A héten már igazán ráfordultunk az őszre, beköszöntött az október. A Pénzcentrumon most vezetéssel, klímaválsággal, bulizással foglalkozunk, de nem mentünk el az Otthon Start hitel, illetve a vásárlás mellett sem. Mutatjuk a legolvasottabb, legjobb cikkeinket, ha lemaradtál volna valamelyikről.

Ezen a héten is foglalkoztunk az Otthon Starttal, valamint megnéztük az új boltot, ami szinte észrevétlenül nyitott új boltot Csepelen. Emellett a kibercsalásokkal, keresetekkel is foglalkoztunk: olvasd újra legjobb cikkeinket, melyeket ezen a héten készítettünk.

drMáriás: Olyan világban élünk, ahol az inspiráció helyét a lehúzás, a düh és a keserűség veszi át

"A politikai közbeszéd ma már konyhai anyázás és kocsmai verekedés szintjén mozog” – mondta el a Pénzcentrumnak drMáriás. A Munkácsy-díjas képzőművész szerint a közélet egyre inkább lehúzza az embereket, miközben a művészetnek éppen az lenne a dolga, hogy energiát adjon, nevettessen és tükröt tartson. Beszélgettünk vele a hazai kulturális élet állapotáról, a múzeumok hiányosságairól az infláció művészetre gyakorolt hatásairól, illetve arról is, motoszkált-e benne valaha a világhír.

Nagyon fontos hírt kapott sok magyar napelem-tulaj: kiderült, ezért volt irtó kockázatos belevágniuk

A napenergia a jövő egyik kulcsfontosságú energiaforrása, de kevesen tudják, hogy nem a forró, perzselő nyári napok hozzák a legnagyobb hatékonyságot a napelemek számára. A klímaváltozás pedig új kihívások elé állítja mind a háztartásokat, mind a nagy erőművi beruházásokat. Szabó Péter klimatológus, a Másfélfok szakértője segített tisztábban látni, hogyan hat a hőség és a megváltozó éghajlat a napenergia jövőjére Magyarországon.

Bukja a jogsiját sok idős magyar? Ez alól a szabály alól nem lesz kibúvó, mindenkit érint

Bodrogi Gyula példája is mutatja, hogy az idősebbeknél a vezetés kérdése kényes téma: a legendás színművész bár még mindig autóba ül, tudatosan inkább taxival érkezett legutóbbi fellépésére, mert 91 évesen nem akart bajlódni például a parkolással. Egy idén megszavazott az EU-irányelv átalakítja a jogosítványok rendszerét, és a tagállamok hatáskörébe adja, miként vizsgálják az idősebb sofőrök alkalmasságát. Szakértők szerint azonban az orvosi vizsgálat önmagában nem elég, szükség lenne gyakorlati felmérésekre is.

Óriási baj kerekedik hamarosan Magyarországon: már az ajtón kopogtat a klímakatasztrófa

Az Európai Unió országai eltérő eredményeket mutatnak a gazdasági növekedés és a kibocsátáscsökkentés összehangolásában. Miközben több tagállam – köztük Finnország és Dánia – sikeresen csökkentette az üvegházhatású gázok kibocsátását növekvő GDP mellett, Magyarországon 5% feletti kibocsátásnövekedést regisztráltak. A kedvezőtlen trend mögött többek között az energiahatékonysági beruházások hiánya és az ipari szerkezet sajátosságai állnak. A CHART by Pénzcentrum friss elemzése részletesen bemutatja a hazai és uniós összefüggéseket.

Megszólalt a Kia hazai elnöke: világújdonság érkezik Magyarországra, slágermodellt cserélnek le rá

Komoly probléma, hogy a döntéshozók nem nyilatkoznak arról, lesz-e egyáltálán valamilyen elektromos autós állami támogatás a magánszemélyek részére, mert így a potenciális vásárlók elbizonytalanodnak, kivárnak, és ez az eladásokon is látszik - mondta a Pénzcentrumnak adott interjújában Nagy Norbert, a Kia Magyarország ügyvezető elnöke. A szakember arról is beszélt, a zsolnai gyárban jelentős átalakítások voltak az utóbbi hónapokban: immár a Sportage és az XCeed mellett az elektromos EV4 is Magyarországtól pár órányira készül, 2026 elején pedig az EV2 kisautó csatlakozik a sorhoz. Ez a hazai operációnak jelentős előrelépés, mivel eddig az elektromos modellek mind Dél-Koreában készültek és nagyjából fél év alatt értek Magyarországra - ezzel szemben a zsolnai gyártásból rendelt modelleknél 2-3 hónap az átfutás.

EZ IS ÉRDEKELHET Megszólalt a Budapest Park vezérigazgatója: nagy kihívás, hogy kevesebbet piálnak a fiatalok Albert Péter, a Budapest Park vezérigazgatója szerint a közönség összetétele, viselkedése és elvárásai látványosan változnak.

