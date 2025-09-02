Ezt mindenképp intézd el szeptemberben, ha iskolás a gyereked: egy vagyont fizethet, aki nem lép időben

Bár Magyarországon minden 3 és 18 év közötti diák automatikusan részesül állami balesetbiztosításban, de erre önmagában nem érdemes hagyatkozni, miután a szolgáltatási szintek évek óta változatlanul alacsonyak. Egy csonttörésre például 3000 forintos kifizetés járhat, ami édeskevés, ha a rehabilitációhoz például gyógytorna is kell, de a 200 ezer forintos haláleseti térítés sem egy nagy összeg a mai árakhoz képest. A Pénzcentrum összeszedte, milyen lehetőségei vannak ezen felül a családoknak, ha felkészülnének a legrosszabb eshetőségekre.

Bár minden diákra kiterjed az állami, ingyenes balesetbiztosítás, a kifizetések összege inkább jelképes. Ameddig nincs rá szükség kevés szülő tudja, hogy az állam minden tanulóra kiterjedő, ingyenes balesetbiztosítást köt: 2025-ben a kockázatviselést a CIG Pannónia és a Groupama látja el. A biztosítás baleseti halál esetén 200 ezer forintot, csonttörésnél mindössze 3 ezer forintot fizet, súlyosabb maradandó egészségkárosodásnál pedig maximum 300 ezer forint a térítés.

A gond az, hogy ezek az összegek nem fedezik a valós költségeket: például egy törés ellátása után a rehabilitáció költsége (pl. gyógytorna) bőven meghaladhatja a 3 ezer forintos kifizetést, a 200 ezres haláleseti összeg pedig kifejezetten alacsony az egyre növekvő temetési költségekhez képest.

Hiszen, mint korábban megírtuk, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint például 2025 májusában a temetési költségek átlagosan a következőképpen alakultak Magyarországon, egy elhunyt személy esetében:

Temetési szolgáltatás egyedi megrendelésre (alapszolgáltatás: sírásás, ravatalozás, temetés levezetése, gyászkocsi stb.): 487 500 Ft;

Temetési szolgáltatás hamvasztással (alapszolgáltatás: ravatalozás, áldozati láng, temetés levezetése, gyászkocsi stb.): 345 900 Ft.

A rendszer másik gyenge pontja, hogy csak balesetre fizet, betegségekre, diagnosztikai vizsgálatokra vagy soron kívüli ellátásra nem, így az alap biztosítás tényleg csak a legminimálisabb védelmet nyújtja a családoknak.

Milyen pluszmegoldások léteznek?

Ahogy a fentiekből kitűnik, a szülőknek érdemes pluszmegoldásokban gondolkodni. A piacon elérhetők olyan baleset-, egészség- és felelősségbiztosítási csomagok, amelyek már milliós nagyságrendű védelmet nyújtanak, ráadásul utazásokhoz, kirándulásokhoz külön biztosítás is köthető.

Diákbaleset-biztosítás: Több biztosító kínál célzott, iskolásokra szabott csomagokat. Ezek a piaci termékek már milliós nagyságrendű térítéseket adhatnak baleseti rokkantságra, műtétekre vagy kórházi ápolásra, sőt sokszor felelősségbiztosítási elemet is tartalmaznak. Egy ilyen szerződés néhány ezer forintos havi díjból elérhető.

Magán egészségbiztosítás gyerekeknek: A balesetbiztosítás mellé érdemes lehet egészségbiztosítást kötni, amely gyors szakorvosi vizsgálatot, diagnosztikai eljárásokat (pl. MRI, CT), 0–24 órás orvosi call centert és akár másodvéleményt is biztosít. Ez különösen fontos lehet akkor, ha a szülők nem szeretnék, hogy a gyermekük hosszú állami várólistákon ragadjon.

Felelősségbiztosítás: Nemcsak a gyerek sérülhet meg, hanem ő is okozhat kárt: például, ha eltöri egy osztálytárs telefonját vagy megsérül egy bérelt sporteszköz. Sok diákbaleseti csomag mellé köthető magánemberi felelősségbiztosítás, amely ilyen esetekben térít.

Utazásbiztosítás kirándulásokhoz: Osztálykirándulások, táborok, főleg külföldi utak előtt érdemes külön utasbiztosítást kötni, amely baleseti fedezet mellett poggyász- és asszisztencia-szolgáltatást is tartalmaz.

Mit kínálnak a biztosítók?

A Pénzcentrum számos magyar biztosítócégek megkérdezett azzal kapcsolatban, hogy milyen formákat kínálnak kiegészítésre a diákok számára a tanévkezdésre igazítva.

A Groupama Biztosító a Greeman Csoportos Tanulóbiztosítást kínálja a 3 és 25 év közötti fiatalok részére. Ez a kifejezetten óvodásoknak, valamint nappali tagozaton tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló gyermekeknek és fiataloknak fejlesztett biztosítás nemcsak az óvodában vagy iskolában, hanem a nap 24 órájában – otthon, külföldön vagy akár a nyári szünetben – is érvényes.

A csonttöréseken és a balesetből eredő maradandó károsodásokon túl számos egyéb kockázatra is fedezetet nyújt: ide tartoznak például a hosszabb távú következmények nélkül gyógyuló balesetek, a kapcsolódó kórházi költségek, a műtétek és a kórházi ápolás. A szülők 9 különböző csomagból választhatják ki a számukra legmegfelelőbb szolgáltatási fedezetet

- részletezték. Az Aktiva balesetbiztosítás keretében szintén elérhető kifejezetten gyermekekre szabott csomag, amely az általános balesetbiztosítási szolgáltatásokon túl további, gyakran előforduló esetekre is térít. A biztosító kártérítést fizet többek között mérgezés, kullancscsípés, kutyaharapás vagy vágott-szúrt seb esetén is.

