Sokkot kapnak a magyar vásárlók a boltok kasszáinál: ha ezt meglátják, nem akarnak fizetni

A részletes inflációs adatokból továbbra is jól látszik, hogy a mindennapi vásárlások szintjén még bőven érezni az áremelkedést. Éves és havi bontásban is akadnak termékek, amelyek messze túlteljesítik az átlagos drágulást, legyen szó a cigarettadohányról, a gyümölcsökről, a húsokról vagy épp a szezonváltás miatt megugró ruházati cikkek áráról.

2024. szeptemberhez viszonyítva az élelmiszerek ára 4,7%-kal nőtt idén szeptemberre - közölte ma a KSH. Emellett azt is elmondták, hogy mérésük szerint egy hónap alatt, azaz idén augusztus-szeptember között lényegében nem változtak az árak.

Ahogy azonban az már lenni szokott, a helyzet koránt sem ilyen egyszerű. Rendre találni ugyanis olyan termékeket, szolgáltatásokat, amiknek a drágulása jóval meghaladja az átlagos értéket. Ezeket gyűjtöttük most össze éves, havi szinten is. Tettük mindezt azért, hogy az egyszeri magyar vásárló nehogy azt higgye, az ő készülékében van, és nem az infláció vágtat továbbra is pokolian bizonyos termékek esetében.

Cigi, alma, marhahús, egy vagyon!

Az éves drágulási toplistát szeptemberben egyértelműen a dohánytermékek és az élelmiszerek vezetik, miközben a rezsiköltségek és a tartós fogyasztási cikkek is visszaköszönnek a legnagyobb áremelkedők között.

A lista élén a Pall Mall cigarettadohány áll, amelynek ára egy év alatt 37,4 százalékkal emelkedett: a tavaly szeptemberi 3100 forintról 4260-ra. Ez közel 1200 forintos drágulást jelent dobozonként, ami újabb bizonyítéka annak, hogy a jövedéki termékek tartósan a legdrágulóbb termékek közé tartoznak. Rögtön utána jön az alma, ami 36,8 százalékkal drágult egyetlen év alatt: a kilónkénti ár 598 forintról 818-ra nőtt. Ezzel a hazai gyümölcs újra a bolti infláció szimbólumává vált.

A bronzérmet a marhahús vitte el: 32,6 százalékos áremelkedéssel, 4700 forintról 6230-ra kúszott fel az átlagár. A rezsiszektorban a vezetékes gáz lett a negyedik legnagyobb dráguló: az egy köbméterre vetített ár 25 százalékkal emelkedett, 140 forintról 175-re.

Az élelmiszerek közül látványosan drágult még a dobozos 100%-os narancslé és a mogyorós tejcsokoládé is, egyaránt 24,7 százalékkal. Mindkettő tipikus „háztartási kedvenc”, és jól mutatja, hogy a feldolgozott élelmiszerek inflációja még mindig bőven az átlag felett jár. Az őrölt kávé 23,1 százalékkal lett drágább (1470 helyett 1810 forint), miközben a csirkemellfilé is 22,7 százalékkal ment fel.

A gyümölcsfronton az alma mellett a körte is a top 10-be került, 19,6 százalékos drágulással, míg a lista legvégén egy meglepő szereplő: a női szandál zárja a sort, 19,4 százalékos áremelkedéssel. Ez jelzi, hogy a divatcikkeknél sem múlt el nyomtalanul a költségnövekedés.

Azért egy hónap alatt is van drágulás

Bár a nagy átlagban lehe, hogy nem, de azért egyes termékek esetében a havi adatok azt mutatják, az áremelkedés még mindig ott lüktet a mindennapokban, igaz, inkább a szezonális termékeket érinti.

A hónap legnagyobb áremelkedését az uborka produkálta: kilónkénti ára mindössze egy hónap alatt 15,2 százalékkal ugrott meg, 824 forintról 949 forintra. A dobogó második és harmadik helyére meglepő módon ruházati cikkek kerültek. A női átmeneti kabát ára 10,1 százalékkal, a férfiaké 9,4 százalékkal nőtt egyetlen hónap alatt. Ez klasszikus példája az őszi szezonváltásnak: amint a boltokban megjelennek az új kollekciók, a friss kínálat a magasabb árszinteket is magával hozza.

A ruházati drágulás hulláma a polcokon is érződik: a női pulóverek ára 5,3, a farmernadrágoké 3 százalék körül nőtt, ami egyértelműen mutatja, hogy a textilpiac is visszakapaszkodóban van a korábbi akciós időszakok után. A napi fogyasztási cikkek között a marhahús ismét bekerült a top 10-be – 3,5 százalékos havi drágulással –, míg az öblítőszerek és a fehér kenyér is apránként, de határozottan tovább kúsznak felfelé az árlistán (3,4 illetve 2,8 százalékos emelkedéssel).

A toplistát a dobozos jégkrém zárja, amely literenként 2120 forintról 2170-re drágult – bár ez mindössze 2,4 százalék, jól mutatja, hogy a szezon végén a hűtőlánc-termékek ára sem maradt érintetlen.