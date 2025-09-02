2025. szeptember 2. kedd Rebeka, Dorina
30 °C Budapest
Női kéz 5 piros hüvelykujj felfelé és 5 kék hüvelykujj lefelé, zöld háttérrel illusztrálva
Gazdaság

Súlyos gazdaságpolitikai paradoxonra világít rá a 3%-os Otthon Start hitel

Pénzcentrum
2025. szeptember 2. 11:31

Miközben a magyar állam 3%-os kedvezményes lakáshitellel támogatja a fiatalok otthonteremtését, a tanulást segítő szabad felhasználású Diákhitel1 kamata 8,99% - közel háromszor magasabb. Ez a gazdaságpolitikai paradoxon azt üzeni: jobban megéri ingatlant vásárolni, mint diplomát szerezni. Pedig a nemzetközi és hazai adatok is egyértelműen bizonyítják, hogy a felsőfokú végzettség hosszú távon jelentősebb jövedelmi és társadalmi előnyt biztosít.

A 2024-ben bevezetett Otthon Start lakáshitelprogram kétségtelenül jelentős lépés a fiatalok lakhatási esélyeinek javítására: az első lakásvásárlóknak kínált 3%-os fix kamatozású konstrukció lényegesen kedvezőbb, mint a piacon elérhető, jellemzően 6–8% közötti kamatszintű lakáshitelek. A konstrukció társadalompolitikai célja világos: letelepedés, családalapítás ösztönzése, a fiatalok helyben tartása. Mindeközben azonban kevés figyelem irányul arra a meglepő ellentmondásra, hogy a tanuláshoz igénybe vehető szabad felhasználású Diákhitel1 kamata 2025 őszén 8,99%, azaz háromszorosa a támogatott lakáshitelének.

Ez a kamatkülönbség azonban túlmutat a puszta pénzügyi kondíciókon: egyfajta implicit gazdaságpolitikai értékválasztást tükröz. A jelenlegi támogatási struktúrából úgy tűnik, hogy az állam a rövid távon is látható vagyonfelhalmozást - mint az ingatlanszerzést - nagyobb mértékben támogatja, mint a hosszabb távon megtérülő, ám kevésbé kézzelfogható humántőke-beruházást. Pedig az utóbbi - vagyis a felsőfokú tanulmányok finanszírozása - közgazdasági értelemben legalább akkora megtérüléssel bír, mint a lakástulajdon megszerzése.

Az OECD 2023-as „Education at a Glance” jelentése alapján Magyarországon a diplomások átlagosan 66%-kal keresnek többet, mint középfokú végzettségű társaik, míg a mester- vagy doktori fokozattal rendelkezők esetében ez a különbség akár 133% is lehet. Ezzel szemben a tanulmányi célú hitelezés Magyarországon továbbra is piaci kockázati logika mentén történik, a kamatszint nem tükrözi a társadalmi hasznosságot — sőt, a lakáshitelezéshez képest büntetően magas. A Központi Statisztikai Hivatal adatai ugyan kevésbé részletesek e téren, de szintén megerősítik a diplomások magasabb kereseti pozícióját.

Ez a helyzet nemcsak elvi, hanem gyakorlati következményekkel is jár: a fiatalok előtt álló életpálya-döntések során torzító hatást gyakorolhat a támogatási rendszer. A lakáshitel kedvező kondíciói és a Diákhitel1 relatíve drága volta együttese ösztönözheti a tanulmányok elhalasztását, a mielőbbi munkavállalás és jövedelemszerzés irányába. Ez különösen súlyosan érintheti azokat, akik éppen az anyagi korlátok miatt szorulnának állami segítségre a tanulmányaik folytatásához.

A helyes gazdaságpolitikai válasz nem az Otthon Start program visszavonása lenne, hanem a tudásfinanszírozás újragondolása. Indokolt lenne a diákhitel kamatszintjének mérséklése a jegybanki és pénzpiaci környezethez igazodva, vagy akár egy új, célzottan támogatott tanulmányi hitel bevezetése. Ha valóban hiszünk abban, hogy a jövő gazdasági növekedése a versenyképes tudáson alapul, akkor ezt nemcsak szavakban, hanem kamatszintekben is ki kell fejeznünk.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #diákhitel #gazdaság #otthonteremtés #fiatalok #edukáció #diplomások #otthonteremtési támogatás #unortodox gazdaságpolitika #diákhitel1 #otthon start

