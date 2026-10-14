Komoly figyelmeztetést adtak ki: éveken át tarthat a gázolajkrízis, erre még nagyon ráfázhatunk

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) friss figyelmeztetése szerint a gázolajpiacon tapasztalható súlyos hiány és a rekordmagas árak akár 2027 második feléig is elhúzódhatnak. A téli fűtési szezon előtt kritikusan alacsony szintre csökkent készleteket a közel-keleti konfliktusok és az orosz export kiesése egyaránt terheli, miközben az amerikai és az orosz elnök ellátást javító, ám vitatott megállapodása heves nemzetközi bírálatokat váltott ki.

Az IEA októberi jelentéséből kiderül, hogy a harmadik negyedévben szokatlan kínálatszűkülés és az átlagot meghaladó készletcsökkenés jellemezte a piacot. Szeptemberben a globális gázolaj-export éves összevetésben napi 700 ezer hordóval esett vissza.

Bár a finomítók termelése az év végére várhatóan felpörög, az ügynökség szerint a kínálat a negyedik negyedévben sem éri majd el a kereslet szintjét. Oroszországból és a Közel-Keletről napi 1,3 millió hordónyi kínálat esett ki, amelyet csak részben sikerült más forrásokból pótolni. A hiány az árakban is megmutatkozott, a nagykereskedelmi gázolajár Európában és az Egyesült Államokban hordónként 220 dollár körüli rekordszintre ugrott, míg az amerikai kiskereskedelmi ár – elsősorban az iráni háború okozta ellátási zavarok miatt – meghaladta a gallononkénti 6 dolláros határt.

A drágulás megfékezése érdekében Donald Trump amerikai elnök a múlt héten bejelentette, hogy megállapodott Vlagyimir Putyinnal 300 ezer tonna orosz gázolaj azonnali világpiaci értékesítéséről. Az egyezség azonban mind az Egyesült Államokban, mind Európában heves ellenállásba ütközött. Valdis Dombrovskis, az Európai Bizottság gazdasági biztosa a Nemzetközi Valutaalap (IMF) e heti, bangkoki ülésén egyértelművé tette, hogy nincs itt az ideje az Oroszország elleni szankciók enyhítésének. Hozzátette, a kialkudott mennyiség makrogazdasági szempontból elhanyagolható, és még az is kérdéses, hogy Oroszország egyáltalán képes-e azt leszállítani. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök szintén úgy vélekedett, hogy a lépés aláássa a Moszkvára nehezedő nyomást, amely az ukrajnai béke kikényszerítését szolgálja - közölte a Portfolio.

A szélesebb piaci kilátásokat tekintve az IEA előrejelzése szerint az idei évben a teljes globális olajkereslet napi 2,6 millió hordóval csökken, aminek nagyjából negyedét a dízel iránti igény visszaesése teszi ki. A gázolajfogyasztás ugyanakkor alig reagált az áremelkedésre, mivel a kormányok világszerte lakossági ártámogatásokkal próbálják óvni a fogyasztókat. A globális olajkínálat idén átlagosan napi 5,8 millió hordóval zsugorodik, ám ez a trend 2027-re megfordulhat, és napi 7,7 millió hordós bővülést hozhat.

A jövőbeli kilábalást ugyanakkor komolyan fenyegetik a Perzsa-öbölben kiújuló fegyveres konfliktusok. Az elmúlt héten a jemeni húszik több támadást is indítottak a szaúdi főváros, Rijád ellen, a hatóságok pedig megerősítették, hogy az állami olajvállalat, a Saudi Aramco egyik létesítményét is találat érte. Az IEA kiemelte, hogy ezek a csapások különösen veszélyesek a piac stabilitására nézve, hiszen szeptemberben éppen a szaúdi kitermelés felpörgése jelentette az OPEC+ kínálatbővülésének legfőbb motorját.