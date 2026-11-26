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Súlyos figyelmeztetést kaptak a magyar dolgozók: nehéz hónapok jöhetnek a munkahelyeken
Októberben 21 ezer fővel emelkedett a foglalkoztatottak száma Magyarországon, a munkanélküliségi ráta pedig 4,4 százalékra mérséklődött a KSH adatai szerint. A kedvező adatok mögött azonban összetett folyamatok húzódnak meg: miközben több ágazatban bővült a foglalkoztatás, a csoportos létszámleépítések már az év első tíz hónapjában elérték a tavalyi teljes éves szintet. A Trenkwalder szakértője szerint az év hátralévő részében inkább a stagnálás vagy a foglalkoztatottság enyhe csökkenése várható. Hosszabb távon a demográfiai változások, az automatizáció és a munkavállalók képzettsége közötti különbségek is komoly akadályt jelentenek.
A KSH frissen közzétett gyorstájékoztatója növekvő foglalkoztatottsági adatokról számol be: októberben 4 millió 682 ezer volt a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma, ami 21 ezer fővel haladta meg az egy hónappal korábbi értéket. A munkanélküliek száma 214 ezer fő volt az elmúlt hónapban, a munkanélküliségi ráta pedig 4,4 százalékon állt.
Nógrádi József, a Trenkwalder stratégiai kapcsolatokért felelős igazgatója az adatok kapcsán elmondta:
„Az előző hónaphoz képest érezhető növekedést mutató foglalkoztatottsági adatok jelentős pozitív fejleménynek számítanak, ám annak eléréséhez számos tényező együttes hatására volt szükség. Egyrészt számos új gyártókapacitást helyeztek üzembe az év során, amely fokozatosan újabb és újabb létszámigényeket támasztanak. Másrészt a szezonális mezőgazdasági munkák idei lezárultával egyre több munkavállaló jelent meg a gyártói és szolgáltatói szegmensekben. Az éves összehasonlítások azt mutatják, hogy jelentős létszámnövekedés történt a vendéglátásban (éves szinten 33 ezer fő), szakmai, tudományos, műszaki területen (+25 ezer fő), valamint a logisztikai (+20 ezer fő ), az oktatási (+19 ezer fő) és az infokommunikációs (+18 ezer fő) területeken is. Emellett majdnem 10 százalékkal, 50 ezer fővel emelkedett egy év alatt a vállalkozói létszám, amelyeknek nem kis része kényszervállalkozásként javítja a statisztikát.”
Továbbra is magas azonban a megszűnő cégek száma, a csoportos létszámleépítések volumene (mintegy 8 000 fő) pedig már október végére elérte a teljes előző év szintjét, és miközben még két hónap hátra van, szinte hetente jelentenek be egy-egy újabb leépítést. Mindez egyelőre negatív trendet vetít előre a teljes piacot tekintve is, mivel az egyéni felmondások létszámának alakulása többé-kevésbé arányosan követi a csoportos elbocsátásokét. Ezért az év hátralévő két hónapjára a legvalószínűbb forgatókönyvnek a foglalkoztatottság stagnálása, illetve mérsékelt visszaesése látszik.
Bár az előző hónaphoz képest kéttized százalékponttal csökkent, a munkanélküliségi ráta továbbra is viszonylag magas, 4,4 százalékos értéken áll, az álláskeresés átlagos időtartama pedig változatlanul közelíti az egy évet (átlagosan 11,4 hónap). Aggasztó továbbá, hogy nem csökken érdemben a tartósan munka nélkül maradók aránya sem. Fordulatot itt a gazdaság általános élénkülése, illetve az uniós pénzekből finanszírozott projektek beindulása hozhat, amelyekre várhatóan csak 2027 második felében kerül majd sor.
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Jelentős átalakulás zajlik a munkaerőpiacon, amely demográfiai okokból (halálozás, nyugdíj) egyetlen év alatt mintegy 40 ezer főnyi munkaerőt vesztett el a 15-64 év közötti korosztályból. A termelési folyamatokban ugyanakkor egyre nagyobb szerep jut az automatizációnak, a digitalizációnak és a mesterséges intelligencia alkalmazásának. Ennek eredményeképpen a rutinszerű feladatokat ellátó munkakörök száma csökken, az elbocsátott munkaerő egy része pedig nem rendelkezik az új típusú munkahelyek által megkövetelt képességekkel.
„Az álláskeresők 37 százaléka legfeljebb alapfokú végzettséggel rendelkezik, miközben 33 százalékuk már 55 év feletti. Mindez azt jelzi, hogy a magyar munkaerőpiac egyik legnagyobb kihívása ma már nem pusztán a betölthető munkahelyek számának alakulása, hanem a képzettségi, generációs és egészségügyi szempontból is fenntartható foglalkoztathatóság biztosítása is” – tette hozzá a Trenkwalder szakértője.
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