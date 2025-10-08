Igazi retró sztártermékek érkeznek a Lidl polcaira: ezek a konyhai gépek még tényleg működtek

A sikeres tesztidőszak után az év végéig országszerte 139 új készülék áll majd az ügyfelek rendelkezésére.
Retró megjelenésű konyhai és háztartási kisgépeket akcióz le a Lidl a jövő héttől. A konyhai robotgéptől a turmixon át a kávéfőzőkig mindenből lesz 1973-as dizájnú termék.
A Lidl október 13-tól érvényes akciós kínálatában retro megjelenésű konyhai és háztartási kisgépek, valamint kiegészítők is szerepelnek. A Silvercrest márka termékei közül elérhető a konyhai robotgép 19 999 forintért, a kézi robotgép 5 999 forintért, a turmixgép 12 999 forintért és az elektromos citrusfacsaró 8 999 forintért - szúrta ki a Pénzcentrum az akciós újságban.
A kávékészítéshez két modell kapható: a filteres kávéfőző 9 999 forintba, az eszpresszógép pedig 29 999 forintba kerül. A reggelihez és italokhoz kapcsolódóan megtalálható a kenyérpirító és a vízforraló is, mindkettő 8 999 forintos áron. Emellett a kínálatban szerepel a botmixer-készlet 7 999 forintért és a konyhai aprító 5 999 forintért.
A kiegészítők között kapható két darabos tárolódoboz-készlet 2 499 forintért, valamint egy fém kenyértartó 3 999 forintért. A főzéshez a Masterpro öntöttvas serpenyő 7 999 forintért, az öntöttvas edény pedig 11 999 forintért vásárolható meg.
Az akciós termékek többsége retro stílusú, 1973-as dizájnt idéző kivitelben kapható, és október 13-tól érhetők el a Lidl üzleteiben a készlet erejéig.
Ezek most a legjobb turmixgépek
Ha valaki konyhai gép vásárlásán gondolkodik, érdemes alaposan tájékozódni. A Tudatos Vásárlók Egyesülete korábban nemzetközi együttműködésben például 13 márka összesen 35 turmixgépét, smoothie készítőjét és kombinált modelljét vizsgálta, köztük a Bosch, Philips, Tefal, Ninja és Smeg termékeit.
A teszt célja annak feltárása volt, hogy a készülékek mennyire hatékonyak a mindennapi használat során – többek között turmix, smoothie, palacsintatészta, bébiétel, jégzúzás és magaprítás funkciókban. Emellett értékelték a kezelhetőséget, a tisztíthatóságot, a tartósságot és a zajszintet is.
A vizsgálat rávilágított, hogy a termékek teljesítménye nagyon eltérő: több gép nem tudott egyenletes állagú turmixot készíteni, vagy túl darabos maradt az eredmény. A jégzúzás és az olajos magvak aprítása különösen sok készüléknek okozott gondot, gyakran egyenetlen állaggal. Üdítő kivételként a Ninja BN750EU bizonyult jól teljesítőnek, de még egyazon márkán belül is jelentős különbségek mutatkoztak.
A zajszintet illetően minden készülék kifejezetten hangosnak bizonyult: 74 és 97 decibel között mozgott a mért érték, ami egy mosógép zajszintjét is meghaladja. Ezért a szakértők szerint érdemes megfontolni a használat időzítését, különösen lakásban vagy társasházban.
A tartóssági teszt során 7 gép motorja nem bírta a 90 ciklusnyi terhelést, ami arra utal, hogy intenzív használat mellett nem mindegyik modell alkalmas hosszú távú működésre. A termékek ára 20 000 és 150 000 forint között mozgott, de a legdrágább gépek sem feltétlenül nyújtották a legjobb teljesítményt. Az összesített eredmények 47 és 78 százalék között szóródtak, a legjobb ár-érték arányt pedig jellemzően a középkategóriás, 55–72 ezer forintos modellek kínálták.
Döbbenet, ami kiderült a magyarok kedvenc háztartási gépeiről
Korábban beszámoltunk róla, nyolc európai ország – köztük Magyarország – fogyasztóvédelmi szervezetei, köztük a Tudatos Vásárlók Egyesülete közösen végeztek felmérést arról, mely háztartási kisgép-márkákat tartják a vásárlók a legnépszerűbbnek és legmegbízhatóbbnak. A 58 000 válaszadó négy kategóriában – robotporszívók, vezeték nélküli állóporszívók, hagyományos porszívók és forrólevegős sütők – osztotta meg tapasztalatait.
A robotporszívók között az iRobot bizonyult a legnépszerűbbnek Európában, míg Magyarországon a Xiaomi végzett az első helyen. A megbízhatósági rangsort a Roborock vezeti (91/100 pont), a legjobb összesített értékelést pedig a Dreame érte el (97/100 pont). A válaszadók főként a Xiaomi szenzorhibáit és az iRobot akkumulátorproblémáit említették. A szakértők ugyanakkor figyelmeztetnek: a márkákon belül jelentős eltérések lehetnek az egyes modellek között.
A vezeték nélküli állóporszívók piacát Európában és Magyarországon is a Dyson uralja, a magyar válaszadók 21 %-a választotta ezt a márkát. Bár a Bosch és a Samsung egyes modelljei a tesztek szerint versenyképesek és olcsóbbak, mégsem ennyire elterjedtek – holott megbízhatóság terén épp a Samsung kapta a legjobb értékelést.
A hagyományos, vezetékes porszívók között Magyarországon az Electrolux vezet (20,3 %), míg Európában a Miele a legnépszerűbb (24,3 %). A felhasználók leggyakrabban a csövekkel, kábel-felcsévéléssel és padlókefékkel kapcsolatban jeleztek hibákat. A Tudatos Vásárlók Egyesülete tesztjeiben több készüléknél is gondot tapasztalt a kábel automatikus visszatekerésével.
A forrólevegős sütők piacán Európában a Philips a favorit (27,6 %), míg Magyarországon a Silvercrest (18,1 %) vezeti a mezőnyt, a Tefal és a Philips követik. A válaszadók elégedettek voltak mindhárom márkával, a termékek megbízhatónak bizonyultak – ami a független tesztek eredményeivel is összhangban áll.
