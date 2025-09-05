Elindult a kormány új támogatott lakáshitele, amely fix 3%-os kamattal, akár 25 éves futamidőre is igényelhető.
Kiderült a meglepő igazság az Otthon Start hitelről: tisztul a kép, minden egy irányba mutat
Tíz jogosultból hat tervezi igénybe venni az új, kedvezményes Otthon Start hitelt – derült ki a Bankmonitor és a Pénzcentrum közös, több mint 2000 fős felméréséből. A válaszadók 35%-a tartotta magát jogosultnak a programra, közülük pedig közel egynegyed már a következő három hónapban lépne. A támogatott hitel vonzó, de nem mindenki számára elég meggyőző: 39,5% egyáltalán nem tervezi felvenni. A felmérésből kiderült az is, hogy nőtt a fiatalok hitelfelvételi hajlandósága, és javult a lakosság pénzügyi tudatossága. Az Otthon Start program hatása így túlmutat önmagán: a hitelekhez való viszony is érezhetően változik.
Szeptembertől elérhető az Otthon Start lakáshitelprogram, amely kedvező feltételekkel kínál legfeljebb 50 millió forintos, fix 3%-os kamatozású kölcsönt első lakásukat vásárló fiataloknak. A konstrukcióhoz mindössze 10% önerő szükséges, emellett vételár- és négyzetméterár-korlátok is vonatkoznak a vásárolható ingatlanokra. A hitel legfőbb vonzereje, hogy az alacsony kamatnak köszönhetően jelentősen – akár 42%-kal – nagyobb összeget vehetnek fel a jogosultak, mint piaci alapú konstrukciók esetén, miközben a törlesztőrészletek is kiszámíthatóbbak maradnak hosszú távon.
A program bejelentése óta jelentős mozgást indított el a lakás- és hitelpiacon. Az érdeklődés megnövekedett, több bank arról számolt be, hogy már az indulás előtt tízezres nagyságrendben regisztráltak érdeklődőket. A szakértői várakozások szerint a kereslet felfutása hatással lehet az ingatlanárakra is: Budapesten 10%, vidéken akár ennél is nagyobb drágulás várható az Otthon Start hatására. A piacon többen attól tartanak, hogy a támogatott hitel újra élénkíti az árversenyt, ami az alacsonyabb jövedelműek kiszorulásához vezethet. A program tehát nemcsak lehetőség, hanem komoly kihívás is a piac számára.
Ebben a felfokozott piaci helyzetben különösen fontos feltérképezni, hogyan viszonyul a lakosság a hitelfelvételhez, és mit gondolnak az új támogatott konstrukcióról. Az Otthon Start bevezetése ugyanis nemcsak gazdasági, hanem pszichológiai fordulópont is lehet: megmutatja, hogy a magyarok mennyire nyitottak a hitelekre, milyen feltételek mellett hajlandóak eladósodni, és valóban képes-e egy új állami program megváltoztatni a hitellel kapcsolatos attitűdöket.
A jogosultak 60,5%-a tervezi felvenni a támogatott hitelt
A Pénzcentrum és a Bankmonitor közös, több mint 2000 fő részvételével zajló – nem reprezentatív – felmérésében azt vizsgáltuk, hogyan viszonyul a magyar lakosság a hitelfelvételhez, különös tekintettel az új Otthon Start konstrukcióra. A kutatás különösen aktuális, hiszen a program indulása jelentős piaci érdeklődést váltott ki, ezért fontos képet kapni arról, milyen tényezők befolyásolják a lakosság hiteldöntéseit, és hogy valóban megmozdult-e a hitelpiac.
Az idei eredményeket a tavalyi hasonló felmérés adataival összevetve jól láthatóvá válnak a változások a hitelekhez való hozzáállásban. Az Otthon Starttal kapcsolatos válaszok pedig különösen árulkodók: nemcsak arról árulnak el sokat, hogy a lakosság mennyire tájékozott és nyitott az új lehetőségekre, hanem arról is, milyen általános elvárásaik és félelmeik vannak a hitelezéssel kapcsolatban. A következőkben részletes ábrák segítségével mutatjuk be, hogyan változott a lakosság hitelhez való hozzáállása.
