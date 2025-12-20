2025. december 20. szombat Teofil
Világ

Minden, amit az Epstein-aktákról eddig tudni lehet: ki és mi szerepel a botrányos iratokban?

Pénzcentrum
2025. december 20. 20:20

Nyilvánosságra hozta az amerikai igazságügyi minisztérium a Jeffrey Epsteinnel kapcsolatos dokumentumok első részét, ám a közzététel módja és üteme máris heves politikai vitát váltott ki Washingtonban - írta a BBC.

Az amerikai igazságügyi minisztérium nyilvánosságra hozta a Jeffrey Epsteinnel kapcsolatos iratcsomag első részét, amely fényképeket, videókat és nyomozati anyagokat tartalmaz. A dokumentumok közzétételét a Kongresszus rendelte el; a törvény szerint péntekig minden iratot nyilvánosságra kellett volna hozni.

Demokrata és egyes republikánus törvényhozók azzal vádolják a minisztériumot, hogy megszegte törvényi kötelezettségeit, mert a tárca jelezte: nem tudja határidőre az összes dokumentumot publikálni. Az eddig kiadott, több ezer oldalnyi anyagban ráadásul számos részletet kitakartak.

Az első körben közzétett iratokban több ismert név is felbukkan, köztük Bill Clinton volt amerikai elnök, András yorki herceg, valamint Mick Jagger és Michael Jackson zenészek. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a dokumentumokban való szereplés önmagában nem jelent bűncselekményt. Az érintettek túlnyomó többsége tagadja, hogy bármilyen jogsértést követett volna el.

A kiadott fotók között több is ábrázolja Bill Clintont: az egyiken medencében úszik, egy másikon pezsgőfürdőben látható, a hátára fekve, kezét a feje mögött összekulcsolva. Clintont az 1990-es és 2000-es években többször lefényképezték Epsteinnel, még a pénzügyi szakember első letartóztatása előtt. Az Epstein által bántalmazott áldozatok egyike sem vádolta meg Clintont, aki következetesen tagadja, hogy tudott volna a szexuális bűncselekményekről.

Clinton szóvivője a közösségi médiában reagált az újonnan nyilvánosságra hozott felvételekre. "Annyi szemcsés, több mint húsz évvel ezelőtt készült fotót hozhatnak nyilvánosságra, amennyit csak akarnak, de ez nem Bill Clintonról szól. Soha nem róla szólt, és soha nem is fog" – írta Angel Ureña.

Donald Trump jelenlegi amerikai elnök neve szintén szerepel a dokumentumokban. Az egyik bírósági irat szerint Epstein állítólag bemutatott egy 14 éves lányt Trumpnak a floridai Mar-a-Lagóban. A feljegyzés szerint az 1990-es években történt találkozó során Epstein oldalba bökte Trumpot, majd "játékosan megkérdezte" tőle, a lányra utalva: "ugye, jó ez?". A dokumentum szerint Trump mosolyogva bólintott, majd mindketten felnevettek. A lány kellemetlenül érezte magát, de elmondása szerint "akkoriban túl fiatal volt ahhoz, hogy megértse, miért". Az áldozat azt állítja, Epstein éveken át zaklatta, de a beadvány nem fogalmaz meg konkrét vádakat Trumppal szemben.

A Fehér Ház szóvivője a kiszivárgott iratokra reagálva azt mondta, hogy a Trump-kormányzat "a történelem legátláthatóbb" adminisztrációja. "Több ezer oldalnyi dokumentum közzétételével, a képviselőházi bizottság idézésének teljesítésével és azzal, hogy Trump elnök további vizsgálatokat sürgetett Epstein demokrata barátai ügyében, a kormányzat többet tett az áldozatokért, mint a demokraták valaha" – tette hozzá.

A nyilvánosságra hozott anyagok között található egy fotó, amelyen András yorki herceg látható öt ember felett, akiknek az arcát kitakarták. A képen feltűnik Ghislaine Maxwell, Epstein már elítélt bűntársa is. A herceg évek óta kénytelen magyarázni korábbi barátságát Epsteinnel, és következetesen tagad minden jogsértést.

A dokumentumok között számos híresség fotója is szerepel. Az egykori pénzügyi szakemberről köztudott volt, hogy kiterjedt kapcsolatokkal rendelkezett a szórakoztatóiparban, a politikában és az üzleti életben. Néhány felvételen Michael Jacksonnal, Mick Jaggerrel és Diana Ross-szal látható. Egyelőre nem tisztázott, mikor és hol készültek ezek a képek, és milyen jellegű kapcsolat fűzte Epsteint ezekhez a személyekhez.

A pénteken kiadott iratcsomagból több mint 550 oldal teljes egészében ki van takarva. Ezek között van egy esküdtszéki nyomozással kapcsolatos dokumentum is, amelynek mintegy száz oldalát teljesen olvashatatlanná tették. A törvény lehetővé teszi a sértettek védelmét szolgáló, illetve a még folyamatban lévő nyomozásokhoz kapcsolódó részek kitakarását, ugyanakkor előírja, hogy ezt indokolni kell – ez azonban eddig nem történt meg.

Todd Blanche igazságügyminiszter-helyettes közölte, hogy pénteken "több százezer oldalt" tettek közzé, és az elkövetkező hetekben további "több százezer oldal" publikálása várható. Elmondása szerint a minisztérium minden oldalt alaposan átvizsgál, hogy az áldozatok személyazonossága teljes mértékben védve maradjon.

A késedelmes és erősen cenzúrázott közzététel miatt mindkét politikai oldal elégedetlenségének adott hangot. Ro Khanna demokrata képviselő kijelentette, hogy a minisztérium "nem tartotta be a törvényt", és jelezte: minden lehetséges jogi lépést meg fognak vizsgálni, beleértve az igazságügyi vezetők elleni alkotmányos vádeljárást (impeachment) vagy a büntetőeljárás megindítását is.
Címlapkép: Getty Images
