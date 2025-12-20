Új kedvenc karácsonyi film tarolhat Magyarországon: rengetegen keresik az ünnepek előtt

Magyarországon már november elejétől érezhetően nő a karácsonyi filmek iránti online érdeklődés a Google Trends adatai szerint, ami jól mutatja, milyen fontos szerepet tölt be a közös filmezés az ünnepi készülődésben - jelentette a Portfolio.

A Google Trends hazai keresési adatai szerint már november első napjaitól fokozatosan emelkedik a karácsonyi filmek iránti érdeklődés. Egyes országokban a keresési aktivitás növekedése még korábban, már ősszel megindul, ami jól mutatja, hogy az ünnepi hangolódásban kulcsszerepet kapnak ezek az alkotások.

Ezt a jelentőséget egy friss brit felmérés is alátámasztja: a válaszadók 57 százaléka a karácsonyi film- és tévénézést a legfontosabb ünnepi hagyományok között említette, a lakás feldíszítésével és a családlátogatásokkal egy sorban. Az amerikai Nielsen-mérések szerint is az év egyik legmagasabb tévénézettsége jellemzően a karácsony körüli napokra esik, amikor szinte minden csatorna műsorán megjelennek az ünnepi produkciók.

A magyar internetes keresési mintázatok alapján november elejétől folyamatosan nő a karácsonyi tartalmak iránti érdeklődés, hétvégente különösen látványos kiugrásokkal. Érdekesség, hogy az Egyesült Államokban már októberben élénkülni kezd a "christmas movies" kifejezésre indított Google-keresések száma.

Az elemzés öt népszerű karácsonyi filmre összpontosított: az 1990-es Reszkessetek, betörők! klasszikusra, A Grincs két változatára – a 2000-es, Jim Carrey főszereplésével készült élőszereplős változatra és a 2018-as animációs feldolgozásra –, valamint a Télapu és a Drágán add az életed című alkotásokra.

A hazai keresési trendek szerint az elmúlt három hónapban A Grincs 2018-as animációs változata generálta a legnagyobb online aktivitást. Ezzel megelőzte mind a Reszkessetek, betörők!-et, mind a Grincs korábbi, élőszereplős adaptációját. Az adatok ugyanakkor jelzik, hogy a Reszkessetek, betörők! népszerűsége december 24-én hagyományosan kiugróan megemelkedik a többi produkcióhoz képest.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az elmúlt öt év adatai alapján a Macaulay Culkin főszereplésével készült vígjáték évről évre vezeti a hazai karácsonyi filmkereséseket az ünnep napján. A regionális megoszlás azt mutatja, hogy az ország vármegyéinek többségében jelenleg a 2018-as Grincs-animáció iránti érdeklődés a legnagyobb.

Nemzetközi összevetésben az Egyesült Államokban és világszerte is a Reszkessetek, betörők! bizonyult a legkeresettebb karácsonyi filmnek az elmúlt három hónapban. A globális térképes megjelenítés szerint az országok többségében ez az alkotás keltette fel leginkább az internetezők figyelmét az ünnepi felkészülés időszakában.