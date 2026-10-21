Kiderült, mennyibe kerül egy temetés 2026-ban: 560 ezer forint a koporsós búcsú, és ebben még a sírhely sincs benne

Egy koporsós temetés 2026-ban nettó 560 ezer forintba kerül, míg egy urnás 370 ezerbe, és a sírhely meg a temetői szolgáltatások egyikben sincsenek benne. Novák Gergely, a Télizöld-Szigü Kegyeleti Szolgálat Zrt. tulajdonosa azt is elárulta a Pénzcentrumnak, miért búcsúznak szeretteiktől koporsóval egyre kevesebben Budapesten.

Pénzcentrum: Mennyibe kerül ma egy átlagos koporsós és egy urnás temetés, ha mindent beleszámolunk? Mennyit drágult, és melyik tétel nőtt a legjobban? Vannak-e regionális különbségek?

Novák Gergely: Cégünk évente 4-5 ezer temetést bonyolít, így az áraink széles tapasztalaton nyugszanak. 2026-ban, sírhely és temetői szolgáltatások nélkül, a koporsós temetés átlagára nettó 560 ezer forint, a hamvasztásos, temetői elhelyezéssel járó temetésé pedig 370 ezer forint. Egy évvel korábban, 2025-ben ugyanez 546 ezer, illetve 342 ezer forint volt. A drágulás tehát nagyjából az infláció szintjén maradt, amit a KSH adatai is megerősítenek. Az áraknál vannak területi eltérések: befolyásolja a település mérete, a szolgáltató cég mérete és a helyi verseny.

Iparági tapasztalataitok szerint a temetések hányad része urnás ma? Mi dönti el a családok választását: a pénz, a hely vagy a hagyomány?

Az országos statisztika szerint a hamvasztásos temetések aránya már eléri a 70 százalékot. A saját tapasztalatunk is ezt tükrözi, erős területi különbségekkel: Budapesten a hagyományos, koporsós temetés aránya mindössze 5 százalék körüli, Pest megyében viszont 40 százalék. A döntést rendszerint e három tényező együtt alakítja: a költségek, a rendelkezésre álló sírhely és a családi, kulturális hagyomány.

Sokan otthon tartják az urnát, és a temetésről csak később gondolkodnak. Önök is látják ezt? Terjed vagy visszaszorul, és mi az oka? Szabad-e otthon tartani az urnát?

A nagyvárosokban ez a jelenség valóban terjed: Budapesten ma már közel 30 százalék. A saját adataink is növekedést mutatnak, 2025-ben 27 százalék, 2026-ban 28,5 százalék. A hátterében jellemzően a temetéshez való eltérő hozzáállás és szociális okok állnak. Az urnát egyébként a család kérésére ki lehet adni, és otthon is tartható.

Mennyibe kerül ma egy sírhely és a megváltása? Mi történik, ha a család nem váltja meg a lejárt sírt? Gyakori ez? Vannak regionális különbségek?

A sírhely és a megváltás díját a temető üzemeltetője vagy tulajdonosa szabja meg, ezért ez temetőnként és településenként erősen eltér: van, ahol pár tízezer forint, Budapesten viszont több százezer forint is lehet. A legolcsóbb, urnafalas elhelyezés Budapesten 50 ezer forint körül van. Ha egy sír használati ideje lejár, a temető egy türelmi idő után kiürítheti a sírhelyet; a maradványokat a temetőben kialakított közös sírhelyen helyezik el, amely minden temetőben megtalálható. A különbségek itt is területiek: nagyvárosban, illetve ahol kevés a szabad hely, gyakrabban fordul elő a lejárt sírok újrahasznosítása.

Mennyit költ ma egy család Mindenszentekre (koszorú, virág, mécses, sírgondozás)? Fizetnek-e sírgondozásért, és mennyit?

Pontos statisztikánk erről nincs, de egy tájékoztató kalkuláció jól mutatja a nagyságrendet: mécsesekre nagyjából 2 500 forint, egy virág vagy koszorú pedig 10 000 forint körül megy el. Ha a család sírgondozást kér, a tisztítás és rendezés jellemzően 10-20 ezer forint; egy teljes sírfelújítás (kőtisztítás, murvázás, a felirat újrafestése) viszont akár százezer forintos nagyságrend is lehet. Vannak családok, akik fizetnek a sírgondozásért, de a többség maga teszi rendbe a sírhelyet.

