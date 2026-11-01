Kellemetlen meglepetés a magyar boltok kasszáinál: ezek az árak elszálltak, hiába alacsony az infláció

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Szeptemberben mindössze 1,6 százalékos volt az éves infláció, számos termék és szolgáltatás azonban ennél jóval nagyobb mértékben drágult. A gázolaj literje 104 forinttal, a félbarna kenyér kilója 91 forinttal került többe, mint egy évvel korábban, a vizsgált hamvasztásos temetési szolgáltatás ára pedig több mint 30 ezer forinttal emelkedett. Összegyűjtöttük azokat a tételeket, amelyeknél a kerekített éves áremelkedés elérte az általános infláció legalább ötszörösét. És hát jó sok ilyen termék/szolgáltatás van.

A szeptemberi inflációs adatok alapján összességében visszafogott volt a drágulás Magyarországon. A fogyasztói árak átlagosan 1,6 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi szintet, miközben az élelmiszerekért átlagosan kevesebbet kellett fizetni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden bevásárlásnál, tankolásnál vagy szolgáltatás igénybevételekor hasonló változást tapasztalhattak a vásárlók.

A KSH szeptemberi közlése szerint az élelmiszerek ára éves összevetésben 1,3 százalékkal csökkent, a vendéglátási szolgáltatások nélkül pedig 4,6 százalékos volt a mérséklődés. A szolgáltatások ugyanakkor átlagosan 4,9 százalékkal drágultak.

Ezen felbuzdulva megnéztük, hogyan változtak a konkrét termékek és szolgáltatások átlagárai 2025 és 2026 szeptembere között. Az összeállításba olyan tételek kerültek be, amelyeknél a kerekített áremelkedés legalább 8 százalék volt, vagyis elérte az általános infláció ütemének ötszörösét. A 26 tétel között alapvető élelmiszer, üzemanyag, újság, fodrászati szolgáltatás és belépőjegy is szerepel.

Az aranygyűrű drágult a legnagyobbat

Az összegyűjtött tételek közül a 14 karátos arany karikagyűrű ára emelkedett a leginkább. Tavaly szeptemberben grammonként átlagosan 49 710 forintot kellett fizetni érte, idén szeptemberben már 62 770 forintot. Ez 26,3 százalékos drágulás, ami az 1,6 százalékos inflációs ütem több mint tizenhatszorosa.

Ezen felül forintban is jelentős a különbség. Az átlagárak alapján egy ötg​​rammos gyűrű tavaly 248 550, idén 313 850 forintba került volna, vagyis ugyanekkora tömegnél 65 300 forinttal nőtt a kiadás.

Az ékszerárak okán természetesen érdemes a nemesfémpiaci folyamatokra is ránézni. A Reuters júliusi elemzői felmérése szerint az arany januárban rekordot ért el, majd jelentős korrekció következett. Az elemzők ugyanakkor a jegybanki vásárlásoktól és az államháztartások fenntarthatóságával kapcsolatos aggodalmaktól továbbra is támaszt vártak az árfolyamnak, azaz az árfolyam visszapattanását valószínűsítették.

A lista második helyén egy jóval kisebb összegű, sokak által rendszeresen vásárolt termék áll. A táblázatban Magyar Nők Lapja néven szereplő újság ára 699-ről 839 forintra nőtt, ami 20 százalékos emelkedés. A havi adatokból az is látszik, hogy ez több lépésben történt, januárban 749, júniusban 799, szeptemberben pedig 839 forint lett az ár. Tehát egy folyamatosan egyre csak dráguló termékről van szó.

Egy ötvenliteres tankolás már 5200 forinttal került többe

A harmadik legnagyobb éves drágulást a gázolajnál találjuk. A literenkénti átlagár 590-ről 694 forintra emelkedett, ami 104 forintos, százalékosan 17,6 százalékos különbség. Ötven liter tankolásakor ez 5200 forintos többletkiadást jelentett a tavaly szeptemberi árhoz képest.

Ráadásul a drágulás jelentős része a vizsgált időszak végére esett. Júliusban még 605 forintos literár szerepelt az adatsorban, augusztusban már 662, szeptemberben pedig 694 forint. Két hónap alatt tehát 89 forinttal nőtt a literenkénti összeg.

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A gázolaj drágulásának hátterében elsősorban ellátási nehézségek állnak. Melyet elsősorban az orosz export visszaesése és a közel-keleti bizonytalanság indukál.

Az üzemanyag-dráguláson felül más, az autózáshoz kapcsolódó kiadások is bekerültek a válogatásba. A parkolás óránkénti átlagára 454-ről 493 forintra nőtt, ami 8,6 százalékos emelkedés.

