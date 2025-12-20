Egyértelmű bejelentést tett Zelenszkij: jöhet a választás Ukrajnában, egyetlen feltétele van

Az ukrán államfő szerint a háborús helyzet és a biztonsági kockázatok lehetetlenné teszik a demokratikus választások megtartását az orosz ellenőrzés alatt álló ukrán területeken - írja a Portfolio. Szombati bejelentésében hangsúlyozta, hogy demokratikus szavazásra csak akkor kerülhet sor, ha a biztonsági feltételek maradéktalanul teljesülnek.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a hétvégén világossá tette, hogy az orosz csapatok által megszállt ukrán régiókban a jelenlegi körülmények között nem lehet választást tartani. Szombati bejelentésében hangsúlyozta, hogy demokratikus szavazásra csak akkor kerülhet sor, ha a biztonsági feltételek maradéktalanul teljesülnek.

Az elnök kitért arra is, hogy Ukrajna már megkezdte a felkészülést a diaszpórában élő állampolgárok választási részvételének biztosítására. Tájékoztatása szerint a külügyminisztérium dolgozik annak az infrastruktúrának a kialakításán, amely lehetővé teszi, hogy a külföldön tartózkodó ukrán állampolgárok is leadhassák voksukat. Ez a lépés garantálná, hogy az országhatárokon kívül élő ukránok is élhessenek választójogukkal.

A biztonsági helyzet tehát alapvetően meghatározza a választási lehetőségeket az érintett térségekben. Az orosz katonai jelenlét miatt ezekben a régiókban jelenleg nem biztosíthatók a szabad és tisztességes választásokhoz szükséges alapvető garanciák.