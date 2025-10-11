A növekvő élettartam és a külföldi költözés javuló lehetőségei miatt egyre népszerűbb az úgynevezett "nyugdíjas migráció".
Menekülnek a magyarok ezekből a városokból: tudnak valamit, amit más nem?
A fővárosiak után a legtöbben Pest, Győr-Moson-Sopron, Veszprém és Somogy vármegyéből keresnek eladó ingatlant Budapesten - derült ki friss adatokból. Az ország egyik feléből a másikba ritkábban költöznének, a többség ugyanis legfeljebb a szomszédos vármegyében keres eladó lakást vagy házat.
Egy adott terület népességét egyrészt a születések és a halálozások száma, másrészt az elvándorlások és odavándorlások különbözete határozza meg, a vándorláshoz pedig gyakran ingatlantranzakció is kapcsolódik. A KSH és a zenga.hu statisztikája szerint az egyes vármegyék népessége Győr-Moson-Sopron, Pest és Fejér vármegyék kivételével az elmúlt 10 évben folyamatosan csökkent, míg a tavalyi év óta egy kivétellel mindenhol népességcsökkenés történt.
A népességváltozásban tehát fontos szerepet játszik a költözés is, azaz, hogy valaki hol értékesít egy meglévő ingatlant, hogy egy másik helyen vásároljon. Ez a zenga.hu adatbázisából részletesebben is kirajzolódik, ahol jól látszik, hogy egy adott hirdetésre honnan adnak le telefonon vagy üzenetküldés formájában érdeklődést.
Budapest aktívabb
Továbbra is tartja magát a mondás, hogy a magyarok nem túl mobilak, ha költözésről van szó. Adatainkból az látszik, hogy a legtöbb érdeklődő a saját vármegyéjében keres ingatlant. Viszont minden vármegyében felülreprezentált a fővárosból érkező keresések száma, aminek oka a budapesti nagy népességszám, amihez az ingatlankeresések száma is igazodik
- mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.
Az, hogy rendkívül nagy a budapesti érdeklődések száma nem jelenti azt, hogy a legtöbben el akarják hagyni a fővárost és vidékre szeretnének költözni, sokkal inkább azzal magyarázható, hogy Budapestről jóval több ingatlankeresést indítanak az egyes vármegyék irányába, mint akár vidékről egy szomszédos vármegyébe.
A fenti ábra bal oldalán az egyes sorokban az látható, hogy honnan indítják a keresést, a legfelső sorban pedig azok a vármegyék láthatók, ahova a keresés érkezik. Minél nagyobb arányban érkezik keresés egy adott vármegyéből, annál sötétebb a szín.
A legnagyobb koncentráció Budapesten látható, ahol a keresések 80 százalékát a főváros területéről indítják, amit messze lemaradva követ Pest vármegye. A Pest vármegyében lévő lakóingatlanok iránt ugyanakkor a legnagyobb arányban Budapestről érdeklődnek, 10-ből 6 keresés a fővárosból indul, míg a vármegyén belülről csak 10-ből 3 keresés érkezik.
A szomszédos vármegyék szóba jöhetnek
Az ingatlankereső mobilitási adatait tekintve elmondható, hogy a saját vármegyén kívül inkább a régión belül, a szomszédos vármegyékben néznek eladó ingatlant az érdeklődők. Jobban látszik ez akkor, ha az adatokat népességarányosan vizsgáljuk a Budapestről és a saját vármegyékből érkező kereséseket kiszűrve.
Budapestre a legtöbb keresés Pest, Győr-Moson-Sopron és Veszprém vármegyéből érkezik, de Somogyból is sokan érdeklődnek a fővárosi lakások iránt. Ezek egyben az ország legdrágább vármegyéi, így egy ottani lakás eladásával könnyebben elérhető egy budapesti lakás, mint más vármegyékből költözve. Emellett nagyon sokan keresnek népességarányosan lakóingatlant Hevesből Borsodban, Zalából Vasban, Tolnából Bács-Kiskunban
- emelte ki az elemzési vezető. Mint Futó Péter mondta, mindkét irányból nagyon erős a kapcsolat Békés és Csongrád, Tolna és Baranya, Szabolcs és Hajdú-Bihar vármegyék között.
A portál adataiból kiderül, hogy nagyon kevesen vannak azok, akik az ország egyik végéből a másikba költöznének, sőt, még az is ritka, hogy valaki 2-3 vármegyével odébb keressen eladó ingatlant. Nógrád és Vas vármegyében például elenyésző azok száma, akik Csongrádba költöznének, ahogy Békésből és Hevesből sem igen keresnek eladó lakást vagy házat Fejérben, és ugyanez az analógia figyelhető meg a Nógrádból Hajdú-Biharba, Tolnából Hevesbe, Tolnából Szabolcsba, Veszprémből Tolnába és Nógrádból Zalába, valamint Vasba irányuló keresések számában is.
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
