A turizmus dinamikus bővülése nemcsak lehetőségeket, hanem gazdasági kihívásokat is teremt.
Súlyos gazdaságpolitikai paradoxonra világít rá a 3%-os Otthon Start hitel
Miközben a magyar állam 3%-os kedvezményes lakáshitellel támogatja a fiatalok otthonteremtését, a tanulást segítő szabad felhasználású Diákhitel1 kamata 8,99% - közel háromszor magasabb. Ez a gazdaságpolitikai paradoxon azt üzeni: jobban megéri ingatlant vásárolni, mint diplomát szerezni. Pedig a nemzetközi és hazai adatok is egyértelműen bizonyítják, hogy a felsőfokú végzettség hosszú távon jelentősebb jövedelmi és társadalmi előnyt biztosít.
A 2024-ben bevezetett Otthon Start lakáshitelprogram kétségtelenül jelentős lépés a fiatalok lakhatási esélyeinek javítására: az első lakásvásárlóknak kínált 3%-os fix kamatozású konstrukció lényegesen kedvezőbb, mint a piacon elérhető, jellemzően 6–8% közötti kamatszintű lakáshitelek. A konstrukció társadalompolitikai célja világos: letelepedés, családalapítás ösztönzése, a fiatalok helyben tartása. Mindeközben azonban kevés figyelem irányul arra a meglepő ellentmondásra, hogy a tanuláshoz igénybe vehető szabad felhasználású Diákhitel1 kamata 2025 őszén 8,99%, azaz háromszorosa a támogatott lakáshitelének.
Ez a kamatkülönbség azonban túlmutat a puszta pénzügyi kondíciókon: egyfajta implicit gazdaságpolitikai értékválasztást tükröz. A jelenlegi támogatási struktúrából úgy tűnik, hogy az állam a rövid távon is látható vagyonfelhalmozást - mint az ingatlanszerzést - nagyobb mértékben támogatja, mint a hosszabb távon megtérülő, ám kevésbé kézzelfogható humántőke-beruházást. Pedig az utóbbi - vagyis a felsőfokú tanulmányok finanszírozása - közgazdasági értelemben legalább akkora megtérüléssel bír, mint a lakástulajdon megszerzése.
Az OECD 2023-as „Education at a Glance” jelentése alapján Magyarországon a diplomások átlagosan 66%-kal keresnek többet, mint középfokú végzettségű társaik, míg a mester- vagy doktori fokozattal rendelkezők esetében ez a különbség akár 133% is lehet. Ezzel szemben a tanulmányi célú hitelezés Magyarországon továbbra is piaci kockázati logika mentén történik, a kamatszint nem tükrözi a társadalmi hasznosságot — sőt, a lakáshitelezéshez képest büntetően magas. A Központi Statisztikai Hivatal adatai ugyan kevésbé részletesek e téren, de szintén megerősítik a diplomások magasabb kereseti pozícióját.
Ez a helyzet nemcsak elvi, hanem gyakorlati következményekkel is jár: a fiatalok előtt álló életpálya-döntések során torzító hatást gyakorolhat a támogatási rendszer. A lakáshitel kedvező kondíciói és a Diákhitel1 relatíve drága volta együttese ösztönözheti a tanulmányok elhalasztását, a mielőbbi munkavállalás és jövedelemszerzés irányába. Ez különösen súlyosan érintheti azokat, akik éppen az anyagi korlátok miatt szorulnának állami segítségre a tanulmányaik folytatásához.
A helyes gazdaságpolitikai válasz nem az Otthon Start program visszavonása lenne, hanem a tudásfinanszírozás újragondolása. Indokolt lenne a diákhitel kamatszintjének mérséklése a jegybanki és pénzpiaci környezethez igazodva, vagy akár egy új, célzottan támogatott tanulmányi hitel bevezetése. Ha valóban hiszünk abban, hogy a jövő gazdasági növekedése a versenyképes tudáson alapul, akkor ezt nemcsak szavakban, hanem kamatszintekben is ki kell fejeznünk.
Iránykereséssel indulhat a keddi kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén – véli az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője.
A 2025 II. negyedévében az adatok szerint 0,1, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,2%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakit.
Kedd reggelre ismét gyengült a forint a főbb devizákkal szemben a nemzetközi piacon az előző esti jegyzésekhez képest.
Az euró árfolyama a reggel hét óra előtt jegyzett 396,62 forintról 395,09 forintra csökkent 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 6,9 milliárd forint volt, a vezető részvények emelkedtek az előző napi záráshoz képest.
A bíróság döntése szerint Donald Trump túllépte hatáskörét a "kölcsönös" vámok bevezetésével.
2025 júliusában az ipari termelői árak átlagosan 4,5%-kal múlták felül az egy évvel korábbit.
Minimálisan magasabb ma reggel az euró árfolyama, mint a pénteki volt, a dollárral szemben viszont erősödött a forint.
Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója kifejtette, hogy 2026-2027-re Magyarország képes lesz alternatív olajellátási rendszereket kiépíteni.
Ezek voltak augusztus utolsó hetének legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon!
Leállítják a termelést az ArcelorMittal vajdahunyadi kohászati kombinátjában - idézte a profit.ro hírportál a vállalati szakszervezetet.
A Mol 3D szeizmikus méréseket végzett a Dunai Finomító területén és környezetében.
Az idei első féléves profit 51 százalékkal, 287 milliárd rubelre (kb. 1200 milliárd forintra) zuhant.
A vállalat közlése szerint az érintett személyek, a szakszervezet és a munkaerő-kölcsönző partnerek tájékoztatása már megkezdődött.
Az EU 2025-től megszünteti a fosszilis kazánok támogatását, 2029-től pedig tiltja azok forgalmazását.
Júliusban a magyar cégek többet exportáltak, mint importáltak: a külkereskedelmi többlet elérte a 578 millió eurót.
Összeomlóban Donald Trump gazdasági álmai? Ez a befektetés nagyon kilőtt, csúnyán alázza a dollárt is
A piacok jelenleg több mint 87%-os esélyt adnak egy negyedpontos kamatcsökkentésnek a Fed szeptemberi ülésén.
A szabályozás óta a fogyasztóvédelmi hatóság folyamatosan ellenőrzi, hogy a vállalkozások betartják-e az akciós árfeltüntetés előírásait.
