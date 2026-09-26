A 30 legfontosabb kérdés és válasz a dízeltámogatásra való jogosultsággal kapcsolatban

Külön igénylés nélkül, automatikusan kapják meg az érintettek a 20 000 forintos dízeltámogatást, amelynek első részletét 2026. szeptember 30-án utalják ki. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hivatalos tájékoztatója alapján összegyűjtöttük a dízeltámogatásra való jogosultsággal összefüggő legfontosabb kérdéseket és válaszokat.

A NAV általános tájékoztatása szerint a támogatás kifizetése rendkívül egyszerűen zajlik majd, a jogosultaknak ugyanis nem kell bonyolult nyomtatványokat kitölteniük vagy kérelmeket benyújtaniuk. Az összegeket a Magyar Államkincstár automatikusan folyósítja. A juttatás ütemezése szerint a teljes, 20 000 forintos támogatás első részletét 2026 kora őszén kapják meg a kedvezményezettek.

Azok számára, akik bizonytalanok a jogosultságukban vagy egyedi élethelyzetben vannak, az adóhatóság egy részletes segédletet is közzétett, amelyet az alábbiakban a Pénzcentrum is megoszt olvasóival. A tájékoztató a leggyakoribb kérdésekre és a speciális élethelyzetekre is választ ad; az útmutató minden fontos részletet tisztáz a kifizetésekkel kapcsolatban.

Ki jogosult a dízeltámogatásra?

A támogatásra az a magánszemély – ideértve az egyéni vállalkozót, mezőgazdasági őstermelőt is – jogosult, aki kizárólag dízelüzemű, legfeljebb 150 lóerő (110 kilowatt) teljesítményű személygépkocsi üzembentartója, ennek hiányában tulajdonosa a járműnyilvántartás 2026. január 1. napi állapota szerint.

A támogatásra az a magánszemély is jogosult, aki 2026-ban szerzett üzembentartói jogot, ennek hiányában tulajdonjogot és ez a járműnyilvántartásban 2026. szeptember 19-én, azaz a Kormányrendelet[1] hatálybalépésének napján szerepel.

A magánszemélynek csak egy jármű után jár támogatás.

Milyen adatok alapján állapítják meg a támogatást?

A támogatásra jogosító személygépkocsikat és a támogatásra jogosult magánszemélyek körét a járműnyilvántartásból kapott adatok alapján szűri ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) a 2026. január 1-jei és a 2026. szeptember 19-i állapot alapján. A kiutaláshoz szükséges bankszámlaszám és postai cím a NAV nyilvántartása alapján kerül meghatározásra.

Ki jogosult a dízeltámogatásra, ha a személygépkocsinak több üzembentartója vagy tulajdonosa van?

Ebben az esetben a támogatásra az jogosult, akinek a nevére a gépjármű forgalmi engedélyét kiállították.

Mekkora a dízeltámogatás összege?

A támogatás összege magánszemélyenként 20 000 forint, ami akkor is csak egy személygépkocsi után jár, ha a magánszemély több, kizárólag dízelüzemű, legfeljebb 150 lóerő (110 kilowatt) teljesítményű személygépkocsi üzembentartói jogával vagy tulajdonjogával rendelkezik.

Kell-e adót fizetnem a támogatás után

Nem, a támogatás adómentes, az összeg után a magánszemélynek nem kell személyi jövedelemadót fizetni.

Ki folyósítja a támogatást?

A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár).

Hogy kell kérni a dízeltámogatás folyósítását?

A támogatást a Kincstár automatikusan folyósítja a NAV gépjárműadó-kivetéshez használt adatbázisának adatai alapján, ezért az érintetteknek nem kell kérelmet benyújtaniuk.

Hogyan kapom meg a támogatást?

A támogatást kétféleképpen lehet megkapni: bankszámlára, vagy postacímre.

Bankszámlára elsősorban az kapja, aki a 2026. évi gépjárműadót átutalással fizette, az ehhez használt bankszámlájára. Aki nem így fizette a gépjárműadót, az is bankszámlára kapja a támogatást, ha a NAV-nak van adata arról, hogy mi a bankszámlaszáma. (Pl. korábban kért rá kiutalást.)

Postán kapja meg a támogatást az, akinek a bankszámlaszámát a NAV nem ismeri. Ilyenkor a NAV elsősorban a nyilvántartásában szereplő levelezési címre küldi a támogatást, ha ilyet nem tart nyilván, akkor a magánszemély tartózkodási címére, ennek hiányában pedig az állandó lakcímére. Azt, hogy a NAV nyilvántartásában Önről milyen címadatok szerepelnek, teljeskörűen (valamennyi címére kiterjedően) a NAV Ügyfélportálján a „Saját adatok” szolgáltatásban indított „Saját adatok letöltése” funkció (pdf formátumban történő adatlekérés) használatával ellenőrizheti.

