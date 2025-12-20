Rohamkocsival vitték kórházba a fiatal nőt, akit egy budapesti szórakozóhely előtt késelhettek meg.
Új kedvenc karácsonyi film tarolhat Magyarországon: rengetegen keresik az ünnepek előtt
Magyarországon már november elejétől érezhetően nő a karácsonyi filmek iránti online érdeklődés a Google Trends adatai szerint, ami jól mutatja, milyen fontos szerepet tölt be a közös filmezés az ünnepi készülődésben - jelentette a Portfolio.
A Google Trends hazai keresési adatai szerint már november első napjaitól fokozatosan emelkedik a karácsonyi filmek iránti érdeklődés. Egyes országokban a keresési aktivitás növekedése még korábban, már ősszel megindul, ami jól mutatja, hogy az ünnepi hangolódásban kulcsszerepet kapnak ezek az alkotások.
Ezt a jelentőséget egy friss brit felmérés is alátámasztja: a válaszadók 57 százaléka a karácsonyi film- és tévénézést a legfontosabb ünnepi hagyományok között említette, a lakás feldíszítésével és a családlátogatásokkal egy sorban. Az amerikai Nielsen-mérések szerint is az év egyik legmagasabb tévénézettsége jellemzően a karácsony körüli napokra esik, amikor szinte minden csatorna műsorán megjelennek az ünnepi produkciók.
A magyar internetes keresési mintázatok alapján november elejétől folyamatosan nő a karácsonyi tartalmak iránti érdeklődés, hétvégente különösen látványos kiugrásokkal. Érdekesség, hogy az Egyesült Államokban már októberben élénkülni kezd a "christmas movies" kifejezésre indított Google-keresések száma.
Az elemzés öt népszerű karácsonyi filmre összpontosított: az 1990-es Reszkessetek, betörők! klasszikusra, A Grincs két változatára – a 2000-es, Jim Carrey főszereplésével készült élőszereplős változatra és a 2018-as animációs feldolgozásra –, valamint a Télapu és a Drágán add az életed című alkotásokra.
A hazai keresési trendek szerint az elmúlt három hónapban A Grincs 2018-as animációs változata generálta a legnagyobb online aktivitást. Ezzel megelőzte mind a Reszkessetek, betörők!-et, mind a Grincs korábbi, élőszereplős adaptációját. Az adatok ugyanakkor jelzik, hogy a Reszkessetek, betörők! népszerűsége december 24-én hagyományosan kiugróan megemelkedik a többi produkcióhoz képest.
Az elmúlt öt év adatai alapján a Macaulay Culkin főszereplésével készült vígjáték évről évre vezeti a hazai karácsonyi filmkereséseket az ünnep napján. A regionális megoszlás azt mutatja, hogy az ország vármegyéinek többségében jelenleg a 2018-as Grincs-animáció iránti érdeklődés a legnagyobb.
Nemzetközi összevetésben az Egyesült Államokban és világszerte is a Reszkessetek, betörők! bizonyult a legkeresettebb karácsonyi filmnek az elmúlt három hónapban. A globális térképes megjelenítés szerint az országok többségében ez az alkotás keltette fel leginkább az internetezők figyelmét az ünnepi felkészülés időszakában.
Megkezdték az Ötöslottó 2025/51. heti nyerőszámainak sorsolását, melyet ezúttal is élőben közvetít a Pénzcentrum.
Extra szerencsésen ébredt 16 ezer magyar, majdnem 100 milliót osztottak szét közöttük: ez ám a meglepetés karácsony előtt
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2025/51. heti, pénteki nyerőszámait, de nem volt telitalálat.
Majka csütörtökön írta meg a Facebook-oldalán, hogy szerdán késő este a rendőrök ittas vezetés miatt megállították.
Azahriah szerint nem a siker hajszolásának, hanem a zene iránti szeretetnek és a kísérletezési vágynak kellene az alkotás fő motivációjának lennie.
A technológiának vannak korlátai: elsősorban közeli jelenetekre optimalizálták, ezért az eredeti nézőponttól távolodva fokozatosan romlik a képminőség.
A biodóm ugyan megnyílik, de nem abban a formában, ahogyan eredetileg elképzelték.
Kihúzták a Hatoslottó 51. heti, csütörtöki nyerőszámait. Lássuk, volt-e telitalálat ma, elvitte-e a valaki a 940 millió forintos főnyereményt?
Közeledik a karácsony, már csak egy hét választ el minket az év legmeghittebb ünnepétől: de vajon mitől lesz igazán boldog a karácsony?
Európa karácsonyi vásárai azonban nemcsak az ünnepi hangulat miatt fontosak, hanem egyre nagyobb gazdasági jelentőséggel is bírnak.
Nyilvánosságra került a halottkémi jelentés Rob Reiner és felesége haláláról: hihetetlen, ami ebben áll
A Los Angeles megyei halottkém megállapította, hogy Rob és Michele Reiner többszörös, éles eszközzel okozott sérülések következtében vesztette életét
Filléres csúcspezsgő lehet a legjobb vétel 2025 végén: tényleg van olyan jó, mint a Mumm, Dom Pérignon?
Karácsony közeledtével sokan keresnek megbízható pezsgőt az ünnepi asztalra: de vajon melyik nagy márka nyújt valódi élményt?
Ezen a héten volt telitalálatos szelvény a Skandináv lottón, egyvalaki 216 286 005 forintot nyert!
Dr. Mark Chavez a második elítélt a színész 2023-as halálával kapcsolatos ügyben.
A Warner Bros Discovery elutasította a Paramount Skydance 108,4 milliárd dolláros felvásárlási ajánlatát.
A Pénzcentrum év végi boldogságkutatásának apropóján vizsgáljuk, hogyan vált az önismeret és a pszichológia sokak számára az „új vallássá”.
A jelölési szavazás 2026 Oscar-jelölt filmjeiről és alkotóiról január 12-én kezdődik és január 16-án zárul, a jelölteket pedig ez után, január 22-én jelentik be.
Újra Magyarországra jön a The Prodigy: nyolc éve nem jártak már itt, ebben a városban találkozhatsz velük
A legendás együttes 2025. július 4-én, a soproni Lővérekben megrendezett SopronFesten ad koncertet.
Rendkívüli! Jön a Szilveszteri Szuperlottó: 7 milliárd forint lesz a főnyeremény, ilyen még nem volt
A Szerencsejáték Zrt. az Ötöslottóra építve különleges nyereményjátékot hirdet meg 2025 végére.
Karácsonyi bevásárlás: miért éri meg a Lidl mellett dönteni az ünnepek előtt?
Az ünnepi készülődés mindenkitől sok energiát és alapos tervezést igényel, ezért a Lidl célja, hogy az idei karácsonyi bevásárlást a vásárlók egyszerűen és egy helyen intézhessék.
Közeledik a síszezon, féláron is elérhető a Gránit Bank Platinum kártya: 50 milliós, síelésre is érvényes utasbiztosítás jár hozzá
Európa sípályáin nagyjából minden tizedik síelő szenved kisebb-nagyobb balesetet egy-egy szezonban.
Ez a cég ott lát lehetőséget, ahonnan más menekül: bevásárolták magukat egy borsodi zsákfalu baromfifeldolgozójába
A Pi-Pi Kft. a Demján Sándor Tőkeprogram segítségével korszerűsíti az üzemet.
Elektromos 4x4 városban, országúton, terepen: hol jön ki az előnye?
Mit is nyújt a négykerék-hajtás a mindennapokban az autósok számára?
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
