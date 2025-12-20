Furcsa számok az Ötöslottó eheti sorsolásán: rendkívüli húzást fognak rendezni, erről mindenkinek tudnia kell

Az ötöslottó 51. heti sorsolásán a 10, 34, 55, 56 és 57 számokat húzták ki, telitalálat nem született. A nyerőszámok között három egymást követő szám is szerepelt, ami borzasztóan ritka, annak az esélye, hogy ezt a három konkrét számot húzzák ki 0,0085 százalék.

Általánosságban annak az esélye, hogy az öt kihúzott szám között bármely három egymást követő szám megjelenjen, körülbelül 0,73 százalék, vagyis nagyjából 1 a 137-hez. Ez azt jelenti, hogy bár nem gyakori, rendszeresen előfordulhat, és önmagában nem tekinthető rendkívüli eseménynek egy ötöslottó-sorsoláson.

Jelentősen más azonban a helyzet, ha konkrét számsorról beszélünk. Annak a valószínűsége, hogy pont az 55, 56 és 57 számokat is kihúzzák az ötösben – függetlenül attól, mi a másik két szám – mindössze körülbelül 0,0085 százalék, azaz nagyjából 1 a 11 700-hoz. Vagyis míg az egymást követő számok megjelenése önmagában nem rendkívüli, egy előre megnevezett, konkrét hármas felbukkanása már kifejezetten ritka eseménynek számít.

A több mint 2,3 milliárdos főnyereményt sem vitte el senki, a következő, rendkívüli Szilveszteri Szuperlottósorsoláson 7 milliárdért izgulhatnak a játékosok.

