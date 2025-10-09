2025. október 9. csütörtök Dénes
Barcelona, Spanyolország - 2022. június: Lidl logó a barcelonai Mercat de Sant Antoni bevásárlóközpontban található szupermarketben. Lidl Stiftung Co. KG egy német eredetű szupermarketlánc.
Vásárlás

Érik a botrány, magasrangú kormánytisztviselő lopott a Lidl-ből: bicskanyitogató módszert talált ki

Pénzcentrum
2025. október 9. 08:44

Egy vezető beosztású nógrádi kormánytisztviselőt értek lopáson a balassagyarmati Lidl önkiszolgáló kasszáinál, miután csak egy mikrohullámú sütőt fizetett ki, több tízezer forintnyi árut fizetés nélkül vitt el. A férfi beismerte tettét, de az ügyészség elutasította, hogy közvetítői eljárással, bírósági ítélet nélkül zárják le az ügyet.

Rendőri intézkedésre került sor a balassagyarmati Lidlben, miután egy vásárlót lopáson értek az önkiszolgáló kasszáknál. Az augusztus végén történt esetről kiderült: egy Nógrád vármegyei vezető beosztású kormánytisztviselő volt az érintett. A Telex megkereste őt telefonon, de miután bemutatkoztak, a tisztviselő bontotta a vonalat.

Információik szerint az illető csupán egy mikrohullámú sütőt fizetett ki, miközben egy mintegy 70 ezer forint értékű kosárnyi árut fizetés nélkül vitt el. A Lidl megerősítette az esetet, és közölte, hogy a rendőrség büntetőeljárást indított, részleteket azonban nem adtak ki.

Mivel az eltulajdonított termékek értéke meghaladta az 50 ezer forintot, az eset nem szabálysértésnek, hanem bűncselekménynek minősül. A rendőrség gyanúsítottként hallgatta ki a kormánytisztviselőt, az ügyet pedig szeptember végén a Balassagyarmati Járási Ügyészség vette át.

Az ügyészség tájékoztatása szerint a gyanúsított beismerte tettét, és közvetítői eljárást kért, hogy elkerülje a bírósági ítéletet, és megegyezéssel rendezze az ügyet az áruházzal. Ezt a kérelmet azonban az ügyészség elutasította, mivel szerintük a bűncselekmény jellege és a gyanúsított személye miatt az eljárás lefolytatása nem mellőzhető, és a közvetítői eljárás nem szolgálná a büntetés céljait vagy a megelőzést.

A döntés ellen még lehet fellebbezni, erről a Nógrád Vármegyei Főügyészség dönt majd. A hatóság ígérete szerint a végső határozat megszületése után tájékoztatják a nyilvánosságot. A Telex megkereste a vármegyei kormányhivatalt is, amely közölte: hivatalos értesítést az esetről eddig nem kaptak a nyomozó hatóságtól, de ha ez megtörténik, megteszik a szükséges lépéseket.
Címlapkép: Getty Images
