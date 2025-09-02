Az ősz fontos hónap a továbbtanulók számára. Nem csak új osztályt vagy épp iskolákat kezdenek a tanulók, de sok fontos vizsga zajlik ebben az időszakban,...
Durvább a pedagógushiány, mint eddig gondoltuk: ki fogja így tanítani a diákokat tanévkezdés után?
A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szerint továbbra is pedagógushiány van az iskolákban, és az új teljesítményértékelési rendszer miatt a tanárok jelentős része még mindig nem tudja, pontosan mennyi lesz a fizetése - írja a szeretlekmagyarorszag.hu.
Nagy Erzsébet, a PDSZ ügyvivője szerint a legnagyobb probléma, hogy a kormány sikerbeszámolóihoz nem társulnak konkrét, ellenőrizhető adatok. "Nem tudjuk, hány pedagógusra lenne valójában szükség, mert ezt hivatalosan nem számolják ki" - fogalmazott a szakszervezeti vezető.
A szakszervezet tapasztalatai szerint a tanulói óraszámokat sok helyen csökkentik, kevesebb szakkört és csoportbontást tartanak, így próbálják kezelni a pedagógushiányt. Eközben a nyugdíjas tanárok visszafoglalkoztatása is problémás, sokan csak az utolsó pillanatban tudják meg, hogy folytathatják-e a munkát.
Az idén először élesben működő teljesítményértékelési rendszer is súlyos gondokat okoz. A PDSZ friss felmérése szerint a pedagógusok 73,7 százaléka még szeptember elején sem tudta, kap-e béremelést a teljesítményértékelés alapján. A döntés ráadásul már nem az iskolaigazgatók, hanem a tankerületi központ vezetőjének kezében van.
"A teljesítményértékelés során adott legtöbb pontszám 79% volt, 80%-tól lenne kötelező a béremelés" - magyarázta Nagy Erzsébet, hozzátéve, hogy a rendszer nem veszi figyelembe a pedagógusok visszajelzéseit, és sokszor igazságtalan korlátokat állít.
Az iskolakezdés költségei is jelentős terhet rónak a családokra. A szakszervezeti vezető szerint ma már egy iskolakezdés 30-100 ezer forint között mozog, és a köznevelésben dolgozók számára jogszabályban biztosított iskolakezdési támogatást sem kapják meg sokan a gyakorlatban.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A béremelések kapcsán Nagy Erzsébet elmondta, hogy bár a kormány 32,2, illetve 24,2 százalékos emelésről beszél, a valóságban a pedagógusok sok esetben csak 7-20 százalékos emelést kaptak. A különböző pedagógus-fokozatokban eltérő mértékű a kötelező emelés, ami miatt sokan inkább visszaminősíttették magukat alacsonyabb kategóriába, hogy magasabb fizetést kaphassanak.
"A legnagyobb különbség az előző tanévhez képest, hogy ez egy sokkal szomorúbb, frusztráltabb tanévkezdés. A pedagógusok haragot és megalázottságot éreznek" - összegezte a helyzetet a PDSZ ügyvivője.
Az egyszülős családoknak az iskolakezdés komoly anyagi és lelki terhet is jelent.
Az úszástól a focin át a lovaglásig: utánajártunk, mennyibe kerülnek a legnépszerűbb sportfoglalkozások ma Magyarországon.
A Belügyminisztérium szerint van elég pedagógus, utánpótlással együtt, és többen is vannak, mint tavaly ilyenkor.
Budapesten átlagosan közel 120 ezer, vidéki nagyvárosokban 69 ezer forint kiadást jelenthet egy bölcsődés gyermek havi ellátása.
Iskolakezdés Európában 2025-ben: mutatjuk, mikor kezdődik a tanév Ausztriában, Németországban, Romániában, Szlovákiában és más országokban
Iskolakezdés Európában 2025-ben: mikor van az iskolakezdés más országokban, hol mikor van a tanév kezdete? Ekkor lesz a tanévkezdés 2025-ben a szomszédos országokban.
A Pénzcentrum ellenőrzőlistája segít, hogy zökkentőmentes legyen a sulikezdés.
Bár az Európai Unióban felmerült az óraátállítás eltörlésének lehetősége, a téma egyelőre nem élvez prioritást.
Rengeteg szülő szenved emiatt iskolakezdéskor: régiós szinten is tragikus, amit a hazai rendszer kínál
A jövő héten több százezer diák kezdi meg az új tanévet, ám a családok számára az iskolakezdés ma már komoly anyagi terhet jelent.
Tavaly áprilisban lépett életbe az a kormányrendelet, amely gyökeresen átalakította a pedagógusok teljesítményének értékelését.
2025. szeptember 5-ig lehet jelentkezni az október-novemberi érettségi vizsgákra.
A lakhatás és az étkezés jelenti a legnagyobb tételt, de számos kisebb kiadás is része a diákok költségvetésének.
Tízezer körüli a nyugdíjaskorú, visszafoglalkoztatott tanárok száma az oktatásban, ráadásul a PDSZ szerint ők megalázó helyzetben vannak.
Friss tanszerlista 2025-ben: ezt tartalmazza a tanszercsomag, itt kaphatók olcsó füzetek, iskolaszerek
Iskolakezdés tanszerlista 2025: ezek az iskolaszerek kellenek az első osztályos tanszercsomaghoz, így kaphatók a spórolás jegyében olcsó füzetek és más tanszerek olcsón.
A zenei magánórák fejlesztik a kreativitást és az önbizalmat, de az árak sok család számára komoly kihívást jelentenek.
Nem csak a tehetséggondozás miatt van szükség a különórákra, sokszor a közoktatás hiányosságait pótolják vele.
Némely támogatás igényléséhez elég az SNI-státuszt igazolni, más támogatásokhoz viszont már orvosi igazolás is szükséges lehet.
Különösen drasztikus a csökkenés a 20-24 éves korosztályban, ahol 20,7 ezerről 10,1 ezerre esett vissza a vizsgázók száma.
A pótfelvételi ponthatárok 2025. augusztus 27-én derülnek ki, ekkor hozzák nyilvánosságra a 2025 pótfelvételi eredményeket is. Nézzük meg, mit kell még tudni a pótfelvételiről.
-
Fizetési meghagyásos eljárás: gyors és hatékony megoldás a lejárt tartozások behajtására
Az adósok többsége elismeri a követelést a MOKK szerint.
-
Biztonság és kiszámítható hozam a műtárgypiacon (x)
A műkereskedelem egyre inkább felértékelődik a befektetők körében, hiszen stabil hozamot és megbízható menedéket kínál a gazdasági ingadozások idején.
-
Szeptemberben is SPAR Kupon Kánaán! (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást! Gyűjtsd be 2025. szeptember 1. és 3. között a SPAR kuponokat!