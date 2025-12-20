2025. december 20. szombat Teofil
5 °C Budapest
Lottery, bingo balls. High angle full frame view suitable for background purposes..
Szórakozás

Furcsa számok az Ötöslottó eheti sorsolásán: rendkívüli húzást fognak rendezni, erről mindenkinek tudnia kell

Pénzcentrum
2025. december 20. 19:49

Az ötöslottó 51. heti sorsolásán a 10, 34, 55, 56 és 57 számokat húzták ki, telitalálat nem született. A nyerőszámok között három egymást követő szám is szerepelt, ami borzasztóan ritka, annak az esélye, hogy ezt a három konkrét számot húzzák ki 0,0085 százalék.

Az ötöslottó 51. heti sorsolásán a 10, 34, 55, 56 és 57 számokat húzták ki, ám telitalálat ezúttal sem született. A számsor különlegessége, hogy három egymást követő szám – az 55, 56 és 57 – is szerepelt benne, ami sok játékos számára szokatlannak tűnhet, holott statisztikailag nem példa nélküli jelenség.

Általánosságban annak az esélye, hogy az öt kihúzott szám között bármely három egymást követő szám megjelenjen, körülbelül 0,73 százalék, vagyis nagyjából 1 a 137-hez. Ez azt jelenti, hogy bár nem gyakori, rendszeresen előfordulhat, és önmagában nem tekinthető rendkívüli eseménynek egy ötöslottó-sorsoláson.

Rendkívüli! Jön a Szilveszteri Szuperlottó: 7 milliárd forint lesz a főnyeremény, ilyen még nem volt
EZ IS ÉRDEKELHET
Rendkívüli! Jön a Szilveszteri Szuperlottó: 7 milliárd forint lesz a főnyeremény, ilyen még nem volt
A Szerencsejáték Zrt. az Ötöslottóra építve különleges nyereményjátékot hirdet meg 2025 végére.

Jelentősen más azonban a helyzet, ha konkrét számsorról beszélünk. Annak a valószínűsége, hogy pont az 55, 56 és 57 számokat is kihúzzák az ötösben – függetlenül attól, mi a másik két szám – mindössze körülbelül 0,0085 százalék, azaz nagyjából 1 a 11 700-hoz. Vagyis míg az egymást követő számok megjelenése önmagában nem rendkívüli, egy előre megnevezett, konkrét hármas felbukkanása már kifejezetten ritka eseménynek számít.

A több mint 2,3 milliárdos főnyereményt sem vitte el senki, a következő, rendkívüli Szilveszteri Szuperlottósorsoláson 7 milliárdért izgulhatnak a játékosok.

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső ÖTÖSLOTTÓ aloldalunkon
Címlapkép: Getty Images