Melyik tétellel nem számolnak előre a családok? Hol lepődnek meg a számlán, és min lehet valóban spórolni, kegyeletsértés nélkül?

Európában a temetési költség átlagosan nagyjából kéthavi átlagbérnek felel meg; nálunk ez az arány alacsonyabb. A kereslet közben kettévált: van, aki tudatosan többet szán a méltó búcsúra, és van, aki kifejezetten a legolcsóbb megoldást keresi. Spórolni elsősorban a nem kötelező, kiegészítő tételeken lehet, kegyeletsértés nélkül, miközben a méltó búcsú alapfeltételei megtarthatók. Érdemes ezekről a tételekről előre, nyugodt helyzetben tájékozódni, mert a legtöbb meglepetést az okozza, ha a döntéseket a gyász első napjaiban, sietve kell meghozni.

Mennyien rendezik a temetésüket előre? Hogyan működik ez a gyakorlatban, és megéri? Mi történik az előre befizetett pénzzel, ha a cég megszűnik vagy emelkednek az árak?

Ma még kevesen: az arány 3 százalék alatt van, bár erről nincs összesített statisztika. Van lehetőség biztosításra, illetve cégeknél és önsegélyező pénztáraknál előgondoskodásra. Nemzetközi összevetésben Spanyolországban a legmagasabb ez az arány, ahol a temetések mintegy 60 százaléka biztosítás alapú; az Egyesült Királyságban a temetések nagyjából negyede volt a 2022-es adatok szerint előre fizetett.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Ahol magas az előgondoskodás aránya, például Hollandiában vagy részben Spanyolországban, ott egy önkéntes, de a kultúrába beágyazott biztosítási szemlélet áll mögötte.

Ez egyúttal a temetkezési cégek egyik fontos értékmérője is: Németországban vagy az Egyesült Államokban egy cég értékét jelentősen befolyásolja, hány ilyen szerződése van. Nálunk a biztosításokkal szemben sokszor van egyfajta ellenérzés, pedig jó lenne, ha minél többen gondoskodnának előre: így kiszámíthatóbbá tehetik a saját búcsújukat, rögzíthetik a szerződéskori árat, és tehermentesíthetik a hozzátartozóikat. A befizetett összeg biztonságát a megfelelő, letétkezelői vagy biztosítási konstrukció adja meg, amelyet érdemes a szerződés előtt tételesen áttekinteni.

Milyen új igényeket lát (szórásos temetés, természetes temetés, egyszerű búcsú)? Merre megy a magyar temetkezés a következő években?

A hamvasztás terjedésével a hangsúly egyre inkább a személyes búcsún van. Nő az érdeklődés a természetközeli megoldások iránt, például a lebomló urna vagy a természetbe helyezés iránt, ezek megítélése azonban erősen megosztó, és a hagyományos formák továbbra is meghatározók. A fiatalabb generációk nyitottabbak az új formákra, az idősebbek inkább a megszokotthoz ragaszkodnak. Az irány tehát a sokszínűség: egyre többféle, személyre szabott búcsú él majd egymás mellett.

És a szakma jövője, van benne perspektíva? Sok szektorban az AI jelenti az újabb - vagy már az utolsó - koporsószeget.

A temetkezési szakmáról a legtöbb embernek kevés személyes tapasztalata van, és sokan csak akkor találkoznak vele, amikor elveszítenek egy hozzátartozót. Kevesen ismerik a szakma sokszínűségét, a különböző munkaköröket és a mögöttük álló szakmai tudást. Számunkra a legfontosabb üzenet, hogy ez a mesterséges intelligencia korában is jövőbiztos hivatás, amelyet a fiatalok bátran választhatnak.

A technológia abban segíthet, hogy kevesebb időt töltsünk adminisztrációval, és több figyelmünk maradjon az emberekre. Miközben sok szakmában az a kérdés, hogy szükség lesz-e még emberi munkaerőre, a temetkezésben inkább az, hogy lesz-e elegendő felkészült szakember, aki továbbviszi ezt a hivatást. Egy olyan világban, ahol egyre több feladatot vesznek át a gépek, különösen értékesek maradhatnak azok a hivatások, amelyeknek a középpontjában az ember áll. A temetkezés ilyen hivatás.