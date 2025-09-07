Igazi hideg zuhany várható az Otthon Start hitel miatt: váratlan vevők özönlöttek be a lakáspiacra

Ezek voltak augusztus utolsó hetének legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon, amiről neked sem érdemes lemaradni, ha képben akarsz lenni a gazdasággal és pénzügyekkel. A teljes írás elolvasásához kattints a bevezetők utáni képes kiajánlókra!

Ezen a héten is változatos témákkal foglalkoztunk a Pénzcentrumon. Természetesen a középpontban ezúttal is az Otthon Start hitel ingatlanpiaci és gazdasági hatása állt, de szokásunkhoz híven a mostani héten is foglalkoztunk munkaerőpiaci aktualitásokkal, a magyar gazdaság legfontosabb tudnivalóival, érdekességeivel, és természetesen nem mentünk el szó nélkül az iskolakezdés mellett sem. Ez itt a Pénzcentrum heti hírösszefoglalója.

Otthon Start hitel, ingatlanpiac

Jön az igazi hidegzuhany az Otthon Start kapcsán: váratlan vevők özönlöttek be a lakáspiacra

Az Otthon Start program bevezetése az idei év egyik legfontosabb ingatlanpiaci eseménye, amely már rövid távon is érezhetően megmozgatta a hazai keresletet. A kedvezményes hitellehetőség hatására sok belföldi vásárló lépett piacra, ami élénkülő forgalmat és várhatóan emelkedő árakat hoz magával. A kérdés azonban adott: hogyan reagálnak minderre a külföldi befektetők, akik az elmúlt években stabil szereplői voltak a magyar ingatlanpiacnak? Ben Ezra Orran, a Central Home szakértője szerint az utóbbi hetekben már látható jelei vannak annak, hogy a nemzetközi vásárlók aktivitása is nő.

Súlyos gazdaságpolitikai paradoxonra világít rá a 3%-os Otthon Start hitel

Miközben a magyar állam 3%-os kedvezményes lakáshitellel támogatja a fiatalok otthonteremtését, a tanulást segítő szabad felhasználású Diákhitel1 kamata 8,99% - közel háromszor magasabb. Ez a gazdaságpolitikai paradoxon azt üzeni: jobban megéri ingatlant vásárolni, mint diplomát szerezni. Pedig a nemzetközi és hazai adatok is egyértelműen bizonyítják, hogy a felsőfokú végzettség hosszú távon jelentősebb jövedelmi és társadalmi előnyt biztosít.

Máris bődületes az Otthon Start hatása: rengeteg lakásvásárló járt pórul, súlyos pénzük bánja

Az ingatlan.com legfrissebb elemzése szerint jelentősen csökkent az eladók és vevők közötti alku mértéke a lakáspiacon 2025 augusztusára, ami szoros összefüggésben áll az Otthon Start Programhoz köthető keresletélénküléssel. Az elemzés közel 50 ezer, 2024–2025 között eladott lakás és ház adatait vizsgálta, ahol az eladók megadták a hirdetési árat. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint az élénkülő kereslet miatt a vevők számára kevesebb engedményt kell adniuk az eladóknak. „Míg korábban a vevők diktálták a piacot, most az eladók pozíciója erősödött. Az árak azonban még nem nőttek jelentősen az elmúlt hónapokban” – mondta Balogh.

Kiderült a meglepő igazság az Otthon Start hitelről: tisztul a kép, minden egy irányba mutat

Tíz jogosultból hat tervezi igénybe venni az új, kedvezményes Otthon Start hitelt – derült ki a Bankmonitor és a Pénzcentrum közös, több mint 2000 fős felméréséből. A válaszadók 35%-a tartotta magát jogosultnak a programra, közülük pedig közel egynegyed már a következő három hónapban lépne. A támogatott hitel vonzó, de nem mindenki számára elég meggyőző: 39,5% egyáltalán nem tervezi felvenni. A felmérésből kiderült az is, hogy nőtt a fiatalok hitelfelvételi hajlandósága, és javult a lakosság pénzügyi tudatossága. Az Otthon Start program hatása így túlmutat önmagán: a hitelekhez való viszony is érezhetően változik.

