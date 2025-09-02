2025. szeptember 2. kedd Rebeka, Dorina
24 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Aerial view Eger, Hungarian Country town with flats build against a hill
Otthon

Máris bődületes az Otthon Start hatása: rengeteg lakásvásárló járt pórul, súlyos pénzük bánja

Pénzcentrum
2025. szeptember 2. 22:03

Az ingatlan.com legfrissebb elemzése szerint jelentősen csökkent az eladók és vevők közötti alku mértéke a lakáspiacon 2025 augusztusára, ami szoros összefüggésben áll az Otthon Start Programhoz köthető keresletélénküléssel. Az elemzés közel 50 ezer, 2024–2025 között eladott lakás és ház adatait vizsgálta, ahol az eladók megadták a hirdetési árat.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint az élénkülő kereslet miatt a vevők számára kevesebb engedményt kell adniuk az eladóknak. „Míg korábban a vevők diktálták a piacot, most az eladók pozíciója erősödött. Az árak azonban még nem nőttek jelentősen az elmúlt hónapokban” – mondta Balogh.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az országos átlagos négyzetméterárak augusztus végére 1,4%-kal emelkedtek július elejéhez képest. A fővárosban a lakások és házak árai két hónap alatt 4,1%-kal nőttek, míg a megyei jogú városokban és vármegyeszékhelyeken 1,9%-os volt az áremelkedés. A kisebb városokban és községekben az árnövekedés elenyésző volt: 0,9%, illetve 0,5%.

Az alkupozíció fővárosi lakásoknál az elmúlt egy évben 4%-ról 1,9%-ra csökkent, míg a házaknál 8,5%-ról 4,9%-ra mérséklődött. A vármegyeszékhelyeken és kisebb városokban hasonló tendencia figyelhető meg: a lakásoknál 5%-ról 4%-ra, a családi házaknál 6,7%-ról 5,3%-ra csökkent az átlagos engedmény.

Kapcsolódó cikkeink:

Balogh szerint a legkeresettebb ingatlantípusok, például a panellakások, szintén jelentős alkucsökkenést mutatnak. A fővárosi lakótelepi panelek esetében az alku mértéke alig haladja meg az 1%-ot, míg egy évvel ezelőtt 3% volt. A vármegyeszékhelyeken és megyei jogú városokban található paneleknél 4%-ról 3,5%-ra csökkent az engedmény.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Az adatok alapján az eladóknak most különösen érdemes piacra lépniük, míg a vevőknek gyorsnak és naprakésznek kell lenniük a legjobb ár-érték arányú ingatlanok megszerzéséhez.

Kutatás az Otthon Start hitelről

Az Otthon Start bevezetésével kapcsolatos fogyasztói attitűdöket és várakozásokat a Bankmonitor és a Pénzcentrum közös felmérésben vizsgálja - kérjük olvasóinkat, hogy vegyenek részt a kutatásban: a felmérés célja feltérképezni, kik terveznek hitelfelvételt, milyen feltételeket tartanak a legfontosabbnak, és hogyan alakítja a program a vásárlási döntéseket. 
Címlapkép: Getty Images
#átlagkereset #átlag #csökkenés #átlagfizetés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
22:03
21:01
20:00
19:26
19:19
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 2.
Ezt mindenképp intézd el szeptemberben, ha iskolás a gyereked: egy vagyont fizethet, aki nem lép időben
2025. szeptember 1.
Valami nagyon nem stimmel: papíron két borsodi falu a leggazdagabb magyar település, mi folyik itt?
2025. szeptember 2.
Ez a sztárszakma visz most mindent itthon: 2,5 milliót fizet havonta, a fiataloknak is megéri
2025. szeptember 2.
Itt a friss jelentés: ilyen siralmas állapotban vannak a magyar utak 2025-ben
2025. szeptember 2.
Súlyos gazdaságpolitikai paradoxonra világít rá a 3%-os Otthon Start hitel
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 2. kedd
Rebeka, Dorina
36. hét
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Súlyos ősz vár a magyar kertesház-tulajokra: durván fizethet, akinek ilyen fa áll az udvarán
2
1 hete
Áramszünet jön 387 településen a jövő héttől, 76 helyen gáz sem lesz: erre kell készülni
3
3 hete
Itt a legnagyobb Otthon Start buktató, ezzel kevesen számoltak: pofáraesés lehet a vége
4
3 hete
Érik a légkondi-krach Magyarországon: összeomlás jöhet, erre minden magyarnak készülnie kell!
5
2 hete
Itt a friss árlista: ennyibe kerülhet az Ország Tortája 2025-ben szeletenként a magyar cukrászdákban
PÉNZÜGYI KISOKOS
Spot
Azonnali vételt vagy eladást jelent.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 2. 19:03
Ki nem találod, mi most Magyarország kedvenc autója: elképesztő, mennyit adnak el belőle
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 2. 18:02
Kvíz: Vonzanak a világ legmagasabb, különleges hegycsúcsai? Mennyit tudsz ezekről a hegyekről? Teszteld!
Agrárszektor  |  2025. szeptember 2. 19:29
Ijesztő, mekkora halat fogtak a Balatonból: ekkorát még nem láttál