Computer hacker stealing information with laptop
Ez a sztárszakma visz most mindent itthon: 2,5 milliót fizet havonta, a fiataloknak is megéri

Pénzcentrum
2025. szeptember 2. 16:03

A mérnökinformatikus pálya ma az egyik legjobban fizető és legkeresettebb terület Magyarországon, a frissdiplomások már alapképzés után bruttó átlagosan 719 ezer, mesterfokozattal pedig több mint 900 ezer forintot kereshetnek, ami jócskán meghaladja a KSH által mért, 2025 júniusára vonatkozó 704 ezer forintos bruttó országos átlagot. A tapasztaltabb szakemberek bruttó 1–2,5 millió forintos fizetési sávokban mozognak, miközben a munkakörök gyakran kínálnak bónuszokat, cafeteriát és home office lehetőséget is. Már gyakornokként is kiemelkedőek a kereseti lehetőségek: a diákok órabére 2 300–3 500 forint, ami heti 20 óra munkával havi 200–280 ezer forintos nettó jövedelmet jelenthet. Nem véletlen tehát, hogy a műszaki és informatikai képzések az egyik legnépszerűbbek a felvételizők körében, hiszen a nehéz tanulmányok hosszú távon stabil és kiemelkedően jövedelmező karriert alapozhatnak meg.

Jelenleg is több mérnökinformatikus vagy ahhoz közelálló pozíció szerepel álláshirdetésekben, például fejlesztői vagy rendszerszintű mérnöki területen. Egy Java-fejlesztői pozícióhoz létrejött hirdetés például explicit megemlíti, hogy mérnökinformatikus végzettség is elfogadott, és kínál versenyképes fizetést, cafeteriakártyát, bónuszt, valamint home office lehetőséget is.

Egy másik pozíció, amely mérnökinformatikus diplomát kér, szintén rugalmas munkaidőt, home office-t, versenyképes fizetést és széles juttatási csomagot kínál. Rendre hallani, hogy az ilyen típusú IT és műszaki képzések manapság aranyat érnek a piacon, mivel meglehetősen erős bérezéssel és kedvező munkafeltételekkel vesznek fel embereket ilyen végzettséget igénylő munkakörökre. 

A hirdetések alapján gyakori a rugalmas munkavégzés vagy a home office lehetősége (“hibrid” vagy heti pár nap otthoni munka). Egy konkrét diákmunka hirdetés is kínál teljes home office-t bruttó 4 000 Ft/óra díj ellenében. Emellett a béren kívüli juttatások, mint cafeteria, biztosítás, céges autó vagy mobiltelefon gyakori elemei a csomagnak.

Mégis mennyi a mérnökinformatikus fizetés?

Diploma megszerzés után mérnökinformatikus pályakezdők bruttó átlagfizetése körülbelül 719 587 Ft volt. Ha valaki mesterfokozattal indul, ez akár ~905 286 Ft is lehet. A részletes adatok szerint az IT-fejlesztői területen a junior szint induló bruttó bér szoftverfejlesztőként 600–950 ezer Ft között mozoghat, medior szinten 1–1,5 millió, senior szinten 1,5–2,2 millió, a legjobban fizetett pozíciók akár 2–2,5 millió forint felett is. Az adat- és gépi tanulási (AI) pozíciók, például Data Engineer, Data Scientist vagy ML Engineer, melyek szintén kiemelkedően jól fizetnek, például a senior medián fizetés 1,8–2,0 millió Ft, top sáv akár 2,4–2,7 millió Ft .

A Diplomás Pályakövetési Rendszer adatai alapján mérnökinformatikus alapképzés után ~719 587 Ft, mesterképzés után ~905 286 Ft bruttó átlagfizetéssel számolhatnak a frissdiplomások.

Egy korábbi Pénzcentrum cikkben szakértőkkel beszélgettünk a diákmunka és gyakornoki/pályakezdő piacról. Akkor egyet értettek a szakértők abban, hogy az

IT gyakornoki vagy fejlesztői pozícióban a diákok nettó órabére 2 500–3 500 Ft között mozoghat, így heti 20 órával havi nettó 200–280 ezer Ft keresetre tehetnek szert .

A felvételi statisztikák szerint az informatikai képzések az összes jelentkezés mintegy 6,95 %-át tették ki, és első helyen 6,97 %-ot értek el. A műszaki képzések ennél is népszerűbbek: 11,41 %-os arány a jelentkezések között, és első helyen 11,96 % . Ezek az arányok azt mutatják, hogy a technológiai pályák kétségtelenül népszerűek és fontosnak számítanak a diákok körében.

Mely egyetemeken tanulható a mérnökinformatika, ponthatárok

Számos felsőoktatási intézmény kínál mérnökinformatikus képzést:

  • BME,
  • Óbudai Egyetem,
  • Debreceni Egyetem,
  • Neumann János Egyetem,
  • Pécsi Tudományegyetem

de számos más kisebb egyetem is hirdet ehhez hasonló képzéseket. Munkaerőpiaci és HR szakértők rendszeresen kiemelik, hogy a műszaki és informatikai végzettségű pozíciók a legjobban fizető szakmák közé tartoznak. Ez alátámasztja a fent bemutatott bérezési sávokat és a képzések iránti erős keresletet. A mérnökinformatika ugyanakkor nem egyszerű szak, komoly tanulást igényel, magas követelményeket támaszt mind elméleti, mind gyakorlati szinten. Ugyanakkor a piaci visszajelzések és a bevezető fizetési adatok alapján jól látható, hogy hosszú távon ez a befektetés kifizetődő lehet,ugyanis gyors elhelyezkedés, magas kezdő fizetések, folyamatos karrierlehetőség és juttatások jellemzik e területet.

A bérekhez visszakanyarodva, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adatai szerint 2025. júniusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 704 400 forint volt, amely nettóban körülbelül 484 200 forintot jelent. Ehhez viszonyítva a mérnökinformatikus pályakezdők bruttó átlagfizetése, amely 719 587 forint alapképzés után és 905 286 forint mesterfokozattal, már a pályára lépés pillanatában meghaladja az országos átlagot. Ez különösen jelentős, hiszen kevés olyan végzettség létezik, amely rögtön a belépéskor átlag feletti keresetet biztosít.

A tapasztaltabb mérnökinformatikusok bérsávjai pedig még markánsabban emelkednek ki az országos adatokból: a medior szintű szakemberek jellemzően bruttó 1–1,5 millió forint körüli fizetést érnek el, míg a senior és specializált pozíciók (például adat- vagy biztonsági mérnökök, gépi tanulási szakértők) esetében a havi jövedelem a 1,5–2,5 millió forintos sávban is mozoghat. Ez azt jelenti, hogy a tapasztalt IT- és mérnökinformatikai szakemberek akár kétszer-háromszor magasabb keresetre számíthatnak a magyar átlagkeresethez képest, megerősítve azt a munkaerőpiaci tapasztalatot, hogy az egyik legjövedelmezőbb szakmai pályát képviselik.

A jelenlegi álláshirdetések szerint mérnökinformatikus pozíciók jól keresettek, rugalmas munkafeltételeket (home office, bónusz, cafeteria) kínálnak. A bérek diploma után induló szinten bruttó ~720–900 ezer Ft, senior és specializált pozíciók esetében akár 1–2,5 millió Ft is lehet. Diákok gyakornoki órabére nettó 2 300–3 500 Ft. Az informatikai és mérnöki képzések népszerűek és előnyösek, és bár kihívást jelentenek, hosszú távon gazdaságilag is megtérülnek.
Címlapkép: Getty Images