A NAV Ügyfélportálon a Saját adatok csempén a Bővebb információ, majd a Részletek gomb megnyomását követően az oldal aljára legörgetve szerepel a lenyitható „Címek” felirat. Amennyiben a nyilvántartásban többféle cím is szerepel és azok érvényesek, úgy azok itt megjelenítésre kerülnek. Javasolt figyelmet fordítani arra, hogy a tartózkodási hely meghatározott időre kerül csak bejegyzésre, amelynek érvényessége a lakcímkártyán megtekinthető.

Mi minősül személygépkocsinak?

Személygépkocsi a személyszállítás céljára készült olyan gépkocsi, amelyben legfeljebb kilenc állandó ülőhely van, és ebbe a vezető ülését is bele kell érteni. A motorkerékpár nem számít személygépkocsinak.

Mikor utalják a dízeltámogatás összegét?

A Kincstár fő szabály szerint négy részletben folyósítja a dízeltámogatást: 2026. szeptember 30., 2026. október 30., 2026. november 13. és 2026. december 7. napján. Azoknak a jogosultaknak, akik a támogatásra jogosító személygépkocsinak már 2026. január 1-jén üzembentartói vagy tulajdonosai, az első részletet 2026. szeptember 30-án folyósítja a Kincstár.

Ettől eltérően az első kéthavi részletet 2026. október 30-ig utalja a Kincstár azoknak, akik a támogatásra jogosító személygépkocsi üzembentartói jogát, üzembentartó hiányában tulajdonjogát 2026. január 1-jét követően szerezték meg, és e jogukat 2026. szeptember 19-ig már tartalmazza a nyilvántartás.

Hova utalják a dízeltámogatást?

A Kincstár a dízeltámogatást elsősorban a magánszemély 2026. évi gépjárműadó megfizetése során használt bankszámlájára utalja. Ha a dízeltámogatásra jogosult a gépjárműadó megfizetését nem utalással teljesítette, akkor a támogatás a magánszemély egyéb, a NAV-nál rendelkezésre álló bankszámlaszámára kerül kiutalásra.

Nem rendelkezem bankszámlával, hogy kapom meg a dízeltámogatást?

Ha a jogosultnak nincs a NAV-nál nyilvántartott bankszámlája, a dízeltámogatást a Kincstár kifizetési utalvánnyal postai úton (postai kézbesítéssel) juttatja el a támogatásra jogosultnak a NAV nyilvántartásában szereplő levelezési címére, ennek hiányában a tartózkodási helyére vagy állandó lakcímére.

2026. január 1-je után vásároltam a dízel autómat. Kaphatok támogatást?

Igen, abban az esetben kaphat támogatást, ha 2026. szeptember 19-ig bekerült a nyilvántartásba az üzembentartói, ennek hiányában tulajdonjoga.

2026. január 1-je után eladtam a dízel személygépkocsimat, kaphatok támogatást?

Igen, abban az esetben, ha a járműnyilvántartásban 2026. január 1-jén Ön még üzemben tartója, üzembentartó hiányában tulajdonosa volt az autónak.

2026. január 1-je után vásároltam a dízel autómat, majd eladtam. Kaphatok támogatást?

Ha az új tulajdonost vagy üzembentartót bejegyzik a nyilvántartásba szeptember 19-ig, akkor nem kaphat támogatást, aki 2026. január 1-je után vásárolt dízel autót, majd eladta.

2026. január 1-je után eladtam a dízel személygépkocsimat, majd vásároltam egy másikat, kaphatok támogatást? És ha igen, hány autó után?

Ha a járműnyilvántartás 2026. január 1. napján fennálló állapota szerint Ön még üzemben tartója, ennek hiányában tulajdonosa volt egy legfeljebb 150 lóerő (110 kilowatt) teljesítményű dízel személygépkocsinak, akkor jár a támogatás. Az eladást követően így a vásárolt, másik dízel üzemű személygépkocsi után a támogatásra már nem jogosult, mert egy magánszemély részére csak egy személygépkocsi után jár támogatás.

Hibrid gépjárművem van, kaphatok támogatást?

Csak a tisztán dízel (gázolaj) meghajtású személygépkocsira jár támogatás, hibrid járművekre nem.

Több dízel autóm van, mindegyik után jár a támogatás?

A támogatás csak egy személygépkocsi után jár.

