Hatalmasra nyílt az olló a hazai ingatlanpiacon, ugyanis míg tavaly 88-szoros, idén már 210-szeres különbség alakult ki Magyarország legdrágább és legolcsóbb utcáinak négyzetméterárai között. 2026-ban az országos csúcstartó a tihanyi Pisky sétány 5,25 millió forinttal, a skála másik végén pedig a Csongrád-Csanád vármegyei Kövegy áll, alig 25 ezer forintos értékkel.

Magyarország legdrágább utcáiban már 2–3 millió forintos négyzetméteráron keltek el a lakóingatlanok 2025-ben, az országos rangsor első helyezettjénél pedig a 3 millió forintot is meghaladta az átlagár. Eközben az ország más részein továbbra is akadnak olyan utcák, ahol négyzetméterenként néhány tízezer forintért keltek el a lakóingatlanok – derül ki az ingatlan.com összeállításából, amely a KSH friss Ingatlanadattárának adatai alapján mutatja be a tavalyi, valamint saját adatai alapján az idei rangsorokat.

A hivatalos adásvételi adatok alapján 2025-ben a budapesti II. kerületi Vérhalom utca vezette a hazai toplistát, ahol az átlagos négyzetméterár átlépte a 3 millió forintot.

„A drágulás ütemét jól mutatja, hogy míg korábban 1,89 millió forint is elég volt a húsz legdrágább utca közé kerüléshez, 2025-re ez a küszöb 17 százalékkal, 2,2 millió forint fölé emelkedett. Ekkor a lista élmezőnyét szinte kizárólag fővárosi helyszínek uralták, az egyetlen kivételt a budaörsi Clementis László utca jelentette.” – ismertette a legfontosabb trendeket Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

A skála másik végpontján 2025-ben holtverseny alakult ki, a jánoshalmi Orczy utcában és a kisbéri Kossuth Lajos utcában ugyanis mindössze 34 ezer forintért cseréltek gazdát a lakóingatlanok négyzetméterenként. Érdekesség, hogy bár a legdrágább utcák árai új csúcsokat döntöttek, a két véglet közötti szorzó tavaly 88-szorosra mérséklődött a korábbi évek még jelentősebb eltéréseihez képest.

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Az idén novemberig beérkezett piaci adatok alapján azonban 2026-ra teljesen átalakult az élmezőny, és a Balaton átvette a főszerepet. A friss összesítések szerint a húsz legdrágább hazai közterületből kilenc már a tó partján található. A listát a tihanyi Pisky sétány vezeti 5,25 millió forintos medián négyzetméterárral, amelyet a budapesti Március 15. tér és a fonyódi Árpád part követ.

Ezzel szemben az idei év legolcsóbb utcája a Csongrád-Csanád vármegyei Kövegyen található, ahol csupán 25 ezer forintot kérnek egy négyzetméterért, így a két véglet közötti különbség idén rendkívüli, 210-szeres mértékűre duzzadt. A területi egyenlőtlenségek Budapesten belül is szembetűnőek, hiszen míg az V. kerület minden egyes utcája drágább a fővárosi átlagnál, addig a XXI. és a XXIII. kerületben egyetlen ilyen közterület sincs. A főváros legolcsóbb része idén is Csepel, ahol a Liget utcában valamivel 400 ezer forint felett alakultak a négyzetméterárak.