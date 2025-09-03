Egyetlen hazai boltnál működik a legális kápétrükk: sokat spórolhat, aki ezt kijátssza a kasszánál

Bár elvileg két éve lehetőségünk lenne a boltok kasszáinál díjmentesen készpénzt felvenni, a gyakorlatban alig találni olyan üzletet, ahol valóban elérhető a szolgáltatás. A legtöbb lánc nem vállalta be a rendszer bevezetését, így a vásárlóknak marad az ATM. Közben 2024 őszén elindult a qvik, a hazai fejlesztésű azonnali fizetési megoldás, amely a bankkártyás fizetésnél olcsóbb és gyorsabb alternatívát kínál. Megnéztük, a legnagyobb boltláncok közül kik nyitottak az új lehetőségekre.

Elvileg már 2 éve vehetnénk fel díjmentesen készpénzt a boltok kasszáinál, havonta legfeljebb 40 ezer forint értékben, de a 2023 nyarán bevezetett rendszer nemigen kezdett el terjedni Magyarországon.

Ugyanakkor a törvény nem bír kötelező érvénnyel az üzletekre nézve, csak a bankoknak kötötték ki, hogy nem számolhatnak fel ügyfeleiknek külön tranzakiós díjat vagy más költséget, ha egy bolt kasszájából vennének fel készpénzt. Azaz a boltok maguk döntik el, bevezetik-e a szolgáltatást, és mint korábbi körképünkből kiderült, nem sokan vágtak bele a dologba.

2024. szeptember elsején indult el a qvik, egy hazai fejlesztésű azonnali fizetési rendszer. A digitális fizetési megoldás az MNB ajánlása szerint is egyszerűsíti a tranzakciókat, ráadásul a vásárlóknak egy forintba sem kerül, ezt törvény szavatolja. Lényegében a fizetésnél egy QR-kódot kell beolvasni a mobilbanki applikációval, és már el is lehet végezni a tranzakciót.

A mobiltelefonon keresztül indított fizetésnél nincs szükség kártyára vagy készpénzre, az utalás azonnal teljesül, és az összeg szinte azonnal megjelenik a kereskedő számláján. A kereskedők és szolgáltatók szintén nyertesek, hiszen a qvik használatával gyorsabban juthatnak hozzá a bevételükhöz, nem kell napokat várni a kártyás tranzakciók elszámolására. A rendszer alacsonyabb költségekkel is működhet, mint a hagyományos kártyaelfogadás, így különösen a kisebb vállalkozások profitálhatnak belőle. Ugyanakkor a nagy boltláncok közül a Príma vezette be a lehetőséget.

Most megkérdeztük a hazai boltláncokat, hogy állnak a készpénzfelvétel bevezetéséhez, illetve a qvik-rendszerhez csatlakoztak-e.

Egy helyen lehet kápét felvenni

A PENNY Magyarország válaszában kiemelte, hogy 2017-ben vezette be a készpénzfelvételi szolgáltatást, amely azóta Magyarországon ma már mind a 240 üzletében elérhető. A boltlánc tapasztalatai szerint a vásárlók egy része még kevésbé ismeri a cashback lehetőségét, ezért országosan a kihasználtsága jelenleg alacsony.

Vannak régiók, ahol szinte egyáltalán nem élnek vele, ugyanakkor azok, akik már használják a szolgáltatást, nagyra értékelik azt a kényelmet, hogy a bevásárlással egy időben, plusz költségek nélkül, gyorsan juthatnak készpénzhez

- fogalmaztak. A készpénzfelvétel jelenleg 3000 forint feletti vásárlás esetén vehető igénybe, alkalmanként maximum 20 000 forint, havonta pedig összesen 40 000 forint készpénzfelvétel lehetséges díjmentesen. A szolgáltatás jelenleg OTP Maestro és lakossági forintalapú Mastercard kártyával érhető el. Hozzátették: a vásárlók jellemzően kisebb, pár tízezer forint értékben vesznek fel készpénzt az üzletekben.

A qvik rendszerrel kapcsolatban pedig azt közölték, a vállalat folyamatosan keresi és vizsgálja azokat a fejlesztési lehetőségeket, amelyek tovább növelhetik a kényelmet és a hatékonyságot.

Bár a PENNY 2025-ben nem tervezi a qvik rendszer bevezetését, rendszeres elemzéseket végez annak érdekében, hogy felmérje a kasszaszoftver és a bankkártyás terminálok oldalán felmerülő fejlesztési igényeket és költségeket

- írta válaszában az üzletlánc.

A többiek elzárkóznak

Kérdésünkre a Spar szűkszavúan azt közölte:

Korábbi válaszunkat fenntartjuk: nem tervezzük a bevezetést.

Hozzátették: a qvik rendszer bevezetésének lehetőségét jelenleg még vizsgálják, közösen a pénzügyi szolgáltatóval.

A Lidl Magyarország áruházaiban nincs lehetőség azonnali készpénzkifizetésre, és jelenleg nem tervezi bevezetni ezt az áruházlánc.

Az Auchan Magyarország üzleteiben nem működik az azonnali készpénzfizetés felvételének lehetősége, és úgy látják, hogy vásárlóik sem igénylik ezt.

Természetesen a jövőre nézve megvizsgáljuk ennek a szolgáltatásnak a bevezetését

- tették hozzá.

Az ALDI azt közölte, a cég folyamatosan dolgozik a vásárlói élmény fejlesztésén, vizsgálja az azonnali fizetési rendszerre épülő szolgáltatások üzleteibe történő bevezetésének lehetőségét és feltételeit. A vállalat egyelőre nem hozott döntést a bevezetéssel kapcsolatban, így jelenleg nem lehet készpénzt felvenni az üzleteikben a kasszáknál.

A Tescónál viszont megkezdték a tárgyalásokat a készpénzfelvétellel a szolgáltatóval.

Amennyiben úgy döntünk, hogy bevezetésre kerül ez a lehetőség, úgy elsősorban a kényelmi formátumú áruházak esetében tervezzük elsőként elérhetővé tenni, azonban jelenleg még nincs konkrét döntés az ügyben. Emellett elkezdtük a Qvik rendszer bevezetésének lehetőségét is vizsgálni

- válaszolták a megkeresésünkre.

A Breier Csoport által üzemeltetett 17 Príma és 9 CBA élelmiszerüzletekben jelenleg nem érhető el a kasszákból történő készpénzfelvétel lehetősége, és a közeljövőben sem tervezik bevezetni.

Ennek oka, hogy vállalatunk 2026 első negyedévéig teljes körű informatikai átállást hajt végre mind a 26 üzletében. Az új háttérrendszer telepítésével és tesztelésével célunk, hogy vásárlóink a jövőben még gyorsabb kiszolgálással, valamint a hagyományos és önkiszolgáló pénztáraknál egyaránt egyszerűbb és felhasználóbarát kezelőfelülettel találkozzanak

- ismertették. Ugyanakkor úgy gondolják, hogy a most bevezetésre kerülő korszerű informatikai rendszer stabil alapot teremt a jövőben akár a készpénzfelvételhez hasonló új szolgáltatások mérlegeléséhez is.