Ha egy családon belül több, 150 lóerő teljesítmény alatti dízelüzemű gépjármű van és az üzembentartó/tulajdonos nem ugyanaz a személy, valamennyi gépjármű után jár a támogatás?

Igen, mert a támogatást az üzembentartó/tulajdonos kapja, függetlenül attól, hogy egy családon belül hány gépjármű érintett. Ha a gépjárműveknek családon belül más az üzembentartója/tulajdonosa (pl. három gépjármű esetén apa, anya, gyermek) mindhárom gépjármű után jár a támogatás.

A támogatásra jogosító dízelüzemű gépkocsi az én nevemen van, de a feleségem fizette be a gépjárműadót a saját bankszámlájáról. Ilyenkor hova utalják a támogatást?

Ebben az esetben a dízeltámogatás arra a bankszámlára érkezik, ahonnan a gépjárműadót befizették.

A dízeltámogatást nem arra a bankszámlára kérem, ahonnan a gépjárműadót befizettem. Van lehetőség másik bankszámlaszámot bejelenteni, ahova az utalást kérem?

Másik bankszámlaszám bejelentésére nincs lehetőség, mert a támogatás utalása automatikusan, a Kormányrendelet kihirdetésekor a NAV rendelkezésére álló adatok alapján történik.

Céges autók esetében jár a támogatás?

A támogatást az autó üzembentartójának, vagy ha nincs üzembentartó, a tulajdonosnak a személye határozza meg. Ha ez cég, akkor nem jár támogatás.

Egyéni vállalkozó vagyok, jár a támogatás?

Ha a járműre és az üzembentartóra/tulajdonosra vonatkozó többi feltételnek megfelel, igen.

Őstermelő vagyok, jár a támogatás?

Ha a járműre és az üzembentartóra/tulajdonosra vonatkozó többi feltételnek megfelel, igen.

Mi a teendőm, ha olyan címre kaptam az utalást, ahol nem tartózkodom életvitelszerűen?

Ha Ön nem a NAV-nál nyilvántartott tartózkodási helyen tartózkodik életvitelszerűen, gondoskodjon tartózkodási helye mielőbbi bejelentéséről bármelyik kormányablakban vagy járási (fővárosi kerületi) hivatalban, illetve online a Magyarország.hu SZÜF felületén. Ellenkező esetben a posta nem tudja Önnek kézbesíteni a támogatást.

Ha Ön az utalást olyan NAV-nál nyilvántartott levelezési címre kapta, amely címen a támogatást már nem tudja átvenni, gondoskodjon levelezési címe mielőbbi törléséről. A NAV-hoz bejelentett levelezési címetét törölni elektronikus úton az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) az Új nyomtatvány > Bejelentések > Adat- és változásbjelentés > Adóigazolvány, vámazonosító szám igénylése, levelezési cím bejelentése > Levelezési címlehetőséget választva, vagy bármelyik NAV Ügyfélszolgálaton van lehetősége. Ezt követően azonban adóügyei intézésénél sem használható a korábbi levelezési címe.

A dízeltámogatást nem a NAV nyilvántartásában szereplő levelezési címemre, ennek hiányában a tartózkodási helyemre, állandó lakcímemre kérem. Van lehetőség a NAV-nál a címzési sorrend módosítására vagy a NAV nyilvántartásában nem szereplő másik cím bejelentésre?

A dízeltámogatás kézbesítése érdekében a cím módosítására, vagy másik kézbesítési cím bejelentésre az adóhatóságnál kizárólag sikertelen postai kézbesítés esetén van lehetőség.

Külföldi rendszámos az autóm, de Magyarországon élek, kaphatok rá támogatást?

Nem, a támogatás csak a magyar járműnyilvántartásban lévő autókra jár.

Mi történik, ha megváltozott a NAV által ismert számlaszámom, ahova ki akarták utalni a támogatást?

Ha a NAV által ismert számlaszámra utalás sikertelen volt, akkor a dízeltámogatást a Kincstár kifizetési utalvánnyal postai úton (postai kézbesítéssel) juttatja el a támogatásra jogosultnak az állami adó- és vámhatóság nyilvántartásában szereplő levelezési címére, ennek hiányában a tartózkodási helyére vagy állandó lakcímére.

Van bankszámlaszámom, mégsem kaptam meg az összeget, mi ennek az oka?

A NAV vagy nem ismeri az Ön bankszámlaszámát, vagy nem azt a bankszámlaszámát ismeri, amire Ön a támogatást várja. Ha a NAV által ismert bankszámlaszámát már megszüntette (pl. már másik banknál van számlája), akkor a korábbi számlát vezető bank visszafordítja az utalást. Ebben az esetben postán kapja meg a támogatást.

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