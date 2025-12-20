Kihúzták az Ötöslottó 2025/51. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum.
Furcsa számok az Ötöslottó eheti sorsolásán: rendkívüli húzást fognak rendezni, erről mindenkinek tudnia kell
Az ötöslottó 51. heti sorsolásán a 10, 34, 55, 56 és 57 számokat húzták ki, telitalálat nem született. A nyerőszámok között három egymást követő szám is szerepelt, ami borzasztóan ritka, annak az esélye, hogy ezt a három konkrét számot húzzák ki 0,0085 százalék.
Az ötöslottó 51. heti sorsolásán a 10, 34, 55, 56 és 57 számokat húzták ki, ám telitalálat ezúttal sem született. A számsor különlegessége, hogy három egymást követő szám – az 55, 56 és 57 – is szerepelt benne, ami sok játékos számára szokatlannak tűnhet, holott statisztikailag nem példa nélküli jelenség.
Általánosságban annak az esélye, hogy az öt kihúzott szám között bármely három egymást követő szám megjelenjen, körülbelül 0,73 százalék, vagyis nagyjából 1 a 137-hez. Ez azt jelenti, hogy bár nem gyakori, rendszeresen előfordulhat, és önmagában nem tekinthető rendkívüli eseménynek egy ötöslottó-sorsoláson.
Jelentősen más azonban a helyzet, ha konkrét számsorról beszélünk. Annak a valószínűsége, hogy pont az 55, 56 és 57 számokat is kihúzzák az ötösben – függetlenül attól, mi a másik két szám – mindössze körülbelül 0,0085 százalék, azaz nagyjából 1 a 11 700-hoz. Vagyis míg az egymást követő számok megjelenése önmagában nem rendkívüli, egy előre megnevezett, konkrét hármas felbukkanása már kifejezetten ritka eseménynek számít.
A több mint 2,3 milliárdos főnyereményt sem vitte el senki, a következő, rendkívüli Szilveszteri Szuperlottósorsoláson 7 milliárdért izgulhatnak a játékosok.
Óriási változás élesedik az Ötöslottón: elhalasztják a jövő szombati sorsolást, ilyen csak nagyon ritkán van
Élesbe fordul a szilveszteri extra nyereményjáték: a december 20-án estétől megvásárolt Ötöslottó szelvények már érvényesek lesznek a Szilveszteri Szuperlottóra.