Amennyiben a szülők megtakarítással szeretnék biztosítani gyermekük jövőjét, a NEXT Megtakarítási Életbiztosítás kínál számukra megoldást. Ez a konstrukció minimális költségek mellett, rugalmasan és elköteleződés nélkül teszi lehetővé a megtakarítások növelését.

A szülők választhatnak akár garantált, jelenleg évi bruttó 7%-os hozamú formát, de összeállíthatnak egyedi portfóliót is, vagy szakértők által összeállított befektetési portfóliót követhetnek. A számla nyitásának célja lehet például a gyermek életkezdésének vagy oktatásának támogatása. Kiegészítő védelemként elérhető a Gyermek jövője szolgáltatás: ennek keretében, ha a szülővel történne a legrosszabb, a Groupama a hátralévő rendszeres díjakat – 5 millió forintig – átvállalja

- sorolta a biztosító.

Az iskoláskorú gyermekek számára a Generali Biztosító kétféle megoldást is kínál. Mint a válaszukban megírták, az egyik a Szimba tanuló balesetbiztosítás, amely 4 választható csomagban érhető el, a másik pedig a TöbbMilliós Segítség balesetbiztosítás, amelynek Kölyök csomagjai kifejezetten a gyermekek igényeire lettek kialakítva. A Szimba tanulóbiztosítás különösen a tanévkezdéshez igazodik, és egy teljes tanévre szóló biztonságot nyújt a diákoknak.

A TöbbMilliós Segítség balesetbiztosítás újdonságként már a versenysportoló gyermekek számára is elérhető. Ez különösen fontos, hiszen egyre több gyerek vesz részt különféle sportfoglalkozásokon és versenyeken, ahol fokozott a sérülés kockázata

- magyarázta a Generali, amely azt is jelezte, hogy mindkét tanulóbiztosítás a nap 24 órájában, a világ bármely pontján érvényes – legyen szó otthonról, iskoláról, kirándulásról vagy akár nyaralásról.

A lakásbiztosításhoz is köthető

A K&H Biztosító válaszában jelezte, jelenleg nem kínál kifejezetten iskoláskorú gyermekeknek, illetve az iskolakezdéshez vagy tanévhez igazított, önálló biztosítási terméket.

Ugyanakkor a lakásbiztosítás mellé elérhető kiegészítő balesetbiztosítás minden, a biztosított ingatlanban élő 70 év alatti személyre – így a gyermekekre is – kiterjed. Ez a fedezet nemcsak az otthon bekövetkező balesetek esetén nyújt védelmet, hanem a világ bármely pontján. Így például a nyári táborok, szabadidős programok vagy a tanév során az iskolában történt balesetek esetén is térítést biztosít, amennyiben a gyermek olyan sérülést szenved, amely csonttöréssel, repedéssel, 28 napon túli gyógyulással jár, vagy műtéti beavatkozást igényel

- mondták. Emellett a K&H életbiztosítás rendszeres díjas kockázati életbiztosítás formájában nyújt anyagi segítséget váratlan tragédiák – halál, betegség, baleset – esetén. A biztosítás teljes mértékben személyre szabható: az ügyfelek határozhatják meg a biztosítási összeget, választhatnak a különféle kiegészítő baleset- és egészségbiztosítási fedezetek közül, valamint bevonhatnak társbiztosítottakat is.

Így például már a 3 éves kortól biztosíthatók a gyermekek, egyéni biztosítási összegekkel és kiegészítő fedezetekkel. Ennek köszönhetően akár egy ötfős család teljes körű védelme is megoldható egyetlen szerződés keretében

- tették hozzá. A biztosító tapasztalatai szerint a gyermekeknél a leggyakoribb biztosítási események közé a csonttörések, csontrepedések és a kórházi tartózkodás miatti térítések tartoznak.

Mire figyeljen a szülő szerződéskötésnél?

Mint az látható, az állami balesetbiztosítás jó „háttérháló”, de önmagában nagyon kevés. Ha valaki így a tanév elején döntene úgy, szeretné bebiztosítni gyermekét, több dologra is oda kell fogyelnie. A megfelelő biztosítás kiválasztásánál nem elég az árakat összehasonlítani: a szülőknek érdemes alaposan átnézniük a feltételeket, kizárásokat és limiteket is, különben kellemetlen meglepetések érhetik őket egy baleset után.

Ne keverjük össze: az állami diákbaleset-biztosítás csak baleseti összegbiztosítás, nem egészségbiztosítás.

Olvassuk el a kizárásokat: sok termék nem térít extrém sportnál, versenysportnál.

Nézzük meg a limiteket: kórházi napi térítés, rokkantsági százalék, felelősségi összegek.

Ellenőrizd a TAJ-státuszt: a NEAK jogosultság megléte alapfeltétel az állami ellátásokhoz.

A szülőknek érdemes mérlegelni, milyen kockázatokkal szemben akarják védeni a gyereket: balesetek, gyors orvosi ellátás, másoknak okozott károk vagy utazások. Ma már számos, testre szabható biztosítási termék érhető el, amelyek kombinálhatók is, így a család pénztárcájához és a gyerek életmódjához igazítható a védelem.