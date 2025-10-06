2025. október 6. hétfő Brúnó, Renáta
14 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Elárulta Zacher Gábor, mihez kezd a nyugdíjazása után: El nem tudnám képzelni, hogy...
Nyugdíj

Elárulta Zacher Gábor, mihez kezd a nyugdíjazása után: El nem tudnám képzelni, hogy...

Pénzcentrum
2025. október 6. 13:42

Nyugdíjazása után is dolgozni fog Zacher Gábor. Az ország legismertebb mentőorvosa kifejtette, nem tudná elképzelni, hogy heti két nap otthon üljön.

Mint megírtuk, a hétvégén a Fradi-meccsen köszöntötték a nyugdíjba készülő Zacher Gábort - aki mentőorvosként rendszeresen szolgál a csapat meccsein, gyerekkora óta szurkol a Ferencvárosnak. A klub Facebook-oldalán is megjelent, hogy a hamarosan 65 éves és visszavonuló orvost Kubatov Gábor Fradi-elnök köszöntötte a pályán egy mezzel.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Akkor nem derült ki, hogy mihez fog kezdeni az ország talán legismertebb toxikológusa a nyugdíjas éveiben. Zachert a Pénzcentrum is próbálta elérni az ügyben, de végül a Blikknek nyilatkozva beszélt terveiről: mint elmondta, szó sincs arról, hogy visszavonul - ellenben a Fradi-posztban leírtakkal.

Abszolút minden megy tovább, csak nyugdíjasként. El nem tudnám képzelni, hogy otthon legyek heti hét napot. Egyelőre szellemileg és fizikálisan is bírom a történetet

- mondta. Első mérkőzése nyugdíjas mentősként a magyar válogatott örmények elleni, szombat esti VB selejtező találkozója lesz a Puskás Arénában.
#nyugdij #orvos #nyugdíjas #fradi #mentő #magyar válogatott #zacher gábor #puskás aréna #vb-selejtezők #ferencváros

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:31
14:19
14:02
13:52
13:42
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 6.
Sokkoló dátum közeleg Magyarország számára: ezen a napon nagyon sok minden eldőlhet
2025. október 5.
A Balatonon kívül is van élet: ez a vidék tele van attrakcióval, egyre több magyar jár ide
2025. október 6.
Magas sugárzást adnak ki ezek a mobiltelefonok: itt a 2025-ös friss lista - a tiéd köztük van?
2025. október 6.
Ez ma a legnagyobb csapda a munkaerőpiacon: rengeteg magyar sétál bele, súlyos árat fizetnek
2025. október 5.
Megdőlt az őszi C-vitamin tévhit: ezt jobb, ha tudod a filléres, bolti pirulákról, tablettákról
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 6. hétfő
Brúnó, Renáta
41. hét
Október 6.
Építészet és habitat világnap
Október 6.
Építészeti világnap
Október 6.
Az építészek világnapja
Október 6.
Az aradi vértanúk emléknapja
Ajánlatunk
Nyugdíj legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Csavarral érkezik a nyugdíjasok élelmiszer-utalványa: így lehet elbukni a plusz pénzt a boltokban
2
1 hónapja
Nyugdíjkorrekció 2025: ekkora összeg érkezhet novemberben a nyugdíjon felül
3
2 hónapja
Egyre több nyugdíjas hagyja el az országot: ide menekülnek, hogy jobban éljenek
4
4 hete
Fájó csavarral jön a 30 ezres nyugdíjas utalvány: mutatjuk, kik kerültek a sor végére
5
2 hónapja
Idősek otthona árak 2025-ben: ennyibe kerül beköltözni, ennyit kell fizetni havonta
PÉNZÜGYI KISOKOS
Engedményezés
Az engedményezési szerződéssel a jogosult a követelését átruházza a bankra, így a bank lép az ő helyébe.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 6. 13:00
Magas sugárzást adnak ki ezek a mobiltelefonok: itt a 2025-ös friss lista - a tiéd köztük van?
Pénzcentrum  |  2025. október 6. 11:44
Teljesen elszabadult Donald Trump: már környezete is aggódik, ennek nem lesz jó vége
Agrárszektor  |  2025. október 6. 13:32
Itt a filléres trükk: így lesz egészséges a talajod a kertben szakember nélkül