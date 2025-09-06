200 ezer forintot is megérhet ez a különleges LEGO figura: rengeteg magyar polcán ott lapulhat egy

A LEGO soha nem megy ki a divatból – sőt, Magyarországon egyre szélesebb rétegeket hódít meg, a gyerekektől a gyűjtőkön át egészen a felnőtt rajongókig. Karácsony előtt pedig különösen felpörög a piac: a családok a drágább, értékállóbb játékokat keresik, a kereskedők pedig sorra jelentik a forgalomnövekedést. A Pénzcentrum most a hazai LEGO-piac legfrissebb trendjeit és érdekességeit gyűjtötte össze – a REGIO Játék, az Alza.hu, a Wolt és a Vatera adatainak segítségével.

A játékpiac folyamatosan változó és izgalmas világát a Pénzcentrumnál rendszeresen nyomon követjük. Korábban bemutattuk azokat a LEGO figurákat, amelyek egy kisebb vagyont érhetnek, valamit bepillantottunk a régi, értékes játékok világába is. Nemrég egy körkép keretében szedtük össze az értékes/gyűjthető/antik, esetlegesen a családi vitrinben megbúvó értékes tárgyakat. Legutóbbi cikkünkben pedig a LEGO-játékokhoz tértünk vissza annak apropóján, hogy 2025 augusztusában több új Star Wars LEGO-szett is megjelent, köztük több ikonikus jármű építőkockás változata. Most a hazai LEGO-piac legfontosabb aktualitásait gyűjtöttük össze hazai kereskedők segítségével.

A LEGO-szettek továbbra is töretlenül vezetik a hazai játékpiacot, és karácsony közeledtével egyre nagyobb figyelem irányul rájuk. Nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek körében is egyre népszerűbbek a különböző tematikus készletek, a vásárlási szokások pedig látványosan átalakulóban vannak. A Pénzcentrum három szereplőt is megkérdezett a magyar piac aktualitásairól: a REGIO Játékot, az Alza.hu-t és a Wolt gyorsvásárlási platformot.

Egyre népszerűbbek a drágább játékok

Gyaraki Dávid, a REGIO Játék ügyvezető-helyettese szerint az ünnepi időszakban a családok elsősorban a nagyobb értékű játékok beszerzését időzítik. A LEGO-készletek mellett a diavetítő és a drágább társasjátékok iránti kereslet ugrik meg, leginkább decemberben.

„A családok játékválasztását ma már nemcsak az ár befolyásolja, hanem a fenntarthatóság, illetve a digitális és interaktív funkciók is” – emelte ki Gyaraki Dávid.

Egyre több gyártó használ újrahasznosított műanyagokat, természetes fát vagy biológiailag lebomló anyagokat, emellett pedig sokszor digitális tartalmakkal is ötvözik a klasszikus játékokat.

Ezek a 2024-es év legnagyobb slágerei

A REGIO Játék adatai alapján 2024-ben a diavetítő, a Zingo társasjáték és az UNO No Mercy bizonyultak a legkeresettebb játékoknak. A slágertermékek jellemzően a 8–15 ezer forintos árkategóriába esnek, és idén december 18-ig tartó karácsonyi akció keretében akár 35 százalék kedvezménnyel is elérhetők.

A cég szerint továbbra is az offline vásárlás dominál: a forgalom 80 százaléka még mindig üzletekben zajlik, ugyanakkor az online csatorna 10 százalékos bővülést mutatott idén. A legnépszerűbb átvételi mód a csomagautomata és a személyes átvétel.

TOP 10 játék a cégnél – LEGO a dobogón

Diavetítő

LEGO Classic kreatív színes kockák

Bacon Parti társasjáték

Geomag mágneses építőkészletek

LPS figurák

Jelly Blox puha építőkockák

UNO No Mercy

Zingo + Zingo boost

Disco Tacsi interaktív állat

Gabi babaháza

A társasjátékok külön toplistát is kaptak, ahol a klasszikus Gazdálkodj okosan! és a modern Fedőnevek egyaránt előkelő helyen szerepel.

LEGO-trendek: gyerekektől a felnőttekig

A LEGO iránti kereslet mind a REGIO Játék, mind az Alza.hu tapasztalatai szerint robbanásszerűen nő. Gyerekek körében a Speed Champions, a LEGO City, a Technic és a Creator készletek a legkeresettebbek. Felnőtteknél a LEGO Technic és a LEGO Botanicals (virágos sorozat) állnak az élen – sokan dísztárgyként, lakásdekorációként vásárolják meg ezeket.