Jókora öröklési tévhitben él a magyarok zöme: egyszerű hiba miatt úszhat el a családi vagyon

Magyarországon két nagy probléma van a végrendeletekkel, az első, hogy tíz magyarból kilencnek nincs. Elvileg talán jobb lehetne az arány, ám spórolási okokból – és ez a második probléma - az emberek nem mennek el közjegyzőhöz, ügyvédhez, saját kezűleg írják. Így a végrendelet egy fiók mélyén kallódik, egy könyvben, dossziéban lapul, ha meg mégis elkerül, egyszerűen nem felel meg a jogszabályi követelmények, mert az írója nem volt tisztában az érvényességi feltételekkel. Becslések szerint 300 ezer végrendeletről és 300-400 milliárd forintnyi összegről beszélünk, ami az ebek harmincadjára kerülhet.

Ezzel a melóval itthon is degeszre keresheted magad: 950 ezres havi bér, diploma sem kell

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

2025-ben is a gyártás, a logisztika és a műszaki szakmák számítanak a legnagyobb kihívást jelentő területeknek a hazai munkaerőpiacon. Miközben a cégek villanyszerelőt, hegesztőt vagy gépésztechnikust alig találnak, addig az adminisztratív irodai állásokra továbbra is túljelentkezés van. A hiányszakmákban éles bérverseny zajlik: egy tapasztalt villanyszerelő akár bruttó 950 ezer forintot is hazavihet, míg sok pályakezdő szakmunkás is a félmilliós sáv fölött indulhat. A cégek ugyan béremeléseket terveznek, de ezek gyakran elmaradnak a munkavállalói elvárásoktól, ami tovább fokozhatja a feszültséget. Mindeközben a vállalatok egyre inkább az oktatásban, a tréningprogramokban és a rugalmas foglalkoztatásban látják a megoldást.

Hatalmas pofon várja a magyar családokat a boltok kasszáinál: még nincs vége a megpróbáltatásaiknak

Bár Európa több országában már csillapodott az infláció, Magyarországon a mindennapi költségek továbbra is érezhetően terhelik a háztartásokat. 2024-ben hazánkban 3,7%-os éves inflációt mértek, ami bár alacsonyabb a korábbi évekhez képest, még mindig a középmezőnybe sorol bennünket. Az alapvető élelmiszerek és szolgáltatások ára különösen makacsul magas maradt. A CHART by Pénzcentrum adatelemzése megmutatja, mi áll az infláció mögött, és hogyan teljesítünk európai összevetésben.

Így ürítik ki seperc alatt a magyarok bankszámláit is: rémisztő az új módszer, nyomot se hagynak

Az elmúlt években drasztikusan megnövekedtek az emberek személyes adatait és banki hozzáféréseit célzó kibertámadások – pedig ekkor a mesterséges intelligencia még nem is volt a színen. A generatív MI-modellek elterjedésével azonban a helyzet jelentősen súlyosbodott: a bűnözőknek ma már nem kell drága eszközökre és magasan képzett hackerek csapatára támaszkodniuk, hanem egy AI segítségével is képesek kifinomult támadásokat végrehajtani.

Új boltlánccal tarolná le a Tesco Magyarországot: fű alatt nyílt meg az első diszkontverő

Új márkával kísérletezik a Tesco Magyarországon: Csepelen megnyílt az ország első Premier boltja, amely a brit lánc kényelmi üzlethálózatának mintájára született. Bár első látásra csak egy átnevezett Tesco Expressznek tűnik, a háttérben jóval többről lehet szó: a hipermarketlánc láthatóan keresi a választ a diszkontok előretörésére, és nem kizárt, hogy a Premier brand lehet a jövőben az a „sarki bolt” alternatíva, amellyel a Tesco újra ütőképesen szólna bele a városi gyorsbevásárlások versenyébe. Az pedig maga a Tesco mondta már el, hogy valóban teszt jelleggel nyitották az új egységet, és a vásárlói visszajelzések, tapasztalatok alapján fognak dönteni a tövábbi lehetőségekről a terjeszkedést illetően. A kínálatot videós műsorunk, a CashTag is megnézte közelebbről, az erről szóló friss epizódot itt nézheted meg:

Ki sem kell vezetni az Otthon Start programot: így hal el magától a 3%-os hitel hamarosan

Az Otthon Start program kapcsán készült friss szavazás szerint a piaci szereplők többsége a következő egy évben a kínálat csökkenésére számít Budapesten és környékén. A szakmai vélemények egyértelműek az OSP-t illetően: a jelenlegi formájában túl drága, túlfűtött keresletet generál, és hosszú távon fenntarthatatlan.

Tízezernyi magyar bukhatja el a vagyonát még idén: őrület ami történik, ezzel sokan nem számolnak

A válás egy rendkívül megterhelő folyamat, ami az érzelmi megpróbáltatások mellett komoly anyagi terhekkel is jár. Sokan azt hihetik, hogy a költségek kimerülnek az illeték valamint az ügyvédi díjak kifizetésében, és nem is sejtik, hogy egy házasság felbontása mennyire összetett jogi procedúra is lehet. Cikkünkben egy ügyvédi szakértő segítségével jártunk utána, hogy milyen kiadásokkal jár ma egy válás Magyarországon, és mit tehetnek azok, akik szeretnék a lehető legzökkenőmentesebben és leggazdaságosabban lezárni életük egy meghatározó fejezetét.