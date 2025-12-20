Hivatalos! Rendkívüli zárvatartás jön a magyar boltokban: itt a lista, mindegyik üzlet és pláza érintett

A legtöbb kiskereskedelmi lánc december 24-én zárva tart, vagy legfeljebb délig fogad vásárlókat. Karácsony mindkét napján és újévkor jellemzően zárva lesznek az üzletek. A patikák ügyeleti rend szerint működnek, a posták rövidített nyitvatartással, miközben a fővárosi piacok az ünnepek alatt is fogadják a vásárlókat - írja a Portfolio.

Az ünnepi időszakban jelentősen átalakul a kereskedelmi egységek működési rendje. A vásárlóknak érdemes ezt előre figyelembe venniük a bevásárlások megtervezésekor, hogy elkerüljék a kellemetlen meglepetéseket.

A diszkontláncok közül a Lidl alkalmazza a legszigorúbb nyitvatartási korlátozást: december 24-én, 25-én és 26-án valamennyi üzletük zárva tart országszerte. Az utolsó vásárlási lehetőség december 23-án este 22 óráig adott. Ez a gyakorlat 2023 óta változatlan a láncnál.

Az Aldi ennél valamivel rugalmasabb megoldást választott: szenteste napján reggel 7 órától délig még nyitva tartanak, ezt követően azonban két napra bezárnak. Az év végén hasonló rendben működnek: szilveszter napján 16 óráig lehet vásárolni, újév napján pedig szünetel a nyitvatartás.

A Penny valamennyi hazai üzlete december 24-én zárva marad, csakúgy, mint a két karácsonyi ünnepnapon. A vásárlók számára december 22-én és 23-án este 22 óráig biztosítanak vásárlási lehetőséget.

A Spar-csoport differenciáltabb stratégiát követ. December 24-én az üzletek többsége 12 óráig tart nyitva, az év utolsó napján pedig a délutáni órákig várják a vásárlókat. Egyes, folyamatosan nyitva tartó egységeik az ünnepek alatt is elérhetők maradnak.

A hálózat különböző boltformátumai eltérő nyitvatartással készülnek. A szupermarketek december 20-án este 20 óráig, december 21-én pedig 18 óráig fogadják a vevőket. Az INTERSPAR áruházak december 19. és 23. között minden nap este 22 óráig nyitva tartanak.

A Tesco december 24-én délig tart nyitva, mivel tapasztalataik szerint ekkor is sokan intézik az utolsó pillanatos bevásárlást. Az Auchan hasonló elvek mentén működik: szenteste délig, szilveszterkor 16 óráig fogadják a vevőket, a két karácsonyi ünnepnapon és újévkor viszont zárva tartanak.

A Rossmann drogérialánc december 24-én országosan zárva tart, december 23-án viszont hosszabbított nyitvatartással várják a vásárlókat. A Libri könyvesboltjai szintén zárva lesznek szenteste napján, ezzel folytatva az előző évek gyakorlatát.

A bevásárlóközpontok többnyire egységes nyitvatartási rendet követnek. December 24-én és 31-én 10 és 14 óra között látogathatók, karácsony mindkét napján és újévkor pedig kivétel nélkül zárva tartanak.

Az Allee és az Árkád pontosan ezt a nyitvatartási rendet alkalmazza. A MOM Park szilveszterkor némileg hosszabb, 16 óráig tartó nyitvatartást biztosít.

A Corvin Plaza rugalmasabban kezeli a helyzetet: december 24-én és 31-én 14 óráig ajánlott nyitvatartást határoztak meg, de egyes üzletek akár már 12 órakor is bezárhatnak. A Pólus Center valamennyi egysége – beleértve a vendéglátó- és szórakozóhelyeket is – december 24-én és 31-én 14 óráig fogadja a látogatókat.

A postai szolgáltatások december 25-26-án és január 1-jén szünetelnek. December 24-én szombati munkarend szerint, legfeljebb délig tartanak nyitva a posták. December 31-én szintén csak délig vehetők igénybe a szolgáltatásaik.

A gyógyszertári ellátás az ünnepek idején ügyeleti rendszerben történik. December 24-én a hétvégén is működő patikák jellemzően délig tartanak nyitva. A karácsonyi ünnepnapokon és újév napján kizárólag a non-stop, illetve az ügyeletes és készenléti gyógyszertárak biztosítják az ellátást.

December 31-én a legtöbb patika a megszokott hétköznapi rend szerint, de többnyire rövidített, általában 14 óráig tartó nyitvatartással működik.

A fővárosi piacok a boltoknál kedvezőbb feltételeket kínálnak. A Budapest Vásárcsarnokai Kft. közlése szerint a vásárcsarnokok december 20-án, 21-én és 22-én meghosszabbított nyitvatartással működnek.

December 24-én és 31-én is várják a vevőket a főváros nyolc kiemelt vásárcsarnokában és üzletközpontjában. Ide tartozik a Nagycsarnok, a Rákóczi téri, a Batthyány téri, a Fehérvári úti, a Bosnyák téri és a Kórház utcai vásárcsarnok, valamint a Tétényi úti és a Flórián téri üzletközpont.

A váratlan helyzetekre, hirtelen felmerülő szükségletekre az ünnepi időszakban a non-stop üzemelő benzinkutak jelenthetnek megoldást.