Az Alza.hu adatai szerint 2025 első felében kétszámjegyű növekedést mutatott a LEGO-termékek iránti kereslet az előző évhez képest. A legnépszerűbb kategóriák náluk a Botanicals, a Star Wars és a Speed Champions – árulták el a Pénzcentrum érdeklődésére. Érdekesség, hogy a felnőtt LEGO-készletek térnyerése nem azt jelenti, hogy a gyerekek iránti kereslet csökkent volna – inkább egy teljesen új vásárlói szegmens nyílt meg, amely stabilan bővíti a piacot.

Last minute LEGO-vásárlás: a Wolt robbanása

A gyorsvásárlási platform, a Wolt is beszállt a LEGO-őrületbe. Éves szinten ezres nagyságrendben rendelnek LEGO-szetteket a magyar felhasználók, különösen az ünnepek előtti napokban.

A legtöbben egy-két nappal az ünnepek előtt rendelnek, ami arra utal, hogy a Woltot sokan egyfajta last minute beszerzési forrásként használják

– közölte a cég.

Az egy órán belüli kiszállítás lehetővé teszi, hogy a vásárlók még december 23-án is LEGO-készletekhez jussanak. Két évvel ezelőtt például egy több mint 200 ezer forint értékű hullámvasutas LEGO-szettet rendeltek az utolsó pillanatban.

A Wolt adatai szerint a legnépszerűbbek a virágos-növényes LEGO-k (pl. orchidea), a Star Wars szettek, valamint az ünnepi kiadású készletek – például születésnapi torta, Valentin-napi vagy karácsonyi LEGO. A legtöbb rendelést a budapesti Westendben működő LEGO Store generálta az elmúlt három évben.

LEGO a Vaterán: itthon is komoly pénzeket érnek a ritka figurák és szettek

Nemcsak külföldön, de Magyarországon is erős a kereslet a ritka LEGO-k iránt. A Vaterán évente több ezer LEGO-termék cserél gazdát, a legértékesebb darabok pedig bőven hatszámjegyű összegekért kelnek el.

A legnagyobb összegeket nem a limitált dolgozói készletekért adják – bár ezek is népszerűek. A LEGO 2008 óta ajándékoz meg saját munkatársait egyedi, kereskedelmi forgalomba nem kerülő szettekkel, gyakran ünnepek vagy vállalati jubileumok alkalmával. Ezek közé tartozik például a 2024-es dolgozói készlet is, amelyben a magyar turulmadár is helyet kapott. Ez a szett a Vaterán 45 ezer forintért talált gazdára, míg egy 2012-es Ole Kirk's House dolgozói készlet korábban közel 200 ezer forintért kelt el.

A piactér legdrágább tranzakcióit azonban nem ezek a limitált szettek vezetik. Az elmúlt két év egyik kiemelkedő eladása során egy több száz LEGO minifigurát tartalmazó gyűjtemény közel 1,1 millió forintért kelt el. A top 100 legdrágább eladás jelentős része 100 és 300 ezer forint közötti árkategóriába esett.

A legnépszerűbb és legdrágábban értékesített készletek között továbbra is a Star Wars-tematikájúak dominálnak. Egy bontatlan Halálcsillag-szett közel 290 ezer forintért, míg egy Csillagromboló 250 ezer forintért talált új gazdára.

Szintén jól szerepelnek:

A klasszikus lovagváras és kalózos készletek – különösen a 70-es évek sárga kastélyai és a 80-as évek oroszlánlovagjai.

A modern filmes sorozatokhoz kapcsolódó szettek, például A Karib-tenger kalózai.

A felnőtteknek szánt szériák (mint a Creator Expert, Architecture vagy Icons) is gyakran felbukkannak, sokszor a bolti ár alatt. Egy több mint 9000 darabos LEGO Titanic például 230 ezer forintért, míg a közel másfél méteres Eiffel-torony 140 ezer forintért kelt el.

Nemcsak a készletek, hanem a kiegészítők is értékesek lehetnek: egy régi építési útmutatókat és eredeti dobozokat tartalmazó csomag több mint 220 ezer forintért ment el – tudtuk meg a Vaterától.

Érdekesség, hogy az online piactéren kisebb mennyiségben még a rendszerváltás előtti SEKO és PEBE márkájú LEGO-klónok is fel-felbukkannak – jellemzően olcsóbban, de retró értékük miatt ezek is keresettek a gyűjtők körében.

A trendek tehát azt mutatják, hogy a LEGO még a legutolsó pillanatban is biztos választás. Akár Speed Champions, akár Star Wars, akár virágcsokor: már most biztosan kijelenthetjük, hogy a LEGO 2025 végéhez közeledve is garantáltan az egyik legkeresettebb ajándék lesz Magyarországon.