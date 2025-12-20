Új kötelezettséget kap a nyakába rengeteg magyar háztulaj: mi lesz a büntetés, ha valaki elfelejti?

Akadozik a napelemes inverterek kötelező adatszolgáltatási rendszerének bevezetése, amelyet júliustól terveznek elindítani: az invertergyártók többsége még nem kötött szerződést a kijelölt adatközponttal, és a már üzemelő lakossági berendezések regisztrációja is jelentős késésben van - írta meg a Portfolio.

Komoly nehézségekbe ütközik a háztartási méretű kiserőművekre (HMKE) előírt adatszolgáltatási kötelezettség előkészítése, amelynek teljesítése jövő év júliusától válik esedékessé. Szakmai körökből származó információk szerint december elejéig egyetlen nyugat-európai invertergyártó sem írta alá a szükséges megállapodást a FEAK Zrt.-vel, amely a rendszer központi adatközpontjaként működik majd.

A problémák azonban nem kizárólag a gyártói oldalon jelentkeznek. A lakossági tulajdonban lévő, már üzemelő inverterek kötelező regisztrációja is komoly lemaradásban van, pedig éppen ez jelentené az adatszolgáltatási rendszer alapját.

Az új szabályozás több szempontból is vitákat vált ki. Szakértők szerint nemcsak adatvédelmi aggályok merülnek fel a rendszerrel kapcsolatban, hanem az sem egyértelmű, hogy a kitűzött célok eléréséhez valóban szükség van-e ilyen mennyiségű és részletességű adat begyűjtésére a háztartási napelemes rendszerekről.

További bizonytalanságot okoz, hogy jelenleg nem ismert, milyen következményekkel járhat az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása. A szabályozás elsősorban lakossági felhasználókat érint, számukra azonban nem világos, milyen szankciókra számíthatnak, ha nem teljesítik a regisztrációs kötelezettséget.