Máris bődületes az Otthon Start hatása: rengeteg lakásvásárló járt pórul, súlyos pénzük bánja

A leggazdagabb magyar települések listáját két borsodi falu, Tornakápolna és Mezőnagymihály vezeti, ahol az egy főre jutó éves jövedelem 5 millió feletti.
Az ingatlan.com legfrissebb elemzése szerint jelentősen csökkent az eladók és vevők közötti alku mértéke a lakáspiacon 2025 augusztusára, ami szoros összefüggésben áll az Otthon Start Programhoz köthető keresletélénküléssel. Az elemzés közel 50 ezer, 2024–2025 között eladott lakás és ház adatait vizsgálta, ahol az eladók megadták a hirdetési árat.
Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint az élénkülő kereslet miatt a vevők számára kevesebb engedményt kell adniuk az eladóknak. „Míg korábban a vevők diktálták a piacot, most az eladók pozíciója erősödött. Az árak azonban még nem nőttek jelentősen az elmúlt hónapokban” – mondta Balogh.
Az országos átlagos négyzetméterárak augusztus végére 1,4%-kal emelkedtek július elejéhez képest. A fővárosban a lakások és házak árai két hónap alatt 4,1%-kal nőttek, míg a megyei jogú városokban és vármegyeszékhelyeken 1,9%-os volt az áremelkedés. A kisebb városokban és községekben az árnövekedés elenyésző volt: 0,9%, illetve 0,5%.
Az alkupozíció fővárosi lakásoknál az elmúlt egy évben 4%-ról 1,9%-ra csökkent, míg a házaknál 8,5%-ról 4,9%-ra mérséklődött. A vármegyeszékhelyeken és kisebb városokban hasonló tendencia figyelhető meg: a lakásoknál 5%-ról 4%-ra, a családi házaknál 6,7%-ról 5,3%-ra csökkent az átlagos engedmény.
Balogh szerint a legkeresettebb ingatlantípusok, például a panellakások, szintén jelentős alkucsökkenést mutatnak. A fővárosi lakótelepi panelek esetében az alku mértéke alig haladja meg az 1%-ot, míg egy évvel ezelőtt 3% volt. A vármegyeszékhelyeken és megyei jogú városokban található paneleknél 4%-ról 3,5%-ra csökkent az engedmény.
Az adatok alapján az eladóknak most különösen érdemes piacra lépniük, míg a vevőknek gyorsnak és naprakésznek kell lenniük a legjobb ár-érték arányú ingatlanok megszerzéséhez.
Kutatás az Otthon Start hitelről
Az Otthon Start bevezetésével kapcsolatos fogyasztói attitűdöket és várakozásokat a Bankmonitor és a Pénzcentrum közös felmérésben vizsgálja - kérjük olvasóinkat, hogy vegyenek részt a kutatásban: a felmérés célja feltérképezni, kik terveznek hitelfelvételt, milyen feltételeket tartanak a legfontosabbnak, és hogyan alakítja a program a vásárlási döntéseket.
Elindult a kormány új támogatott lakáshitele, amely fix 3%-os kamattal, akár 25 éves futamidőre is igényelhető.
További bizonytalanságot jelent, hogy a díjszámítás alapja végül az alacsonyabb kölcsönösszeg vagy a magasabb bejegyzett jelzálogérték lesz-e.
