Törött karácsonyi gömb a fapadlón
Világ

Kishíján milliók számára tette tönkre a karácsonyt Donald Trump: mérlegen a 2025-ös vámháború

Pénzcentrum
2025. december 20. 15:01

Az amerikai játékgyártók súlyos kihívásokkal néztek szembe 2025-ben, miután Donald Trump elnök jelentős vámokat vetett ki a kínai importra, ami a játékok 80%-át érinti. A 145%-os vámtételek a karácsonyi szezon előkészületeit veszélyeztették, és számos vállalkozás fennmaradását sodorták veszélybe - írja az Economist.

A játékgyártók számára a karácsonyi szezon már januárban elkezdődik. 2025 áprilisában azonban Trump elnök "Felszabadítás Napja" vámjai sokkot okoztak az iparágban. Az MGA Entertainment vezetője, Isaac Larian korábban borúlátóan nyilatkozott:

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

145%-os vám esetében idén nem lesz karácsony.

A Bratz babákat gyártó cég, akárcsak az amerikai játékok 80%-a, Kínából importál.

A karácsonyi termelés már folyamatban volt, amikor a vámokat bejelentették. Jay Foreman, a Basic Fun! vezetője szerint "senki sem szállít; gyárthatnak, de nem szállítanak". A vállalkozások nehéz helyzetbe kerültek: egyesek tulajdonosainak el kellett dönteniük, jelzálogot vegyenek-e fel házukra az áruk behozatalához.

Májusban átmeneti enyhülés következett, amikor a Trump-adminisztráció 90 napos haladékot adott a legtöbb kínai vámra a tőzsdei zuhanás után. "Túléltünk még egy napot" – jegyezte meg sötéten Foreman, aki kockázatot vállalt a karácsonyi termelés folytatásával, míg mások kivártak.

Júliusra az amerikai játékgyártók mintegy 60%-a elbocsátotta alkalmazottait. Joann Cartiglia, aki két évtizede vezeti a The Queen's Treasures hagyományos stílusú babákra specializálódott vállalkozását, lakókocsiban élt és bérbe adta otthonát, hogy fenntartsa vállalkozását. A jelenlegi vámtételek mellett nem engedhette meg magának babái importját.

Rick Woldenberg, a Learning Resources oktatójáték-cég vezetője megkérdőjelezte a vámok jogszerűségét. Trump az 1977-es Nemzetközi Gazdasági Vészhelyzeti Hatásköri Törvényre (IEEPA) hivatkozva emelte meg a vámokat, bár a törvény nem említi a vámokat. Woldenberg cége pert indított a vámok eltörléséért.

A játékipar jól szemlélteti a globális kereskedelem átalakulását. Az USA egykor szinte minden játékát maga gyártotta. Foreman emlékszik, amikor az 1980-as években Brooklynban plüssállatokat varrt. Aztán "Kína versenyképesebb lett, és Amerikában minden drágább lett." A játékgyártás visszatérése az USA-ba nehézkes, mivel az amerikaiak számára unalmas, de szakképzettséget igénylő munka túl drága lenne.

A Lego az első amerikai gyárát építi Virginiában, bár a terveket már 2022-ben bejelentették. A cég vietnami gyára, amely az ázsiai piacot szolgálja ki, magas technológiai színvonalú, kevés emberi munkaerővel. Ha Trump azt gondolja, hogy a vámok sok gyári munkahelyet hoznak vissza Amerikába, csalódhat.

Októberre Cartiglia "pokoli évről" beszélt. Gourmet élelmiszerüzletet és boltot nyitott raktárában, hogy bevételt termeljen a karácsonyi szezonig. Egyetlen célja a túlélés volt, miközben december 21-re várta unokája születését.

November 5-én a Legfelsőbb Bíróság meghallgatta a Learning Resources kontra Trump ügyet. A bírák szkeptikusnak tűntek az elnök érveivel szemben. Ha Woldenberg nyer, az amerikai kormány akár 140 milliárd dollárt is visszafizethet a vámok miatt, és Trump elveszítheti legerősebb eszközét a tetszőleges vámemelésekre.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #karacsony #játék #gazdaság #kereskedelem #amerika #ünnepek #világ #usa #trump #donald trump #politika #kína #vámok

