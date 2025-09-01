2025. szeptember 1. hétfő Egyed, Egon
28 °C Budapest
A modern iroda kora reggel, a dolgozók munkakezdése előtt üres, a hely tiszta és rendezett.
HRCENTRUM

Óriási foglalkoztatási válság jöhet Magyarországon: már elindult a lavina, jöhet a tömeges elbocsátás?

Borbándi Dániel
2025. szeptember 1. 10:02

Bár a hivatalos statisztikák szerint Magyarországon kifejezetten alacsony a munkanélküliségi ráta, a munkaerőpiac valóságát közelebbről vizsgálva már korántsem ilyen kedvező a kép. A Trenkwalder tapasztalatai alapján a dolgozók több mint fele elégedetlen a fizetésével, a munkahelyváltást fontolgatók aránya pedig kiugróan magas, miközben a nyílt piacon 20-25 százalékkal kevesebb az álláslehetőség, mint korábban. A cégek egyre lassabban hoznak döntéseket, sokszor visszajelzést sem adnak, a gazdasági bizonytalanság pedig a munkavállalók biztonságérzetét is aláássa.

Nemrég a Pénzcentrumon már foglalkoztunk azzal, hogy a nyers gazdasági statisztikák, mint például a GDP, önmagukban nem mindig tükrözik egy ország valódi gazdasági helyzetét. Egy korábbi anyagunkban pedi utánaszámoltunk, hogyan áll Magyarország a közép-kelet-európai országok között, ha a hagyományos mutatók mellett más, a mindennapi életre közvetlenül ható gazdasági tényezőket is figyelembe veszünk.

Hasonlóan gyakran hivatkozott mérce a munkanélküliségi ráta, amelyet különösen politikai kontextusban emlegetnek: a csökkenő vagy növekvő számok gyakran a kormány teljesítményének mérőszámaként jelennek meg a közbeszédben.

EU-s összevetésben Magyarország viszonylag jól áll a foglalkoztatottság terén, ám a számok mögé nézve sokszor árnyaltabb a kép. A kérdés nem csupán az, hogy hányan találnak munkát, hanem az is, milyen a munkahelyek minősége, mennyire biztos a foglalkoztatás, és mennyire érzik magukat elégedettnek a dolgozók a jelenlegi helyzetükkel.

Hogy jobban átlássuk a tényleges helyzetet, a Trenkwalder stratégiai kapcsolatokért felelős igazgatója, Nógrádi József volt a segítségünkre, aki rávilágított a hazai munkaerőpiac mögöttes folyamataira és kihívásaira.

Alacsony munkanélküliség, de tényleg minden rendben van a munkaerőpiacon?

Magyarország a hivatalos statisztikák szerint viszonylag alacsony munkanélküliségi rátával rendelkezik az EU-ban. Az Eurostat 2025 májusi adatai szerint a hazai munkanélküliségi ráta 4,3%, ami az EU-ban mindössze hét országban alacsonyabb. 

Ugyanakkor a trendek nem Magyarországnak kedveznek. A munkanélküliség növekvő tendenciájával nemrég a Pénzcentrum saját videósoroztában, a NapiCsárt-ban is foglalkoztunk:

Az EU átlag egyébként 5,9% volt, az euróövezetben pedig 6,3% ugyanebben az időszakban. Bár ezek az adatok elsőre kedvezőnek tűnnek, a Trenkwalder stratégiai kapcsolatokért felelős igazgatója, Nógrádi József szerint a számok mögött komoly árnyalatok rejlenek.

Mennyire pozitív a hazai alacsony munkanélküliség?

A munkaerőpiaci biztonság nem csupán az álláshelyek mennyiségétől függ, hanem attól is, hogy a dolgozók mennyire érzik magukat védettnek, és milyen gyorsan képesek visszakerülni a piacra, ha elveszítik az állásukat.

Nógrádi József rámutatott, hogy a munkahely elvesztése hosszabb távon is hatással van a dolgozók esélyeire és hangulatára.

Ha valaki kiesik a munkaerőpiacról, oda átlagosan 13 hónap múlva tud visszakerülni, ami rendkívül nehézzé teszi a visszakapaszkodást.

Ez a hosszú visszakerülési idő azt jelenti, hogy az alacsony munkanélküliségi ráta mögött nem feltétlenül áll erős munkaerőpiaci stabilitás, és a számok önmagukban nem tükrözik a dolgozói elégedettséget.

Miért elégedetlenek a dolgozók a fizetésükkel?

A Trenkwalder egy korábbi kutatásából kiderült:

A vállalkozásoknál dolgozó munkavállalók 56 százaléka elégedetlen a jelenlegi fizetésének mértékével.

