A karácsonyi ünnepek időjárása változékony lesz Magyarországon: a jelenlegi hideg, ködös idő megszűnik, helyette mérsékelten hűvös, csapadékos napok várhatók.
Kishíján milliók számára tette tönkre a karácsonyt Donald Trump: mérlegen a 2025-ös vámháború
Az amerikai játékgyártók súlyos kihívásokkal néztek szembe 2025-ben, miután Donald Trump elnök jelentős vámokat vetett ki a kínai importra, ami a játékok 80%-át érinti. A 145%-os vámtételek a karácsonyi szezon előkészületeit veszélyeztették, és számos vállalkozás fennmaradását sodorták veszélybe - írja az Economist.
A játékgyártók számára a karácsonyi szezon már januárban elkezdődik. 2025 áprilisában azonban Trump elnök "Felszabadítás Napja" vámjai sokkot okoztak az iparágban. Az MGA Entertainment vezetője, Isaac Larian korábban borúlátóan nyilatkozott:
145%-os vám esetében idén nem lesz karácsony.
A Bratz babákat gyártó cég, akárcsak az amerikai játékok 80%-a, Kínából importál.
A karácsonyi termelés már folyamatban volt, amikor a vámokat bejelentették. Jay Foreman, a Basic Fun! vezetője szerint "senki sem szállít; gyárthatnak, de nem szállítanak". A vállalkozások nehéz helyzetbe kerültek: egyesek tulajdonosainak el kellett dönteniük, jelzálogot vegyenek-e fel házukra az áruk behozatalához.
Májusban átmeneti enyhülés következett, amikor a Trump-adminisztráció 90 napos haladékot adott a legtöbb kínai vámra a tőzsdei zuhanás után. "Túléltünk még egy napot" – jegyezte meg sötéten Foreman, aki kockázatot vállalt a karácsonyi termelés folytatásával, míg mások kivártak.
Júliusra az amerikai játékgyártók mintegy 60%-a elbocsátotta alkalmazottait. Joann Cartiglia, aki két évtizede vezeti a The Queen's Treasures hagyományos stílusú babákra specializálódott vállalkozását, lakókocsiban élt és bérbe adta otthonát, hogy fenntartsa vállalkozását. A jelenlegi vámtételek mellett nem engedhette meg magának babái importját.
Rick Woldenberg, a Learning Resources oktatójáték-cég vezetője megkérdőjelezte a vámok jogszerűségét. Trump az 1977-es Nemzetközi Gazdasági Vészhelyzeti Hatásköri Törvényre (IEEPA) hivatkozva emelte meg a vámokat, bár a törvény nem említi a vámokat. Woldenberg cége pert indított a vámok eltörléséért.
A játékipar jól szemlélteti a globális kereskedelem átalakulását. Az USA egykor szinte minden játékát maga gyártotta. Foreman emlékszik, amikor az 1980-as években Brooklynban plüssállatokat varrt. Aztán "Kína versenyképesebb lett, és Amerikában minden drágább lett." A játékgyártás visszatérése az USA-ba nehézkes, mivel az amerikaiak számára unalmas, de szakképzettséget igénylő munka túl drága lenne.
A Lego az első amerikai gyárát építi Virginiában, bár a terveket már 2022-ben bejelentették. A cég vietnami gyára, amely az ázsiai piacot szolgálja ki, magas technológiai színvonalú, kevés emberi munkaerővel. Ha Trump azt gondolja, hogy a vámok sok gyári munkahelyet hoznak vissza Amerikába, csalódhat.
Októberre Cartiglia "pokoli évről" beszélt. Gourmet élelmiszerüzletet és boltot nyitott raktárában, hogy bevételt termeljen a karácsonyi szezonig. Egyetlen célja a túlélés volt, miközben december 21-re várta unokája születését.
November 5-én a Legfelsőbb Bíróság meghallgatta a Learning Resources kontra Trump ügyet. A bírák szkeptikusnak tűntek az elnök érveivel szemben. Ha Woldenberg nyer, az amerikai kormány akár 140 milliárd dollárt is visszafizethet a vámok miatt, és Trump elveszítheti legerősebb eszközét a tetszőleges vámemelésekre.
Sokkoló, amit a meteorológusok jósolnak: erre Magyarországon sem lehet felkészülni, küszöbön a katasztrófa
A Met Office előrejelzése szerint 2026-ban is 1,4°C felett marad a globális átlaghőmérséklet emelkedése az iparosodás előtti szinthez képest.
A Kreml álláspontja változatlanul merev, miközben az Egyesült Államok egyre intenzívebben próbál diplomáciai megoldást találni a konfliktusra.
Emmanuel Macron francia elnök úgy véli, hogy "hasznos lenne", ha Európa újra párbeszédet kezdene Putyinnal.
Korlátozták a teherautók közlekedését, leállították a kültéri munkálatokat , repülőgépjáratokat mondtak le, és azt tanácsolták, hogy a gyerekek ne menjenek az utcára.
Brutális fordulat Trump háborús hozzáállásában: úgy tűnik, többé már nem hiszi el Putyinnak ezt az állítását
Trump februárban még hitt abban, hogy Putyin békét akar.
A döntéssel az ország egy később jelentkező, nehezen tervezhető pénzügyi kockázattól szabadult meg.
Az új központ összefogja Németország szövetségi és 16 tartományi rendőri erőit is.
Orosz-ukrán helyzet: megszólalt a katonai szakértő - sovány vigasz, ha tényleg csak ennyit kap Ukrajna a háború után
Az új kötelezettségvállalásokból egy újabb Budapesti Memorandum vagy Minszki Megállapodás lesz.
Negyedszázalékponttal, 3,75 százalékra csökkentette az irányadó kamatot a Bank of England, válaszul a tartósan gyenge brit gazdasági teljesítményre és a magas munkanélküliségre.
Az Európai Központi Bank csütörtökön sorozatban negyedszer is változatlanul hagyta az irányadó betéti kamatot.
Többmilliárdos fegyvercsomag mellett döntött Amerika: súlyos haragra gerjedhet Kína, mi lesz a válaszlépés?
Az Egyesült Államok szerdán jóváhagyta Tajvan eddigi legnagyobb fegyverbeszerzését: a 11,1 milliárd dolláros csomag a Kína részéről fokozódó katonai nyomás közepette érkezik.
A lengyel miniszterelnök a tárgyalások szünetében rövid sajtótájékoztatót tartott, amelyen drámai hangvételben beszélt a befagyasztott orosz vagyonról zajló megbeszélések tétjéről.
Az ukrán elnök a brüsszeli EU-csúcson a befagyasztott orosz vagyon felhasználásáról és a béketárgyalások állásáról tárgyalt, kiemelve, hogy tartós biztonsági garanciák nélkül újabb orosz támadás...
Az Európai Unió állam- és kormányfői csúcstalálkozón döntenek arról, hogy a befagyasztott orosz vagyonból tízmilliárd eurós kölcsönt nyújtsanak-e Ukrajnának katonai és gazdasági célokra.
Szerda délelőtt három orosz határőr engedély nélkül lépte át az észt határt az Ida Viru megyei Vasknarva térségében, a Narva folyón.
Donald Trump amerikai elnök nemzetbiztonsági okokra hivatkozva újabb országok állampolgáraira terjesztette ki az Egyesült Államokba történő beutazási tilalmat.
Donald Trump elnök által ígért kékgalléros munkahelyek bővülése helyett a fizikai munkát igénylő ágazatokban folyamatos leépítések tapasztalhatók
A globális szénkereslet 2025-ben rekordmagasságot ér el, de 2030-ra várhatóan csökkenni fog.