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A taxi kilométerdíja pedig 480-ról 524 forintra változott, vagyis 9,2 százalékkal lett magasabb.

A kenyér és az étolaj sem lett, sőt...

Az élelmiszerek átlagos árcsökkenése mellett több gyakran vásárolt termék is érdemben drágult. A félbarna kenyér kilója 766-ról 857 forintra emelkedett, ami 11,9 százalékos növekedés. A napraforgó-étolaj literje 806 helyett 874 forintba került, az akácméz kilója pedig 5430-ról 5970 forintra drágult. Előbbinél 8,4, utóbbinál 9,9 százalékos változást mutatnak az átlagárak.

A zöldségek közül az uborka és a paradicsom is felkerült a listára. Az uborka kilója tavaly szeptemberben 949, idén 1110 forint volt, a paradicsomé 851-ről 956 forintra nőtt. Ez 17, illetve 12,3 százalékos éves emelkedés.

Ezeknél azonban különösen beszédes a teljes havi adatsor. Az uborka ugyanis februárban még 2000 forintba került kilónként, júniusra 926 forintra csökkent az átlagára, szeptemberben pedig ismét 1100 forint fölé jutott. A paradicsom áprilisban 1940 forint volt, augusztusban 794, szeptemberben 956 forint. Ez az ingadozás persze a szezonalitás miatt megszokott, most az ősz kezdetére azonban éves alapon nagyon is szemmel látható a drágulás.

Az italok között a tankpezsgő drágult a leginkább a válogatásban, a 0,75 literes palack ára 1620-ról 1860 forintra nőtt. A földrajzi jelzés nélküli vörösbor literenkénti átlagára 11,8, a fehérboré 9,3 százalékkal emelkedett.

A fodrásznál és a családi programokon is többet kellett fizetni

A szolgáltatások drágulása ugyan kisebb összegekben, de mégis rendszeresen is megjelenhet a családi kiadások között. A férfi hajvágás átlagára 4070-ről 4480 forintra nőtt, a női hosszú haj mosása, vágása és szárítása pedig 7710 helyett 8360 forintba került. Ez alkalmanként 410, illetve 650 forintos különbség, százalékosan 10,1 és 8,4 százalék.

A szabadidős programoknál az állatkerti gyermekbelépő 3470-ről 3850 forintra, a múzeumi belépő 2060-ról 2260 forintra drágult. Két gyermek állatkerti jegyéért az átlagárakkal számolva már 760 forinttal többet kellett fizetni, mint egy évvel korábban.

Az étkezési kiadásoknál a hamburger ára 1960-ról 2140 forintra nőtt, az iskolai ebéd egy adagja pedig 661-ről 718 forintra emelkedett. Utóbbinál húsz ebéddel számolva 1140 forint a különbség, kedvezmények figyelembevétele nélkül. Ebből az adatsorból jól látszik, hogy jelenleg néhány termék mellett leginább a szolgáltatások drágulása húzza a magyarországi inflációt.

Harmincezer forint feletti többlet a temetésnél

A gyűjtésünkbe szereplő hamvasztásos temetési alapszolgáltatás átlagára 355 880-ról 386 400 forintra nőtt. A 8,6 százalékos emelkedés így 30 520 forintos többletet jelentett. Ez a meghatározott szolgáltatási tétel ára, nem feltétlenül a temetés valamennyi költsége.

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Mindezek mellett az önkormányzati összkomfortos lakások havi négyzetméterenkénti bérleti díja 512-ről 571 forintra emelkedett. Egy ötven négyzetméteres lakásnál ez az átlagárakkal számolva havi 2950 forintos különbség lenne.

A kisebb, rendszeres beszerzések között a vizsgált toalettpapír ára 8,3 százalékkal nőtt, ráadásul két cigarettatételnél pedig dobozonként egyaránt 200 forintos emelkedést találunk, és ha ez nem lenne elég, a férfi átmeneti kabát átlagára 2440 forinttal, 28 280 forintra emelkedett.

Hogyan fér össze mindez az 1,6 százalékos inflációval?

A listán szereplő drágulások és az alacsony általános infláció között természetesen nincs ellentmondás. Az általános mutató sokféle termék és szolgáltatás árváltozását fogja össze, eltérő súlyokkal. Ahol olcsóbbá váltak a termékek, az lefelé húzza az átlagot, miközben más területeken továbbra is jelentősen nőhettek az árak.

Ráadásul az egyes háztartások kiadásai is különböznek. Aki rendszeresen dízelt tankol, vagy éppen temetést kellett intéznie, más árváltozással szembesülhetett, mint az, akinek ezek nem szerepeltek a kiadásai között az elmúlt 1 évben.

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