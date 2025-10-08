2025. szeptemberben a fogyasztói árak átlagosan 4,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Augusztushoz viszonyítva átlagosan nem változtak az árak.
Visszaszólt Nagy Mártonnak Bod Péter Ákos: Ha valaki befolyásos, és kamatcsökkentést szeretne, jobb, ha hallgat!
Surányi György és Bod Péter Ákos is bírálta a Portfolio Budapest Economic Forumon Nagy Márton nyilatkozatát, amely szerintük gyengíti az MNB hitelességét és a forint árfolyamát.
Surányi György szerint a jelenlegi alacsony infláció részben mesterséges, mivel az árkorlátozások és a kamatbefagyasztások torzítják a gazdasági folyamatokat és a piaci várakozásokat. Az egykori jegybankelnök a Portfolio Budapest Economic Forumon beszélt erről.
Reagálva Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter kijelentéseire, Surányi úgy vélte, azok rontják az MNB hitelességét, mert a piacok nemcsak a monetáris lazítás szándékát, hanem a jegybank függetlenségének korlátozását is beárazzák.
Még két ilyen nyilatkozat, és 400-nál lesz az euró
– fogalmazott. Szerinte a kamatcsökkentés időzítése kulcsfontosságú, de a jegybank döntéseit nem szabad politikai nyomás alá helyezni.
A konferencia másik előadója, Bod Péter Ákos úgy véli, hogy a 4,3 százalékos hivatalos infláció mellett további 1,5 százaléknyi elfojtott inflációval kell számolni, így árstabilitásról nem beszélhetünk, és a növekedés is gyenge. Hangsúlyozta, hogy a gazdaság szerkezeti hibái miatt a tartós növekedés nem biztosítható. Nagy Márton kijelentésére reagálva azt mondta:
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
Ha valaki befolyásos, és kamatcsökkentést szeretne, jobb, ha hallgat.
Nagy Márton korábban úgy nyilatkozott, hogy a magyar reálkamat túl magas, és alacsonyabb reálkamat mellett az MNB elérhetné inflációs célját, miközben az árfolyam- és finanszírozási stabilitás is fennmaradna. A piac azonban negatívan reagált: a forint az euróval szemben 3,5 egységet gyengült, árfolyama 392,3-ig emelkedett, ilyen gyenge szinten másfél hete nem járt.
A miniszter egy nagy autóipari beruházásról beszélt, amely több tízezer munkahelyet teremthet a városban és környékén.
Érdekesség, hogy Magyarországon a politikai beállítódás alig befolyásolja a fiskális várakozásokat.
Az Európai Központi Bank vezető döntéshozói szerint a jelenlegi kamatlábak megfelelőek.
A MOL vezére figyelmeztetett, hogy egy esetleges dízelhiány súlyos következményekkel járna a közép-európai régióban.
A magyar gazdaságpolitikának a jövőben a hatékonyság és termelékenység javítására kell összpontosítania az eddigi extenzív megközelítés helyett.
Megfordult a helyzet: az árkülönbség csökken, miközben a geopolitikai és ellátásbiztonsági kockázatok folyamatosan nőnek.
Nagy Márton hangsúlyozta, hogy a Magyar Nemzeti Bank továbbra is független intézmény, és a kormány nem avatkozik bele a jegybank döntéseibe.
A magyar kormányfő erős narratívát fogalmazott meg tavaly év elején azzal kapcsolatban, hogy milyen irányba kellene Magyarországnak. A tettek azonban még váratnak magukra.
Közel 300 milliárd forintból épül meg a mohácsi Duna-híd, aminek a beruházás megvalósíthatósági tanulmánya szerint napi 600 autó lesz a forgalma.
Iránykereséssel indulhat a keddi kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) – véli Szemán Péter, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője.
2025 augusztusában az ipari termelés volumene 7,3%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) előzetes adatai alapján
Kedd reggelre vegyesen alakult a forint árfolyama a nemzetközi devizapiacon az előző esti jegyzésekhez képest.
Több mint húsz éve, hogy Magyarország felfüggesztette a kötelező sorkatonai szolgálatot, lezárva ezzel a hidegháborús tömeghadseregek korszakát.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
A Nébih laboratóriuma a balatonfüred-csopaki és az egri borvidéken is kimutatta a szőlő aranyszínű sárgaság betegségét.
Orbán Viktor szerint a jövő évi minimálbér-emelés mértéke attól függ, sikerül-e csökkenteni a munkát terhelő adókat.
Vegyesen alakult a forint árfolyama hétfő reggel a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Csökkenő forgalomban erősödött a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, pénteken a BUX 100 462,96 ponton zárt.
-
