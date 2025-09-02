2025. szeptember 2. kedd Rebeka, Dorina
Close-up of a chair on a students desk inside a classroom in a secondary school.
Oktatás

Durvább a pedagógushiány, mint eddig gondoltuk: ki fogja így tanítani a diákokat tanévkezdés után?

Pénzcentrum
2025. szeptember 2. 09:14

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szerint továbbra is pedagógushiány van az iskolákban, és az új teljesítményértékelési rendszer miatt a tanárok jelentős része még mindig nem tudja, pontosan mennyi lesz a fizetése - írja a szeretlekmagyarorszag.hu.

Nagy Erzsébet, a PDSZ ügyvivője szerint a legnagyobb probléma, hogy a kormány sikerbeszámolóihoz nem társulnak konkrét, ellenőrizhető adatok. "Nem tudjuk, hány pedagógusra lenne valójában szükség, mert ezt hivatalosan nem számolják ki" - fogalmazott a szakszervezeti vezető.

A szakszervezet tapasztalatai szerint a tanulói óraszámokat sok helyen csökkentik, kevesebb szakkört és csoportbontást tartanak, így próbálják kezelni a pedagógushiányt. Eközben a nyugdíjas tanárok visszafoglalkoztatása is problémás, sokan csak az utolsó pillanatban tudják meg, hogy folytathatják-e a munkát.

Az idén először élesben működő teljesítményértékelési rendszer is súlyos gondokat okoz. A PDSZ friss felmérése szerint a pedagógusok 73,7 százaléka még szeptember elején sem tudta, kap-e béremelést a teljesítményértékelés alapján. A döntés ráadásul már nem az iskolaigazgatók, hanem a tankerületi központ vezetőjének kezében van.

"A teljesítményértékelés során adott legtöbb pontszám 79% volt, 80%-tól lenne kötelező a béremelés" - magyarázta Nagy Erzsébet, hozzátéve, hogy a rendszer nem veszi figyelembe a pedagógusok visszajelzéseit, és sokszor igazságtalan korlátokat állít.

Fájó hiánnyal indul a 2025/2026-os tanév: félresikerült a reform, ezt a szülők is érezni fogják
Tavaly áprilisban lépett életbe az a kormányrendelet, amely gyökeresen átalakította a pedagógusok teljesítményének értékelését.

Az iskolakezdés költségei is jelentős terhet rónak a családokra. A szakszervezeti vezető szerint ma már egy iskolakezdés 30-100 ezer forint között mozog, és a köznevelésben dolgozók számára jogszabályban biztosított iskolakezdési támogatást sem kapják meg sokan a gyakorlatban.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A béremelések kapcsán Nagy Erzsébet elmondta, hogy bár a kormány 32,2, illetve 24,2 százalékos emelésről beszél, a valóságban a pedagógusok sok esetben csak 7-20 százalékos emelést kaptak. A különböző pedagógus-fokozatokban eltérő mértékű a kötelező emelés, ami miatt sokan inkább visszaminősíttették magukat alacsonyabb kategóriába, hogy magasabb fizetést kaphassanak.

"A legnagyobb különbség az előző tanévhez képest, hogy ez egy sokkal szomorúbb, frusztráltabb tanévkezdés. A pedagógusok haragot és megalázottságot éreznek" - összegezte a helyzetet a PDSZ ügyvivője.
Címlapkép: Getty Images
2025. szeptember 2.
Ezt mindenképp intézd el szeptemberben, ha iskolás a gyereked: egy vagyont fizethet, aki nem lép időben
2025. szeptember 1.
Valami nagyon nem stimmel: papíron két borsodi falu a leggazdagabb magyar település, mi folyik itt?
2025. szeptember 2.
Csoda vagy lufi? Teljesen kiszolgáltatottá válhat a magyar gazdaság, hiába a nyári turistaáradat
2025. szeptember 1.
Éhezők viadala Magyarországon: egyre súlyosabb a helyzet, kódolva van a társadalmi katasztrófa?
2025. szeptember 1.
Elárulta a Revolut, mikor állíthatják vissza teljesen a kriptószolgáltatásokat Magyarországon
