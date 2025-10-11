2025. október 11. szombat Brigitta, Gitta
Idős idős nő ül otthon a karosszékben, digitális táblagépet használ, meleg pulóvert és szemüveget visel. Kényelmes nappali, rusztikus fa ablakok nyugdíjas
Nyugdíj

Egyre több magyar nyugdíjas hagyja el az országot: ide menekülnek, hogy jobban éljenek

Pénzcentrum
2025. október 11. 13:25

Portugália, Mauritius és Spanyolország a legjobb nyugdíjas célországok a Global Citizen Solutions 2025-ös jelentése szerint, amely 44 hivatalos nyugdíjas vízumprogrammal rendelkező országot rangsorolt. - írta meg az euronews.

A növekvő élettartam és a külföldi költözés javuló lehetőségei miatt egyre népszerűbb az úgynevezett "nyugdíjas migráció". A Global Citizen Solutions által összeállított 2025-ös Globális Nyugdíjas Jelentés szerint a legjobb célországok Portugália, Mauritius és Spanyolország, őket követi Uruguay és Ausztria.

"A nemzetközi nyugdíjas migráció egyre inkább főáramba kerül azoknál, akik számára az életminőség, biztonság, megfizethetőség és stabilitás a prioritás" – nyilatkozta Dr. Laura Madrid, a tanulmány vezető kutatója.

A nyugdíjas vízumprogramok több mint 36%-a Amerikában, közel 32%-a pedig Európában érhető el, de Ázsiában és Afrikában is megjelentek hasonló lehetőségek. Az országokat 100 pontos skálán értékelték olyan tényezők alapján, mint a költözés egyszerűsége, megélhetési költségek és nyugdíjasoknak járó adókedvezmények - írta meg az euronews.

A jelentésben szereplő országok többsége kiváló egészségügyi ellátást, magas környezetvédelmi normákat és jó életminőséget biztosít. A célországok 93%-a egyértelmű utat kínál az állampolgárság megszerzéséhez, felüknél ez öt év vagy kevesebb idő alatt lehetséges.

A tehetős egyének vonzása érdekében az országok 61%-a speciális adókedvezményeket nyújt nyugdíjasoknak, köztük Görögország, Málta és Ciprus. A kérelmi költségek és a biztonság szintén prioritást élveznek a programok mintegy kétharmadánál, különösen olyan európai országokban, mint Franciaország, Portugália, Spanyolország és Ausztria.

Az európai országok kiemelkednek a rangsorban magas életminőségük, jó egészségügyi ellátásuk és környezetvédelmi normáik miatt. Ráadásul a schengeni országok tartózkodási engedélyével szabadon lehet utazni mind a 27 schengeni országban rövid időre.

Az EU-n belül Dél-Európa különleges adórendszereivel és mediterrán életmódjával vonzza a nyugdíjasokat.

Európa vezet az egészségügyi ellátás, biztonság és integráció terén, míg a déli országok, mint Portugália, Spanyolország és Görögország, enyhe éghajlatot, kezelhető költségeket és nyugdíjasbarát passzív jövedelmi vízumokat kínálnak

– mondta Madrid.

A jelentés szerint Portugália áll a globális nyugdíjas vízumprogramok rangsorának élén. "Portugália D7 vízuma Európa egyik legkeresettebb passzív jövedelmi vízuma" – nyilatkozta Adalberto Pucca, a Global Citizen Solutions globális mobilitási szolgáltatásainak vezetője. "Vonzerejét a könnyen teljesíthető beutazási követelmények és a portugál állandó tartózkodáshoz, illetve állampolgársághoz vezető egyértelmű út adja."

Spanyolország a harmadik, Ausztria pedig az ötödik legjobb célország a nyugdíjasok számára. A nyugat-európai országokat gyakran világszínvonalú közegészségügyi rendszereik miatt részesítik előnyben.

Az amerikai kontinens országai adóhatékonyságuk és a külföldiek számára alacsonyabb megélhetési költségeik miatt szintén jó választásnak számítanak. Latin-amerikai célpontok – mint Paraguay, Uruguay és Argentína – gyorsan biztosítanak állandó tartózkodási engedélyt, míg a karibi és közép-amerikai országok, például Panama, Belize, Costa Rica, El Salvador és Nicaragua azonnali adókedvezményeket nyújtanak.

Az ázsiai programok, köztük Thaiföld, Malajzia és a Fülöp-szigetek, egész évben meleg időjárást és viszonylag alacsony jövedelmi követelményeket kínálnak. Az afrikai célpontok, mint Mauritius és Zöld-foki Köztársaság, egyszerű adórendszerrel és a külföldi nyugdíjakra vonatkozó mentességekkel vonzzák a nyugdíjasokat.

Sok ország szívesen fogadja a nemzetközi nyugdíjasokat, mivel növelik a fogyasztói kiadásokat, bár a helyiek számára problémát jelenthet, ha a tehetős bevándorlók felhajtják a megélhetési költségeket. Portugália aranyvízum és D7 programjai együttesen több mint 7 milliárd euró közvetlen külföldi befektetést vonzottak, míg Spanyolországban hasonló programok 4,5 milliárd eurót hoztak 2014 és 2023 között.
