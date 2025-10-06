Elárulta Zacher Gábor, mihez kezd a nyugdíjazása után: El nem tudnám képzelni, hogy...

Nyugdíjazása után is dolgozni fog Zacher Gábor. Az ország legismertebb mentőorvosa kifejtette, nem tudná elképzelni, hogy heti két nap otthon üljön.

Mint megírtuk, a hétvégén a Fradi-meccsen köszöntötték a nyugdíjba készülő Zacher Gábort - aki mentőorvosként rendszeresen szolgál a csapat meccsein, gyerekkora óta szurkol a Ferencvárosnak. A klub Facebook-oldalán is megjelent, hogy a hamarosan 65 éves és visszavonuló orvost Kubatov Gábor Fradi-elnök köszöntötte a pályán egy mezzel.

Akkor nem derült ki, hogy mihez fog kezdeni az ország talán legismertebb toxikológusa a nyugdíjas éveiben. Zachert a Pénzcentrum is próbálta elérni az ügyben, de végül a Blikknek nyilatkozva beszélt terveiről: mint elmondta, szó sincs arról, hogy visszavonul - ellenben a Fradi-posztban leírtakkal.

Abszolút minden megy tovább, csak nyugdíjasként. El nem tudnám képzelni, hogy otthon legyek heti hét napot. Egyelőre szellemileg és fizikálisan is bírom a történetet

- mondta. Első mérkőzése nyugdíjas mentősként a magyar válogatott örmények elleni, szombat esti VB selejtező találkozója lesz a Puskás Arénában.