Súlyos döntést kell meghoznia sok idősödő magyarnak: erre rámehet a házuk, lakásuk

A lakhatási krízistől érintett fiatalok új lehetőséget kaptak szeptemberből az Otthon Start Program indulásával, az idősek kihívásaira viszont így még kevesebb figyelem irányul. Pedig nem kevesen éppen már idős korukban kerülnek olyan helyzetbe, hogy a lakhatásuk veszélybe kerül, a havi nyugdíj nem elég a rezsire, és felemészti a tartalékaikat a lakásköltség. Magyarországon minden negyedik 65 év feletti lakos olyan ingatlanban él, amelynek mérete meghaladja a szükségleteit és sokan közülük szerény jövedelemmel bírnak. Számukra is lenne megoldást, de ehhez nehéz döntést kell meghozniuk.

Iskolakezdés

Óriásit hibáznak a magyar szülők az iskolás gyerekekkel szemben: súlyos árat fizetnek érte

Nyakunkon az iskolakezdés, a szülők pedig nemcsak a tanszerek beszerzésével, hanem a gyereknevelés dilemmáival is szembesülnek. Egy ártalmatlannak tűnő mondat – „te vagy a legjobb barátom” – sok családban szeretetteljes gesztusként hangzik el, ám a szakértők szerint komoly veszélyeket rejthet: összezavarhatja a szerepeket, érzelmi terhet róhat a gyerekre, és megnehezítheti a szülő valódi feladatát – hogy biztonságot, iránymutatást adjon.

Ezt mindenképp intézd el szeptemberben, ha iskolás a gyereked: egy vagyont fizethet, aki nem lép időben

Bár Magyarországon minden 3 és 18 év közötti diák automatikusan részesül állami balesetbiztosításban, de erre önmagában nem érdemes hagyatkozni, miután a szolgáltatási szintek évek óta változatlanul alacsonyak. Egy csonttörésre például 3000 forintos kifizetés járhat, ami édeskevés, ha a rehabilitációhoz például gyógytorna is kell, de a 200 ezer forintos haláleseti térítés sem egy nagy összeg a mai árakhoz képest. A Pénzcentrum összeszedte, milyen lehetőségei vannak ezen felül a családoknak, ha felkészülnének a legrosszabb eshetőségekre.

Vásárlás, gazdaság, pénzügyek

Egyetlen hazai boltnál működik a legális kápétrükk: sokat spórolhat, aki ezt kijátssza a kasszánál

Bár elvileg két éve lehetőségünk lenne a boltok kasszáinál díjmentesen készpénzt felvenni, a gyakorlatban alig találni olyan üzletet, ahol valóban elérhető a szolgáltatás. A legtöbb lánc nem vállalta be a rendszer bevezetését, így a vásárlóknak marad az ATM. Közben 2024 őszén elindult a qvik, a hazai fejlesztésű azonnali fizetési megoldás, amely a bankkártyás fizetésnél olcsóbb és gyorsabb alternatívát kínál. Megnéztük, a legnagyobb boltláncok közül kik nyitottak az új lehetőségekre.

Egyre sürgetőbb a forintreform: érme lehet az 500-asból, jöhet a 50 ezres és 100 ezres bankjegy?

Az 5 forintos érme sorsa időről időre napirendre kerül Magyarországon. A készpénzhasználat visszaszorulása és az előállítás költségessége mellett az is szól a megszüntetés mellett, hogy a boltokban gyakorlatilag már semmit nem lehet venni ennyiért. A lakosság kereseti viszonyaihoz illeszkedő, nemzetközi címlet-módszertan alapján a Pénzcentrum friss számításai szerint ugyanakkor nemcsak a legkisebb érme eltűnése lehet reális, hanem új címletek megjelenése is: jöhetne az 500 forintos érme és a 100 ezer forintos bankjegy. Sőt, a számításunkból az jött ki, hogy már az ezres sem feltétlenül lenne alkakmas a legkisebb bankjegycímletnek - viszont érmeként egyelőre túlzottan értékes lenne.

Valami nagyon nem stimmel: papíron két borsodi falu a leggazdagabb magyar település, mi folyik itt?

