Kép a Lottozo logójával ellátott tábláról a pécsi helyi irodán. A Lottozo Magyarország állami tulajdonú nemzeti lottótársasága.
Szórakozás

Óriási változás élesedik az Ötöslottón: elhalasztják a jövő szombati sorsolást, ilyen csak nagyon ritkán van

Pénzcentrum
2025. december 20. 20:32

Élesbe fordul a szilveszteri extra nyereményjáték: a december 20-án estétől megvásárolt Ötöslottó szelvények már érvényesek lesznek a Szerencsejáték Zrt. különleges Szilveszteri Szuperlottó nyereményjátékára. A fogadási idő is hosszabb lesz, aki telitalálatot ér el 7 milliárd forinttal gazdagodhat mindössze 400 forintért cserébe - közölte a lottótársaság.

11 napja lesz mindenkinek arra, hogy szerencsét próbáljon a Szilveszteri Szuperlottó nyereményjátékkal és elnyerjék a csillagászatinak tűnő 7 milliárd forintot, mely meghaladja az Ötöslottó eddigi legnagyobb nyereményét is.

A Szerencsejáték Zrt. lottózóiban, értékesítőhelyein és online felületein a december 20-a szombaton a sorsolást követő rendszernyitástól megvásárolt Ötöslottó szelvények - az 52. héten érvényes öthetes szelvényekkel együtt – vesznek részt a játékban.

Az Ötöslottó december 20-i sorsolásán nem született telitalálat. A négyesek 3 014 430 Ft-ot, a hármas találat 23 730 Ft-ot, a kettes pedig 2 905 Ft-ot ér. Élesbe fordult viszont a Szilveszteri Szuperlottó nyereményjáték, amely miatt az Ötöslottó fogadási ideje ezen a héten meghosszabbodik december 31. 23 óráig.

Ez azt jelenti, hogy a december 27-i SzerencseSzombat műsorban csak a Luxort és a Jokert sorsolják. Az Ötöslottó sorsolása 2026. január 1-jén 0 óra 20 perctől várható, amelyet élőben a Duna csatornán lehet majd követni, ismétlését aznap délután 17:45-től a TV2-n láthatják a játékosok.

A Szilveszteri Szuperlottó nyereményjáték az Ötöslottó aktuális főnyereményét egészíti ki csupán erre az egy alkalomra, az extra nyeremény nem érinti az alsóbb nyerőosztályokat. Ez azt jelenti, hogy ha az újév első órájában nem lesz telitalálatos szelvény, akkor a következő, vagyis a 2026. január 3-án tartott sorsoláson a legnagyobb megnyerhető összeg a halmozódás szokásos rendje szerint alakul.

Az elmúlt évtizedekben a Szerencsejáték Zrt. játékai közül az Ötöslottó adta a legnagyobb összegű főnyereményeket, 2024 őszén volt a játék eddigi legnagyobb jackpotja: 6,6 milliárd forint. 2025-ben háromszor volt telitalálat, 4-4 milliárd forintos és 1,5 milliárd forintos nyereménnyel.

A Szilveszteri Szuperlottó nyereményjátékról itt érhető el egy összefoglaló videó, a játék részvételi szabályairól pedig további információk a szerencsejatek.hu oldalon olvashatók. 

Címlapkép: Getty Images
