2025. december 20. szombat
7 °C Budapest
hagyományos magyar halászlé tipikus magyar karácsonyi étel .
Teszten a Lidl, Aldi, Smack halászlevek: melyik kerüljön az ünnepi asztalra?

Pénzcentrum
2025. december 20. 11:00

Bolti és éttermi halászleveket kóstolt vakteszten a TikTokon ismert magyar szakács, brgs_thamek, hogy kiderüljön, melyik éri meg igazán az árát. A meglepő eredmény szerint egy áruházi termék nemcsak a legolcsóbb versenyzőket, hanem az éttermi halászlevet is maga mögé utasította.

Melyik a legjobb bolti halászlé? Ennek járt utána a TikTokon ismert magyar szakács, brgs_thamek, aki egy vakteszt keretében négy különböző halászlevet kóstolt végig. A mezőnyben egy közeli étteremből származó halászlé, valamint három áruházlánc terméke szerepelt: a Lidl, az Aldi és a Smack készétele.

A teszt során az elsőként kóstolt éttermi halászlé – amely 2500 forintba került – nem győzte meg maradéktalanul. Bár megfelelően sós volt, ízben visszafogottnak, állagában inkább híg levesnek érezték, és felmerült az is, hogy nem friss halból készülhetett. „Nem egy nagy eresztés” – hangzott az összegzés.

A fordulatot a másodikként kóstolt termék hozta, amelyről később kiderült, hogy a Lidl 2699 forintos halászléje. Ebben már valódi haldarabokat találtak, a lé sűrűbb, passzírozott jellegű volt, a halhúst pedig kifejezetten jónak, nem szálkásnak ítélték.

Bár fűszerezésben nem volt kimondottan karakteres, összességében ez nyerte el a legjobb minősítést. A szakács szerint ezt akár saját főzésként is fel lehetne tálalni, a vendégek sem feltétlenül vennék észre a különbséget.

A harmadik tétel a Smack mindössze 399 forintos, tésztás terméke volt, amely inkább utánzatként funkcionált. Halhús helyett tészta került bele, az íze pedig a kóstolók szerint „műhalas”, mesterséges hatású volt. Bár poénként és gyors megoldásként elfogadható, egyértelműen kilógott a klasszikus halászlé kategóriából.

A negyedik versenyző az Aldi 2699 forintos halászleve lett. Ebben volt ugyan halhús, de a lé állaga vizesnek bizonyult, az ízek kevésbé voltak hangsúlyosak, így ez a tétel a rangsor végére került. A kóstolók szerint ezt már nem lehetne jó szívvel „saját készítésűként” kínálni.

A végső sorrend így alakult: első helyen a Lidl halászleve végzett, megelőzve az éttermi változatot, a harmadik a Smack tésztás terméke lett, míg az Aldi készétele zárta a sort. A teszt tanulsága szerint egy dobozos halászlé akár egy éttermi változatot is felülmúlhat – legalábbis ebben az ízvilágban.
Címlapkép: Getty Images
1
7 napja
Teszten az Aldi, Lidl, Tesco, Penny filléres bejglijei: melyik a legjobb ár-érték arányban?
2
2 hete
Így veszik idén az élelmes magyarok nyomott áron a Szamos-szaloncukrokat: ez a trükk az Aldiban működik
3
2 hete
Beleáll a vasárnapi boltbezárásba az Aldi és a Lidl: hiába élesedik a verseny, nem nyitnának ki az üzletek
4
2 hete
Kenyérkatasztrófa csapott le Magyarországra: sokkoló, ami kiderült, ha ezt tudnák a vásárlók, mindenki kitérne a hitéből
5
6 napja
Rezsizúzó csúcstermékek érkeztek az Aldi polcaira: nem csak az idősek fognak kapkodni értük, bárki csökkentheti a fűtésszámlát