A szakértő szerint ennek részben az lehet az oka, hogy a munkavállalók elégedettségét alapvetően befolyásolja a keresetük vásárlóértékének a megtartása. Amennyiben nagyobb az infláció (nem a mért, hanem a dolgozó által érzékelt) mint amilyen béremelést az adott cég képes adni, akkor bizony a dolgozók elégedettsége is nagy mértékben romlik.

Ráadásul amikor recesszív a gazdaság, a cégek nem béremelésen, hanem sokkal inkább a leépítéseken kezdenek el gondolkozni. Mindez rányomja a bélyegét a dolgozók hangulatára is.

– ecsetelte a Trenkwalder szakértője.

Egy boldog, elégedett dolgozó kevesebbet hiányzik, ellenállóbb a stresszel szemben, termelékenyebb és kreatívabb,

Csökken a munkahelyek száma

Az elmúlt években a nyílt piacon elérhető álláshelyek száma 20-25 százalékkal csökkent a korábbiakhoz képest. Ez a csökkenés több tényezőnek tudható be: a cégek büdzsé-szorítása, a munkaerőpiaci jelentkezők növekvő száma, valamint a HR-szolgáltatók kapacitásproblémái.

Nógrádi kiemelte, hogy sok jelölt hosszú, többkörös kiválasztás után sem kap visszajelzést, miközben a szakemberhiányról folyamatosan beszélnek.

Miközben mindenki szakemberhiányról beszél, a nemzetközi szakemberek azt tapasztalják, hogy nincs visszajelzés feléjük.

– magyarázta az igazgató.

„A hiányosságok a munkaadók és a munkavállalók közötti kommunikációban, valamint a döntéshozatali folyamatok lassúságában is tetten érhetők.” – tette hozzá.

A német politikai vitákban két fő téma áll a középpontban: a minimálbér 15 euróra emelése és a szociális támogatások szigorítása.

Miért mennek sokan külföldre?

A csökkenő tendencia ellenére a hazai lehetőségek látszólag még mindig széleskörűek, de Nógrádi szerint a cégek bizonytalansága, a lassú döntéshozatal és a munkaerőpiac torzulásai sokakat a külföldi munkavállalás felé terelnek. Azok, akik rendelkeznek nyelvtudással és speciális készségekkel, egyre nagyobb arányban választják a külföldi lehetőségeket, míg a kevesebb képességgel rendelkezők ideiglenes megoldásokkal küzdenek.

Ha egy induló külföldi állásnál még nem szükséges a nyelvtudás, jó eséllyel a dolgozók nem fognak ellenállni neki.

2024-ben mindössze 58 969 fő tett nyelvvizsgát Magyarországon – miközben tíz évvel korábban még több mint kétszer ennyien próbálkoztak.

Ez azt mutatja, hogy a pályaválasztás és az elhelyezkedés minősége nemcsak a munkahelyek számától, hanem a munkaadói bizonytalanságtól is függ.

Bár a statisztikák alapján a magyar munkaerőpiac stabilnak tűnik, a számok mögött jelentős bizonytalanság és elégedetlenség húzódik. A dolgozók elégedettsége, a munkahelyek minősége és a karrierlehetőségek stabilitása kulcsfontosságú tényezők a valós munkaerőpiac megértéséhez.
Címlapkép: Getty Images
10:13
10:02
09:42
09:28
09:15
HR BLOGGER
laskainelli  |  2025.09.01 09:13
Hogyan szedd össze magad egy mérgező kapcsolat után?
Egy toxikus kapcsolat nem csak a szívedet töri össze, hanem a valóságérzékelésedet is. Lassan, alatt...
hrdoktor  |  2025.08.27 14:25
Fibermaxxing: emésztési zavarokat okozhat a legújabb diétás trend
Valóban a fibermaxxing, a rostokban extrémen gazdag étrend lenne a csodaszer az egészséges emésztés...
vezetoi-coaching  |  2025.08.15 19:43
Ezt csak ideteszem...
Gondoltam rá, hogy az AI-vel csináltatok egy magyar összefoglalót erről a 2 napos videóról, de lecsu...
coachco  |  2025.08.05 18:51
Mádról-Mádra bicajjal, Tokajjal és gólyákkal
Idén másodszor bicajoztuk körbe Mádról indulva a Tokaj-hegyet. Ez háztól-házig nekünk 54 kilométer v...
kovacstunde  |  2025.07.05 08:00
Másokhoz való viszonyunk kisgyermekkorunktól alakul – Miért és kitől, mitől félünk ennyire?
Hosszú évek óta Angliában bébiszitterként dolgozó kliensem panaszolta; hogy kisiskolás unokáját a me...
