).
A toplistát a dobozos jégkrém zárja, amely literenként 2120 forintról 2170-re drágult – bár ez mindössze 2,4 százalék, jól mutatja, hogy a szezon végén a hűtőlánc-termékek ára sem maradt érintetlen.
Retró megjelenésű konyhai és háztartási kisgépeket akcióz le a Lidl a jövő héttől. A konyhai robotgéptől a turmixon át a kávéfőzőkig mindenből lesz 1973-as dizájnú...
A sikeres tesztidőszak után az év végéig országszerte 139 új készülék áll majd az ügyfelek rendelkezésére.
A magyar inflációs ráta szeptemberben ismét emelkedhetett az előző havi 4,3%-ról a Portfolio által megkérdezett elemzők szerint.
Jöhet a teljes zárvatartás karácsonykor? Bejelentette a lánc, ezek a Lidl üzletek már biztosan érintettek
A bezárások miatt a vásárlóknak gondosan kell megtervezniük ünnepi bevásárlásaikat.
Nagy halloween-i összecsapás lesz a 41. héten a diszkontokban. Sok tematikus márkatermék versenyez a vásárlókért.
A vállalat megerősítette, hogy a változtatás áruvédelmi célokat szolgál és a lopást is meggátolja.
Tízmillió tojó hiányzik az egész EU-ból, ami a tavaszi madárinfluenza-járvány miatt nincs meg, és ez az árakat is alaposan felverte.
A japán sörgyrában újraindult a termelés a múlt heti kibertámadás okozta leállás után, de a vállalat teljes rendszerének helyreállítása még folyamatban van.
A melegitalporok piaca globálisan és Magyarországon is jelentős növekedést mutat, különösen az ázsiai fogyasztók keresletének köszönhetően.
A tavaszi árrésstop csak átmeneti enyhülést hozott az inflációban, a magyar gazdaság szerkezeti gondjait azonban nem oldotta meg
2025. augusztusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 1,9%-kal, naptárhatástól megtisztítva 2,4%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit. A
A Pénzcentrum videoblogja, a CashTag elment letesztelni, milyen termékeket találunk és milyen árfekvésben a Tesco újfajta üzletében.
A kombinált hűtőszekrény is olyan háztartási eszköz, amely jó, ha hosszú éveken át teljesíti a feladatát.
Személyes tanácsadással és több új szolgáltatással segíti a vásárlókat a Praktiker 2025 őszétől.
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
Szigorúbb szabályozás lépett életbe a trappista sajt és a „vadkovászos” kenyér gyártására vonatkozóan.
Fedezd fel a Bécs karácsonyi vásár 2025 hangulatát! A bécsi adventi vásár több helyszínen, novembertől januárig vár forralt borral, fényekkel és kézműves csodákkal.
A közösségi médiát elárasztották a látványos és kidekorált uzsonnás dobozokról készült fotók, de a trend több társadalmi és egészségi kérdést is felvet.
-
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
Láthatatlan frontvonalak a légi közlekedésben (x)
A HungaroControl hősei, akik a háttérből óvják a repülés biztonságát