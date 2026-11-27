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Újabb stratégiai katonai fejlesztésbe kezd az Egyesült Államok szövetségese az ázsiai nagyhatalom küszöbén
A Fülöp-szigetek az Egyesült Államok támogatásával megkezdi a Tajvantól mindössze 200 kilométerre fekvő Basco légitámaszpont korszerűsítését. Bár a lépés nem jár állandó amerikai jelenléttel, jelentősen javítja Washington beavatkozási és logisztikai képességeit a térségben, erősítve az elrettentést egy esetleges kínai katonai akcióval szemben - tudósított a Portfolio.
A Fehér Ház még november 18-án jelentette be a Batan-szigeten található bázis fejlesztését, amely egybeesett Donald Trump amerikai elnök térségi látogatásával és a legutóbbi ASEAN-csúcstalálkozóval. A beruházás legfőbb eleme a futópálya meghosszabbítása, amely így már nagyobb repülőgépek fogadására is alkalmas lesz. A hivatalos kommunikáció szerint a cél a katasztrófaelhárítás támogatása, a műveleti hozzáférés javítása, valamint a kereskedelmi ellátási láncok megerősítése.
A projekt valódi súlyát azonban a bázis elhelyezkedése adja. A megerősített támaszpont borítékolhatóan kiváltja Peking rosszallását, különösen a Tajvan körül uralkodó fokozott feszültség miatt. A Batan-sziget és Tajvan között húzódik a Bashi-szoros, amely a kínai haditengerészet számára az egyik legfontosabb átjáró a Csendes-óceán felé, és lehetőséget teremt a sziget bekerítésére. A korszerűsített Basco bázisról ezt a kulcsfontosságú tengeri útvonalat könnyebb lesz ellenőrzés alatt tartani vagy adott esetben lezárni, ami egy Tajvan elleni invázió esetén komolyan hátráltatná a kínai haderőt.
A terület stratégiai jelentősége nem új keletű, hiszen a második világháborúban, 1941-ben a japán hadsereg is felismerte a fontosságát, és az elfoglalása után szinte azonnal megerősítette. Napjainkban a Dél-kínai-tenger hovatartozása körüli területi viták miatt Manila és Peking viszonya is egyre feszültebb. A Fülöp-szigetek számára a bázis fejlesztése jelzésértékű, mivel mutatja, hogy az ország hajlandó növelni a katonai jelenlétét, egyúttal a saját védelmét is biztosítja arra az esetre, ha egy tajvani konfliktus hatásai átterjednének a területére.
Bár az amerikai katonák nem állomásoznak majd állandó jelleggel a támaszponton, a szorosabb védelmi együttműködés lehetővé teszi, hogy az Egyesült Államok kritikus közelségbe telepítse az eszközeit Kínához. Egy éles konfliktusban a megfelelő logisztika és a gyors reagálás jelenti az egyik legnagyobb kihívást, a felújított légibázis pedig pontosan ezen a téren nyújt majd hatalmas előnyt Washington számára.
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