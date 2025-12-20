Azahriah szerint nem a siker hajszolásának, hanem a zene iránti szeretetnek és a kísérletezési vágynak kellene az alkotás fő motivációjának lennie.
Ennyi volt, 24 év után visszavonul a teniszlegenda: "Még mindig vannak álmaim..."
Stanislas Wawrinka bejelentette, hogy a 2026-os szezon végén visszavonul, lezárva egy 24 éves profi pályafutást. A háromszoros Grand Slam-győztes svájci teniszező karrierje csúcspontjain a sportág legnagyobb alakjait győzte le, és az aranykor egyik meghatározó egyéniségévé vált.
Stanislas Wawrinka bejelentette, hogy 2026 végén befejezi pályafutását, lezárva ezzel egy 24 éves profi karriert, amely során a tenisz aranykorában a sportág elitjébe is betört a háromszoros Grand Slam-győztes - írja a Reuters.
A 2002-ben profivá vált svájci játékos márciusban tölti be a 41. életévét, pályája pedig jól példázza azt az utat, amelynek során az örök esélytelenből igazi „óriásölővé” vált.
Csúcskorszakában minden borításon képes volt rendkívül agresszív teniszt játszani, és legnagyobb sikereit akkor érte el, amikor a leginkább számított: a teniszvilágot sokkolva győzte le a sportág legnagyobb alakjait a legnagyobb színpadokon.
A „Stanimal” becenévre hallgató Wawrinka 2014-ben Rafael Nadalt legyőzve nyerte meg az Australian Opent, majd Novak Djokovicsot is kétszer felülmúlta döntőben: a 2015-ös Roland Garroson és a 2016-os US Openen, mindkét alkalommal a világranglista-elsőt legyőzve.
„Minden könyvnek van vége. Eljött az idő, hogy megírjam profi teniszezői pályafutásom utolsó fejezetét. A 2026-os szezon lesz az utolsó évem a versenykörforgásban” – írta Wawrinka az Instagramon.
„Továbbra is szeretném feszegetni a határaimat, és a lehető legszebb módon lezárni ezt az utat. Még mindig vannak álmaim ebben a sportágban. Élveztem mindazt, amit a tenisz adott nekem, különösen azokat az érzelmeket, amelyeket akkor élek át, amikor előttetek játszhatok.”
Wawrinka pályafutása során 16 ATP-tornát nyert, legjobb világranglista-helyezése a harmadik volt. 2008-ban Roger Federer oldalán olimpiai aranyérmet szerzett párosban, 2014-ben pedig kulcsszerepet játszott Svájc első Davis-kupa-győzelmében.
A bejelentés idején Wawrinka a világranglista 157. helyén áll, miután sérülések és térdműtétek miatt jelentősen visszaesett a rangsorban.
2020 óta – az Australian Open óta – nem jutott be Grand Slam-tornán a negyeddöntőbe, és búcsúszezonjában várhatóan szabadkártyákra lesz szüksége a nagy tornákon való induláshoz.
Az idei Roland Garroson elszenvedett első fordulós vereségét követően Wawrinka elismerte, hogy pályafutása alkonyán egyre nehezebben viseli a kudarcokat, ugyanakkor továbbra is rendkívül motivált a versenyzés iránt.
„Alig várom, hogy még egyszer láthassalak benneteket a világ minden táján. Egy utolsó nagy hajrá” – zárta gondolatait.