A leggazdagabb magyar települések listáját két borsodi falu, Tornakápolna és Mezőnagymihály vezeti, ahol az egy főre jutó éves jövedelem kiugróan magas: előbbinél meghaladta a 6 millió, utóbbinál pedig az 5 millió forintot a 2023-as adatok szerint. A dobogóra még Telki fért fel, amely régóta az agglomerációs jómód szimbólumának számít. A top 15-ben több Budapest környéki község, valamint Győr vonzáskörzetében fekvő település is szerepel, ahol az érték rendre 4 millió forint fölé emelkedett. A lista ugyanakkor torz képet is adhat, hiszen a legapróbb falvakban akár egyetlen vagyonos lakó jelenléte is jelentősen megdobhatja az átlagot.

200 ezer forintot is megérhet ez a különleges LEGO figura: rengeteg magyar polcán ott lapulhat egy

A LEGO soha nem megy ki a divatból – sőt, Magyarországon egyre szélesebb rétegeket hódít meg, a gyerekektől a gyűjtőkön át egészen a felnőtt rajongókig. Karácsony előtt pedig különösen felpörög a piac: a családok a drágább, értékállóbb játékokat keresik, a kereskedők pedig sorra jelentik a forgalomnövekedést. A Pénzcentrum most a hazai LEGO-piac legfrissebb trendjeit és érdekességeit gyűjtötte össze – a REGIO Játék, az Alza.hu, a Wolt és a Vatera adatainak segítségével.

Munkaerőpiac, foglalkoztatás

Óriási foglalkoztatási válság jöhet Magyarországon: már elindult a lavina, jöhet a tömeges elbocsátás?

Bár a hivatalos statisztikák szerint Magyarországon kifejezetten alacsony a munkanélküliségi ráta, a munkaerőpiac valóságát közelebbről vizsgálva már korántsem ilyen kedvező a kép. A Trenkwalder tapasztalatai alapján a dolgozók több mint fele elégedetlen a fizetésével, a munkahelyváltást fontolgatók aránya pedig kiugróan magas, miközben a nyílt piacon 20-25 százalékkal kevesebb az álláslehetőség, mint korábban. A cégek egyre lassabban hoznak döntéseket, sokszor visszajelzést sem adnak, a gazdasági bizonytalanság pedig a munkavállalók biztonságérzetét is aláássa.

Ez a sztárszakma visz most mindent itthon: 2,5 milliót fizet havonta, a fiataloknak is megéri

A mérnökinformatikus pálya ma az egyik legjobban fizető és legkeresettebb terület Magyarországon, a frissdiplomások már alapképzés után bruttó átlagosan 719 ezer, mesterfokozattal pedig több mint 900 ezer forintot kereshetnek, ami jócskán meghaladja a KSH által mért, 2025 júniusára vonatkozó 704 ezer forintos bruttó országos átlagot. A tapasztaltabb szakemberek bruttó 1–2,5 millió forintos fizetési sávokban mozognak, miközben a munkakörök gyakran kínálnak bónuszokat, cafeteriát és home office lehetőséget is. Már gyakornokként is kiemelkedőek a kereseti lehetőségek: a diákok órabére 2 300–3 500 forint, ami heti 20 óra munkával havi 200–280 ezer forintos nettó jövedelmet jelenthet. Nem véletlen tehát, hogy a műszaki és informatikai képzések az egyik legnépszerűbbek a felvételizők körében, hiszen a nehéz tanulmányok hosszú távon stabil és kiemelkedően jövedelmező karriert alapozhatnak meg.

Ez lenne az ország sztárvármegyéje? Nem Budapest vezet, mutatjuk, hol nőttek legjobban a bérek

2025 júniusában ismét nőtt a magyarok fizetése, a bruttó átlagkereset 704 400, a nettó átlagkereset pedig 484 200 forint volt, ami közel 10 százalékos éves emelkedést jelent – közölte a KSH. A reálbérek 4,8 százalékkal haladták meg a tavalyi szintet, vagyis a keresetek növekedése meghaladta az inflációt. Ugyanakkor a bruttó mediánbér 567 700, a nettó mediánbér pedig 395 000 forint volt, ami azt jelzi: a dolgozók fele ez alatt keres. Az átlag és medián közötti több mint 100 ezer forintos különbség világosan mutatja, hogy miközben néhány kiugróan magas kereset torzítja a statisztikai átlagot, a többség ennél jóval szerényebb jövedelemből él.