Pontokban az Otthon Start-felmérés legfontosabb tanulságai:
Hányan jogosultak az Otthon Startt hitelre?
- A felmérésben a válaszadók 35,1%-a tartotta magát jogosultnak az Otthon Start igénybevételére,
- 51,4%-uk nem tekintette magát jogosultnak, és
- további 13,4% pedig nem tudta meghatározni, hogy jogosult-e (a kerekítés miatt nem adják ki pontosan 100%-ot).
Hányan tervezik felvenni az Otthon Start hitelt?
- Tíz jogosultból hat (60,5%) jelezte, hogy tervezi felvenni az Otthon Start hitelt.
- A jogosultak közel egynegyede (23,7%) már a következő három hónapban lépne,
- további 16,6% három és hat hónap között,
- míg 20,3% ennél később tervezi felvenni a hitelt.
- A többiek, vagyis a jogosultak 39,5%-a egyáltalán nem tervezi felvenni az Otthon Startot.
Az érdeklődők hitelhez való hozzáállása
- Az Otthon Start felvételét tervezők csaknem fele (46,2%) támogatott konstrukció mellett akár piaci hitelt is felvenne,
- 36,1%-uk kizárólag az alacsony kamatozású, támogatott hitelben gondolkodik,
- míg a tervezgetők 17,1%-a csak a legszükségesebb esetben venne fel kölcsönt.
- Az Otthon Start nem tudta megszólítani azokat, akik alapvetően elutasítják a hitelfelvételt. Bár a program jelentős érdeklődést váltott ki, a lakosság egy része továbbra is tartózkodik a hitelfelvételtől, legyen az támogatott vagy piaci konstrukció.
Mi változott 1 év alatt?
Az előző évhez képest két fontos változás figyelhető meg - derült ki a Bankmonitor és a Pénzcentrum közös kutatásából. A fiatalok körében érezhetően nőtt a hitelfelvételi hajlandóság: míg tavaly a 18–30 évesek 58%-a lett volna nyitott valamilyen hitel felvételére, idén már 68%-uk tartozik ebbe a csoportba.
A legnagyobb ugrás a kizárólag támogatott hiteleket választók körében történt, ahol az arány 20%-ról 27%-ra emelkedett, a piaci hitelre is nyitottak aránya pedig 38%-ról 41%-ra nőtt. Ebben feltehetően szerepet játszott az Otthon Start program és a körülötte kialakult közbeszéd is.
A hitelszerződések megértésében is tapasztalható javulás. Tavaly még 61% gondolta (tévesen), hogy a bank bármikor módosíthatja a hitelszerződés feltételeit, idén már csak 55% véli így. Ez 6 százalékpontos csökkenés, ami azt mutatja, hogy a lakosság egyre tudatosabb a hitelek működését illetően. Ebben a változásban feltehetően az Otthon Start programnak program visszhangjának is volt szerepe.
A felmérés eredményei világosan mutatják, hogy az Otthon Start program nem csupán a hitelpiacot mozgatta meg, hanem a lakosság hitelekhez való viszonyát is alakítani kezdte. A válaszok alapján egyértelműen látszik, hogy a támogatott konstrukciók iránti bizalom nő, különösen a fiatalok körében, ami hosszú távon is formálhatja a pénzügyi tudatosságot és döntéshozatalt.
Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a kutatás online felületen, gazdasági és pénzügyi témák iránt eleve érdeklődő olvasók körében zajlott, így az eredmények elsősorban ezt a nyitottabb, tudatosabb réteget tükrözik, és nem vetíthetők ki egy az egyben a teljes lakosságra. A kutatás ugyanakkor így is értékes képet ad arról, hogyan rezonál a célzott közönség az Otthon Start programra és a hitelezés kérdésére általánosságban.
A következő hetekben további részletekkel és bontásokkal jelentkezünk, hogy még átfogóbb képet nyújtsunk a hazai hitelattitűdökről.
