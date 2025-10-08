Visszaszólt Nagy Mártonnak Bod Péter Ákos: Ha valaki befolyásos, és kamatcsökkentést szeretne, jobb, ha hallgat!

Surányi György és Bod Péter Ákos is bírálta a Portfolio Budapest Economic Forumon Nagy Márton nyilatkozatát, amely szerintük gyengíti az MNB hitelességét és a forint árfolyamát.

Surányi György szerint a jelenlegi alacsony infláció részben mesterséges, mivel az árkorlátozások és a kamatbefagyasztások torzítják a gazdasági folyamatokat és a piaci várakozásokat. Az egykori jegybankelnök a Portfolio Budapest Economic Forumon beszélt erről.

Reagálva Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter kijelentéseire, Surányi úgy vélte, azok rontják az MNB hitelességét, mert a piacok nemcsak a monetáris lazítás szándékát, hanem a jegybank függetlenségének korlátozását is beárazzák.

Még két ilyen nyilatkozat, és 400-nál lesz az euró

– fogalmazott. Szerinte a kamatcsökkentés időzítése kulcsfontosságú, de a jegybank döntéseit nem szabad politikai nyomás alá helyezni.

A konferencia másik előadója, Bod Péter Ákos úgy véli, hogy a 4,3 százalékos hivatalos infláció mellett további 1,5 százaléknyi elfojtott inflációval kell számolni, így árstabilitásról nem beszélhetünk, és a növekedés is gyenge. Hangsúlyozta, hogy a gazdaság szerkezeti hibái miatt a tartós növekedés nem biztosítható. Nagy Márton kijelentésére reagálva azt mondta:

Ha valaki befolyásos, és kamatcsökkentést szeretne, jobb, ha hallgat.

Nagy Márton korábban úgy nyilatkozott, hogy a magyar reálkamat túl magas, és alacsonyabb reálkamat mellett az MNB elérhetné inflációs célját, miközben az árfolyam- és finanszírozási stabilitás is fennmaradna. A piac azonban negatívan reagált: a forint az euróval szemben 3,5 egységet gyengült, árfolyama 392,3-ig emelkedett, ilyen gyenge szinten másfél hete nem járt.