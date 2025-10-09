Joy napok 2025 ősz: mikor lesznek az őszi Joy napok és mennyi a Joy 2025 kuponfüzet ára? Itt találhatod meg a Joy napok 2025 kuponok...
Érik a botrány, magasrangú kormánytisztviselő lopott a Lidl-ből: bicskanyitogató módszert talált ki
Egy vezető beosztású nógrádi kormánytisztviselőt értek lopáson a balassagyarmati Lidl önkiszolgáló kasszáinál, miután csak egy mikrohullámú sütőt fizetett ki, több tízezer forintnyi árut fizetés nélkül vitt el. A férfi beismerte tettét, de az ügyészség elutasította, hogy közvetítői eljárással, bírósági ítélet nélkül zárják le az ügyet.
Rendőri intézkedésre került sor a balassagyarmati Lidlben, miután egy vásárlót lopáson értek az önkiszolgáló kasszáknál. Az augusztus végén történt esetről kiderült: egy Nógrád vármegyei vezető beosztású kormánytisztviselő volt az érintett. A Telex megkereste őt telefonon, de miután bemutatkoztak, a tisztviselő bontotta a vonalat.
Információik szerint az illető csupán egy mikrohullámú sütőt fizetett ki, miközben egy mintegy 70 ezer forint értékű kosárnyi árut fizetés nélkül vitt el. A Lidl megerősítette az esetet, és közölte, hogy a rendőrség büntetőeljárást indított, részleteket azonban nem adtak ki.
Mivel az eltulajdonított termékek értéke meghaladta az 50 ezer forintot, az eset nem szabálysértésnek, hanem bűncselekménynek minősül. A rendőrség gyanúsítottként hallgatta ki a kormánytisztviselőt, az ügyet pedig szeptember végén a Balassagyarmati Járási Ügyészség vette át.
Az ügyészség tájékoztatása szerint a gyanúsított beismerte tettét, és közvetítői eljárást kért, hogy elkerülje a bírósági ítéletet, és megegyezéssel rendezze az ügyet az áruházzal. Ezt a kérelmet azonban az ügyészség elutasította, mivel szerintük a bűncselekmény jellege és a gyanúsított személye miatt az eljárás lefolytatása nem mellőzhető, és a közvetítői eljárás nem szolgálná a büntetés céljait vagy a megelőzést.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A döntés ellen még lehet fellebbezni, erről a Nógrád Vármegyei Főügyészség dönt majd. A hatóság ígérete szerint a végső határozat megszületése után tájékoztatják a nyilvánosságot. A Telex megkereste a vármegyei kormányhivatalt is, amely közölte: hivatalos értesítést az esetről eddig nem kaptak a nyomozó hatóságtól, de ha ez megtörténik, megteszik a szükséges lépéseket.
Magyaros végkifejlet az ország első személyzet nélküli boltjában: annyit loptak, hogy biztonsági őrt kellett felvenni
A lopások miatt fel kellett venni egy biztonsági őrt a szegedi okosboltba.
Születésnapját ünnepli a MySPAR app, amit már több mint félmillióan használnak nap mint nap. Most a hetente frissülő digitális kuponok többsége akár 30% kedvezményt ad,...
Fokhagymában mutattak ki tiltott és az egészségre rendkívül káros növényvédőszer-származékot.
Az OKSZ továbbra is azt szeretné elérni, hogy törölje el a kormány az árréscsökkentést, annak ugyanis súlyos következményei vannak a kereskedőkre.
Retró megjelenésű konyhai és háztartási kisgépeket akcióz le a Lidl a jövő héttől. A konyhai robotgéptől a turmixon át a kávéfőzőkig mindenből lesz 1973-as dizájnú...
A sikeres tesztidőszak után az év végéig országszerte 139 új készülék áll majd az ügyfelek rendelkezésére.
A magyar inflációs ráta szeptemberben ismét emelkedhetett az előző havi 4,3%-ról a Portfolio által megkérdezett elemzők szerint.
Jöhet a teljes zárvatartás karácsonykor? Bejelentette a lánc, ezek a Lidl üzletek már biztosan érintettek
A bezárások miatt a vásárlóknak gondosan kell megtervezniük ünnepi bevásárlásaikat.
Nagy halloween-i összecsapás lesz a 41. héten a diszkontokban. Sok tematikus márkatermék versenyez a vásárlókért.
A vállalat megerősítette, hogy a változtatás áruvédelmi célokat szolgál és a lopást is meggátolja.
Tízmillió tojó hiányzik az egész EU-ból, ami a tavaszi madárinfluenza-járvány miatt nincs meg, és ez az árakat is alaposan felverte.
A japán sörgyrában újraindult a termelés a múlt heti kibertámadás okozta leállás után, de a vállalat teljes rendszerének helyreállítása még folyamatban van.
A melegitalporok piaca globálisan és Magyarországon is jelentős növekedést mutat, különösen az ázsiai fogyasztók keresletének köszönhetően.
A tavaszi árrésstop csak átmeneti enyhülést hozott az inflációban, a magyar gazdaság szerkezeti gondjait azonban nem oldotta meg
2025. augusztusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 1,9%-kal, naptárhatástól megtisztítva 2,4%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit. A
A Pénzcentrum videoblogja, a CashTag elment letesztelni, milyen termékeket találunk és milyen árfekvésben a Tesco újfajta üzletében.
A kombinált hűtőszekrény is olyan háztartási eszköz, amely jó, ha hosszú éveken át teljesíti a feladatát.
Személyes tanácsadással és több új szolgáltatással segíti a vásárlókat a Praktiker 2025 őszétől.
-
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
-
Töltsd le az 5 éves MySPAR appot - spórolj és nyerd meg az új Peugeot 2008-at! (x)
Születésnapját ünnepli a MySPAR app, amit már több mint félmillióan használnak nap mint nap. Most a hetente frissülő digitális kuponok többsége akár 30% kedvezményt ad, a nyereményjáték fődíja pedig egy vadonatúj Peugeot 2008!
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
Láthatatlan frontvonalak a légi közlekedésben (x)
A HungaroControl hősei, akik a háttérből óvják a repülés biztonságát